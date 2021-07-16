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«Барселона» предлагает Дембеле снизить зарплату

16 июля 2021, 14:21

«Барселона» намерена подписать новый контракт с нападающим Усманом Дембеле.

Как сообщается, основная идея каталонского клуба заключалась в том, чтобы продать француза, однако форвард получил травму на Евро-2020, поэтому теперь его продажа выглядит маловероятной. «Барселона» хочет продлить контракт с Дембеле, чтобы не потерять игрока бесплатно следующим летом, но главным условием «сине-гранатовых» является сокращение заработной платы нападающего.

Ранее стало известно, какой топ-клуб заинтересован в трансфере Дембеле.

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Все комментарии
протон1
протон1
16 июля в 21:23
Даже 6 для него много..
msa79
msa79
16 июля в 16:02
По моему он это сам был должен предложить, с такой то игрой и отношением к футболу. Или пусть ждет окончания контракта и уходит в никуда, не думаю, что его кто то возьмет, Балотелли номер 2.
ДСА
ДСА
16 июля в 14:57
Если уходить по окончанию сезона, то смысла нет соглашаться на понижение зарплаты.
stanichnik
stanichnik
16 июля в 14:57
Если решит остаться в Барсе, то пойдёт на понижение зарплаты.
112910415
112910415
16 июля в 14:50
соглашаться надо, Усман !
s3hq2bcxzb8j
s3hq2bcxzb8j
16 июля в 14:22
Вряд ли пойдет на сокращение зарплаты.
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