Роналду готов пойти на сокращение зарплаты ради контракта с «Ювентусом»

В ближайшее время нападающий Криштиану Роналду и «Ювентус» обсудят продление контракта.
Действующий контракт рассчитан до июня 2022 года. Стороны намерены пролонгировать соглашение до 2023-го.
Как утверждает источник, Криро готов пойти на существенное снижение заработной платы, чтобы продлить договор.
В данный момент он зарабатывает 31 млн евро за сезон, Роналду готов снизить свою ставку до 20 млн.
По слухам, у Роналду, который получил одну из наград по итогам Евро-2020, был также вариант в другом топ-клубе.
Правильное, мудрое решение, удачи К.Роналду!
Правильное, мудрое решение, удачи К.Роналду!
К примеру, имея отличные финансовые возможности... Модельный бизнес...
Не верится мне, что он уедет в Китай или США, развлекать публику, зарабатывая ещё и ещё, как некоторые...
На мой взгляд, завершит футбольную карьеру игрока - достойно в топ-Лиге, играя за топ-Клуб...
К примеру, имея отличные финансовые возможности... Модельный бизнес...
Не верится мне, что он уедет в Китай или США, развлекать публику, зарабатывая ещё и ещё, как некоторые...
На мой взгляд, завершит футбольную карьеру игрока - достойно в топ-Лиге, играя за топ-Клуб...