«Барселона» предлагает Дембеле снизить зарплату

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16 июля 2021, 14:21

«Барселона» намерена подписать новый контракт с нападающим .

Как сообщается, основная идея каталонского клуба заключалась в том, чтобы продать француза, однако форвард получил травму на Евро-2020, поэтому теперь его продажа выглядит маловероятной. «Барселона» хочет продлить контракт с Дембеле, чтобы не потерять игрока бесплатно следующим летом, но главным условием «сине-гранатовых» является сокращение заработной платы нападающего.

Ранее стало известно, какой топ-клуб заинтересован в трансфере Дембеле.