Дибала продлит контракт с «Ювентусом». Он хочет стать капитаном клуба

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17 июля 2021, 08:32

Нападающий принял решение остаться в «Ювентусе».

Как сообщается, на конец июля намечена встреча представителей аргентинца с «Ювентусом», чтобы официально начать переговоры о продлении контракта. Ожидается, что Дибала подпишет новую сделку до лета 2025 года с зарплатой в 10 млн евро (плюс бонусы). Форвард настроен остаться в «Ювентусе» и хочет стать новым капитаном клуба в ближайшие годы.

Ранее стало известно об интересе к Дибале со стороны топ-клуба из чемпионата Испании.