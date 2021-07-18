Гендир «Крыльев Советов»: «Нужно решать вопрос с телевизионными правами»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев отреагировал на возможную реформу РПЛ.
Честно, не успел ознакомиться с проектом. Читал много комментариев по этой реформе. Из общения с коллегами понятно, что необходимо что-то менять. Все это понимают. К сожалению, пока никто не понимает, как и что нужно менять. Основное по этой концепции, что в плюсе будут только топ-клубы, а остальные так и будут в низах. Богатые станут богаче, бедные станут беднее. Нужно решать вопрос с телевизионными правами в стране. Это основной доход в мире у всех клубов. К сожалению, у нас в стране с этим всё печально.
Гендиректор другого клуба РПЛ же считает, что изменения формата чемпионата страны, предложенные РФС, негативно влияют на спортивный принцип соревнований.
Самый посещаемый стадион в Восточной Европе ...
На игру приходили семьями , с обеда занимали места , накрывали лавки скатерками и ждали когда соберется народ,... 30 000 обычно писали , но было больше !
Кастрюльки с картошкой , водка , пиво, рыба ... Ах как было хорошо !
Самый посещаемый стадион в Восточной Европе ...
На игру приходили семьями , с обеда занимали места , накрывали лавки скатерками и ждали когда соберется народ,... 30 000 обычно писали , но было больше !
Кастрюльки с картошкой , водка , пиво, рыба ... Ах как было хорошо !