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Гендир «Крыльев Советов»: «Нужно решать вопрос с телевизионными правами»

18 июля 2021, 22:13

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев отреагировал на возможную реформу РПЛ.

Честно, не успел ознакомиться с проектом. Читал много комментариев по этой реформе. Из общения с коллегами понятно, что необходимо что-то менять. Все это понимают. К сожалению, пока никто не понимает, как и что нужно менять. Основное по этой концепции, что в плюсе будут только топ-клубы, а остальные так и будут в низах. Богатые станут богаче, бедные станут беднее. Нужно решать вопрос с телевизионными правами в стране. Это основной доход в мире у всех клубов. К сожалению, у нас в стране с этим всё печально.

Гендиректор другого клуба РПЛ же считает, что изменения формата чемпионата страны, предложенные РФС, негативно влияют на спортивный принцип соревнований.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 08:27
продукт не конкурентоспособен, потребитель небогат ...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 06:36, ред.
Самый хороший футбол был в Самаре на Металлурге...
Самый посещаемый стадион в Восточной Европе ...
На игру приходили семьями , с обеда занимали места , накрывали лавки скатерками и ждали когда соберется народ,... 30 000 обычно писали , но было больше !
Кастрюльки с картошкой , водка , пиво, рыба ... Ах как было хорошо !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 04:40
У нас тоже элита хочет свою суперлигу.
За адекватность
За адекватность
18 июля в 22:51
"Нужно решать вопрос с телевизионными правами в стране. Это основной доход в мире у всех клубов. К сожалению, у нас в стране с этим всё печально." И то верно. А то что убит детско-юношеский футбол, то что мастера спортивной ходьбы с мячом получают, а не зарабатывают бешенные деньги в РПЛ непонятно за что, то что в РПЛ играют в допотопный доисторический футбол, то что в ЕК проигрываем уже всем и вся, то что на игру сборной без слез не глянешь и многое другое та то такое. Читаешь мнение вождей клубов по поводу предполагаемой реформы и практически у всех главный вопрос условно один " А сколько мы с этого денюжков поимеем и поимеем ли?" Как всегда личное мнение без претензий на истину в последней инстанции.
pomor45
pomor45
18 июля в 22:22
Честно было бы не высказываться, если не знаком с проектом.
протон1
протон1
18 июля в 22:20
дайте сначала хороший и смотрибельный продукт!
beefs
beefs
18 июля в 22:14
печально потому что думают о другом...
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