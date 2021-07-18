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«Ливерпуль» и Алиссон близки к продлению контракта до 2026 года

18 июля 2021, 10:25

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон в ближайшее время продлит контракт с клубом до июня 2026 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры по контракту с 28-летним бразильцем находятся в финальной стадии.

Действующее соглашение Алиссона с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» работает над трансфером одного из ключевых игроков «Интера».

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ заDOOMчивый (раскрыть)
18 июля в 23:51
.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
18 июля в 23:35, ред.
Алисон,каким образом вы стали лучшим кипером мира,ведь совсем недавно,вы были в запасе и на подтанцовке у Щесного?
Я всё это время учился у поляка,как нельзя играть.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ juvenale (раскрыть)
18 июля в 23:16
Судя по последним ЛЧ, ЛЕ, как раз уровень Юве, может там хоть туринцы смогут выиграть, хотя не факт, есть же Севилья с Вильяреалом)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
18 июля в 22:29
Так а Честный,в свои ворота забил со Словаками! Как то не хорошо,взять и не отметить Вольцака.
Рулон Обоев
Рулон Обоев
18 июля в 22:27
Только за двумя ногами :)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ juvenale (раскрыть)
18 июля в 22:27
И при этом не забил пенальти... Такое впечатление,что Альваро садист.
dok66
dok66
18 июля в 16:35
Для всех будет хорошо . И для Аллисона , и тем более для Ливера !
протон1
протон1
18 июля в 16:24
Отличное решение для Ливерпуля ! Алиссон топ голкипер , который принесёт ещё много пользы !
IKER-RAUL
IKER-RAUL
18 июля в 16:02
Хорошая новость! Удачи и победы Алиссону с Ливерпулем!
juvenale
juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
18 июля в 14:13
    juvenale
    juvenale ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    18 июля в 14:12
    особенно Мората вытащив сборную на серию пенальти хахах
    Всея Руси вернулся
    Всея Руси вернулся ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    18 июля в 14:05
      valeron4321
      valeron4321
      18 июля в 13:17
      Стабильность признак мастерства. А Алиссон - вратарь уровня Ливерпуля. Обоюдовыгодный контракт.
      67wcz7r4g3c5
      67wcz7r4g3c5
      18 июля в 13:12
      Хорошо если продлят.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ sihafazatron (раскрыть)
      18 июля в 12:29
      да этот немец сейчас будет куда по-лучше Чесного поляка.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Всея Руси вернулся (раскрыть)
      18 июля в 12:28, ред.
      Ахаха! Алисон не играл за Бразилию,пару матчей в группе,в счёт не берём,а Трент дома попивал пивко,пусть Уокер и Трепье отдуваются. Вообще не понимаю.зачем Трепье ставить,когда есть Трент,но видать Клопп попросил , достаточно итак травм.
      Сейчас такая тенденция,чем меньше игр за сборную,тем лучше топ-клубу. Спасибо,что Хендерсона на замену выпускал, а не в основе.
      Италия стала ЧЕ, только вот когда Юве станет хотя бы обладателем ЛЕ?!
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
      18 июля в 12:23
      Морато это вообще уникум,до сих пор не понимаю,как он ещё в основе играет. Де Лигт просто без ВВД,смотрится не уверенно,подчищать его некому.а в одиночку очень трудно,ведь ещё зелен,как президент Украины.Но вот в Юве он не плохо играет и порой просто выдавал потрясающие матчи,когда стоял стеной перед атакующими.Опять же рядом были опытные Кьелини и Бонучи,убери кого то из них и парень не знает что делать - спишем на молодость.
      particular
      particular
      18 июля в 12:22, ред.
      Отсутствие претензий и конфликтов, а так же стабильное выступление, стали поводом для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества... Редкость по нашим временам...
      lotsman
      lotsman
      18 июля в 11:17
      Ливерпулю нельзя терять Алиссона.
      1bear
      1bear
      18 июля в 11:16
      вратарь классный - верное решение
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      18 июля в 11:15
      Это хорошая новость
      Всея Руси вернулся
      Всея Руси вернулся ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
      18 июля в 10:58
      Де Лигт и Мората всё сделали правильно - облегчили путь к титулу Кьезе, Бону, Кьелу и Берни. Аха-ха)
      Брулин
      Брулин
      18 июля в 10:56
      Главное для Ливерпуля, чтобы Алиссон меньше травмировался, а то в последние 2 сезона с этим есть некоторые проблемы...
      Всё остальное Беккер Ливерпулю даёт в полной мере.
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      18 июля в 10:55
      Отличная новость.
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008 ответ Всея Руси вернулся (раскрыть)
      18 июля в 10:54
      Но никто из них не похоронил свою сборную в одиночку, как это сделали игроки юве- Де Лигт и Мората))
      Всея Руси вернулся
      Всея Руси вернулся
      18 июля в 10:31, ред.
      Летом всех ливерпульцев настигла карма. Алисон с Фирмино, проиграли КА в родных стенах аргентинцам, а Хэндерсон с Трентом проиграли в родных стенах итальянцам. Совпадение? Не думаю. Аха-ха)
      sihafazatron
      sihafazatron
      18 июля в 10:26
      это правильное решение, не кариуса же продливать)
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