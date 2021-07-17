Роналду готов пойти на сокращение зарплаты ради контракта с «Ювентусом»

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17 июля 2021, 15:34

В ближайшее время нападающий и «Ювентус» обсудят продление контракта.

Действующий контракт рассчитан до июня 2022 года. Стороны намерены пролонгировать соглашение до 2023-го.

Как утверждает источник, Криро готов пойти на существенное снижение заработной платы, чтобы продлить договор.

В данный момент он зарабатывает 31 млн евро за сезон, Роналду готов снизить свою ставку до 20 млн.

По слухам, у Роналду, который получил одну из наград по итогам Евро-2020, был также вариант в другом топ-клубе.