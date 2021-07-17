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Дибала продлит контракт с «Ювентусом». Он хочет стать капитаном клуба

17 июля 2021, 08:32

Нападающий Пауло Дибала принял решение остаться в «Ювентусе».

Как сообщается, на конец июля намечена встреча представителей аргентинца с «Ювентусом», чтобы официально начать переговоры о продлении контракта. Ожидается, что Дибала подпишет новую сделку до лета 2025 года с зарплатой в 10 млн евро (плюс бонусы). Форвард настроен остаться в «Ювентусе» и хочет стать новым капитаном клуба в ближайшие годы.

Ранее стало известно об интересе к Дибале со стороны топ-клуба из чемпионата Испании.

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Все комментарии
dok66
dok66
17 июля в 17:43
Остается ему пожелать удачи в переговорах и успехов в Юве
juvenale
juvenale
17 июля в 11:33
Так ему никто больше не даст....единственны минус,что он может уйти в следующем году бесплатно.За все время в Юве он провел только один сезон на уровне 10ки Юве,это было с Аллегри,когда он больше 20ки наколотил.А потом каждый год очень слабая игра и постоянные травмы и не игра в решающих матчах.По факту он не достоин 10ки Юве,После Дель Пьеро только Тевес ей соответствовал.Ну и + не забываем,что с Роналду в команде Дибале нет места
Gahi
Gahi
17 июля в 09:22
Это хорошо что Пауло Дибала продолжит играть за Ювентус когда он получил травму клуб долго ждал когда он восстановится и все старались помочь ему и поддерживали как могли и это наверное сыграла важную роль в его решении остаться в Ювентусе и продлить свои контракт. Ну а стать капитаном клуба так это должна выбирать команда и нужно иметь при этом очень большой авторитет среди
игроков и всей команды Ювентус чтобы встать в один ряд с теми кто был капитаном за последние 30 лет Стефано Таккони, Роберто Баджо, Антонио Конте, Алессандро Дель Пьеро, Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини. Чтобы встать с ними в один ряд нужно сделать что-то очень большое а именно выграть Лигу Чемпионов, получится у Дибала повести за собой команду к большим победам на Европейской арене и стать настоящим капитаном и тем самым встать в один ряд с великими игроками команды Ювентус. Удачи

Капитан! Капитан, улыбнитесь!
Ведь улыбка - это флаг корабля!
Капитан! Капитан, подтянитесь!
Только смелым покоряются моря!
VeniaminS
VeniaminS
17 июля в 09:02
Хорошее дело,хочеться порулить.
ДСА
ДСА
17 июля в 09:00
Похоже его всё устраивает.
mihaluch
mihaluch
17 июля в 08:43
Похвальное желание стать капитаном.
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 08:34
мечты ему только и остаются))))))
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