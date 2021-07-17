Дибала продлит контракт с «Ювентусом». Он хочет стать капитаном клуба

Нападающий Пауло Дибала принял решение остаться в «Ювентусе».
Как сообщается, на конец июля намечена встреча представителей аргентинца с «Ювентусом», чтобы официально начать переговоры о продлении контракта. Ожидается, что Дибала подпишет новую сделку до лета 2025 года с зарплатой в 10 млн евро (плюс бонусы). Форвард настроен остаться в «Ювентусе» и хочет стать новым капитаном клуба в ближайшие годы.
Ранее стало известно об интересе к Дибале со стороны топ-клуба из чемпионата Испании.
игроков и всей команды Ювентус чтобы встать в один ряд с теми кто был капитаном за последние 30 лет Стефано Таккони, Роберто Баджо, Антонио Конте, Алессандро Дель Пьеро, Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини. Чтобы встать с ними в один ряд нужно сделать что-то очень большое а именно выграть Лигу Чемпионов, получится у Дибала повести за собой команду к большим победам на Европейской арене и стать настоящим капитаном и тем самым встать в один ряд с великими игроками команды Ювентус. Удачи
Капитан! Капитан, улыбнитесь!
Ведь улыбка - это флаг корабля!
Капитан! Капитан, подтянитесь!
Только смелым покоряются моря!
игроков и всей команды Ювентус чтобы встать в один ряд с теми кто был капитаном за последние 30 лет Стефано Таккони, Роберто Баджо, Антонио Конте, Алессандро Дель Пьеро, Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини. Чтобы встать с ними в один ряд нужно сделать что-то очень большое а именно выграть Лигу Чемпионов, получится у Дибала повести за собой команду к большим победам на Европейской арене и стать настоящим капитаном и тем самым встать в один ряд с великими игроками команды Ювентус. Удачи
Капитан! Капитан, улыбнитесь!
Ведь улыбка - это флаг корабля!
Капитан! Капитан, подтянитесь!
Только смелым покоряются моря!