«Ливерпуль» и Алиссон близки к продлению контракта до 2026 года

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон в ближайшее время продлит контракт с клубом до июня 2026 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, переговоры по контракту с 28-летним бразильцем находятся в финальной стадии.
Действующее соглашение Алиссона с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» работает над трансфером одного из ключевых игроков «Интера».
Я всё это время учился у поляка,как нельзя играть.
Я всё это время учился у поляка,как нельзя играть.
Сейчас такая тенденция,чем меньше игр за сборную,тем лучше топ-клубу. Спасибо,что Хендерсона на замену выпускал, а не в основе.
Италия стала ЧЕ, только вот когда Юве станет хотя бы обладателем ЛЕ?!
Сейчас такая тенденция,чем меньше игр за сборную,тем лучше топ-клубу. Спасибо,что Хендерсона на замену выпускал, а не в основе.
Италия стала ЧЕ, только вот когда Юве станет хотя бы обладателем ЛЕ?!
Всё остальное Беккер Ливерпулю даёт в полной мере.
Всё остальное Беккер Ливерпулю даёт в полной мере.