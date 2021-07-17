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Роналду готов пойти на сокращение зарплаты ради контракта с «Ювентусом»

17 июля 2021, 15:34

В ближайшее время нападающий Криштиану Роналду и «Ювентус» обсудят продление контракта.

Действующий контракт рассчитан до июня 2022 года. Стороны намерены пролонгировать соглашение до 2023-го.

Как утверждает источник, Криро готов пойти на существенное снижение заработной платы, чтобы продлить договор.

В данный момент он зарабатывает 31 млн евро за сезон, Роналду готов снизить свою ставку до 20 млн.

По слухам, у Роналду, который получил одну из наград по итогам Евро-2020, был также вариант в другом топ-клубе.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
18 июля в 11:09
Месси получает значительно больше и даже 100% момент запорол в финале с бразилами.там даже Дзюба забил бы.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
18 июля в 11:07
Месси вон на 50% снизил,а Роналду всего лишь на 30.
feris1
feris1
18 июля в 10:09
Рон молодца! Он готов ради выступления на высшем уровне пойти на снижение зарплаты.Это доказывает в очередной раз что Рона волнуют не деньги,а в первую очередь футбол,Чего не скажешь про гнома....
протон1
протон1
17 июля в 21:30
Кокорин готов рассмотреть место на лавке Ювентуса за зарплату Криштиану Роналду
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июля в 20:18
Ну так предложений то больше нет
Тёма Ветров
Тёма Ветров ответ Санчо Панса (раскрыть)
17 июля в 20:15
Ну зачем делать такие громкие заявления? Если не брать бизнесменов, которые посмеются над этими деньгами, то почитайте про тайгера вудса, майкла джордана или хэмильтона
Project Pandora
Project Pandora ответ Q-J-G (раскрыть)
17 июля в 19:53, ред.
Согласен. Тут дело не в заработке, а в востребованности.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
17 июля в 19:20
31 лямов и за что ему давали такую зарплату без него хоть юве доходила до финала лч
Санчо Панса
Санчо Панса
17 июля в 18:59
Вот и молодец! Рону важно игровое время, а не деньги. Денег он заработал столько, что никому и не снилось!
Nеmesis
Nеmesis ответ Медив (раскрыть)
17 июля в 18:36
    Медив
    Медив ответ Nеmesis (раскрыть)
    17 июля в 17:58
    Ну Юве с Роном, по правде, и не доходят до тех, от кого можно вылететь с разгромом
    112910415
    112910415
    17 июля в 17:53
    А на 15 не согласится?
    Всея Руси вернулся
    Всея Руси вернулся
    17 июля в 17:51
    Вот это уже конструктивно. Сократить з/п, запретить бить штрафные, обязать играть там где хочет тренер и тогда когда хочет тренер.
    dok66
    dok66
    17 июля в 17:27
    Да и правильно . От добра добра не ищут !
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Project Pandora (раскрыть)
    17 июля в 17:08, ред.
    Вы знаете, К.Роналду, на мой взгляд, не тот человек, который будет "выжимать" максимум, пытаясь заработать ещё и ещё, в качестве игрока... Он очень амбициозный, целеустремлённый, и плюс ещё ко всему трудоголик... Он найдёт себя в жизни, вне футбола, он не Д.Буффон, который боится жизнь - вне футбола...

    К примеру, имея отличные финансовые возможности... Модельный бизнес...

    Не верится мне, что он уедет в Китай или США, развлекать публику, зарабатывая ещё и ещё, как некоторые...

    На мой взгляд, завершит футбольную карьеру игрока - достойно в топ-Лиге, играя за топ-Клуб...
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Q-J-G (раскрыть)
    17 июля в 16:57
    Решение верное, но до завершения карьеры ещё ой как далеко ...
    juvenale
    juvenale
    17 июля в 16:49, ред.
    максимум 10ка...тут дело даже не в зп,а в его эгоизме и невозможности строить командную игру из-за него
    Nеmesis
    Nеmesis
    17 июля в 16:34, ред.
    Молодец! В Ювентусе играет хорошо,уже 100 голов за 3 года. И что главное не позорится в ЛЧ как гомик))))) 3-0,3-0,4-0,4-1,2-8,4-1)
    володя трынкин
    володя трынкин
    17 июля в 16:27
    Стремился уйти из Юве,а когда узнал,что стал никому не нужен,переобулся и на все согласен.
    ДСА
    ДСА
    17 июля в 16:14
    Официальную зарплату сокращают, а остальное черным налом.
    David Young
    David Young
    17 июля в 16:10
    Это достойно с его стороны.
    Q-J-G
    Q-J-G
    17 июля в 15:58
    Правильное решение, пойти на уступки в зарплате, и завершить футбольную карьеру, играя за "Ювентус" в Серии А, это лучше, чем завершить, играя, к примеру, за ПСЖ, в Лиге 1, или уехать на заработки в Китай, США и т.д. Игрок, который столько всего добился в своей футбольной карьере, должен достойно завершить свой футбольный "путь" в Мировом футболе в качестве игрока, играя в топ-Лиге, за топ-Клуб!
    Правильное, мудрое решение, удачи К.Роналду!
    Elliada
    Elliada
    17 июля в 15:56
    Ювентусу нужно додавить Роналду. Предложить зп 15 млн. Он согласится. Ему деваться некуда.
    88_DEIVID
    88_DEIVID ответ Остапчук 67 (раскрыть)
    17 июля в 15:47
    Ну так гном и остаётся более важным игроком для Барсы, чем Кристина для Юве.
    VAN ARM
    VAN ARM
    17 июля в 15:46
    ДЕВАТЬСЯ НЕКУДА))А ТО ПОНИЗЯТ ЕЩЁ НИЖЕ ИЛИ В КИТАЙ))
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    17 июля в 15:43
    У гнома аппетит гораздо больше
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    17 июля в 15:38
    А если бесплатно ?
    sihafazatron
    sihafazatron
    17 июля в 15:37
    боится, что через год никому не нужен будет? мог бы и не продлевать, а потом в сша махнуть
    8zzeum7ze69c
    8zzeum7ze69c
    17 июля в 15:36
    Даже если уступит немного не обеднеет.
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