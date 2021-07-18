«Ливерпуль» и Алиссон близки к продлению контракта до 2026 года

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18 июля 2021, 10:25

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон в ближайшее время продлит контракт с клубом до июня 2026 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры по контракту с 28-летним бразильцем находятся в финальной стадии.

Действующее соглашение Алиссона с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» работает над трансфером одного из ключевых игроков «Интера».