Гендир «Крыльев Советов»: «Нужно решать вопрос с телевизионными правами»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев отреагировал на возможную реформу РПЛ .

Честно, не успел ознакомиться с проектом. Читал много комментариев по этой реформе. Из общения с коллегами понятно, что необходимо что-то менять. Все это понимают. К сожалению, пока никто не понимает, как и что нужно менять. Основное по этой концепции, что в плюсе будут только топ-клубы, а остальные так и будут в низах. Богатые станут богаче, бедные станут беднее. Нужно решать вопрос с телевизионными правами в стране. Это основной доход в мире у всех клубов. К сожалению, у нас в стране с этим всё печально.