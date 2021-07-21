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«Урал» прокомментировал приостановку продажи билетов

вчера, 12:59

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о причинах приостановки продажи билетов на домашние матчи РПЛ.

Приостановка продажи билетов пока ничего не означает. Мы это сделали из-за нестабильной ситуации. Вопрос решится на уровне губернатора Свердловской области и штаба, но эта ситуация еще будет рассматриваться. Мы хотим, чтобы наши болельщики смогли попасть на матчи, хотя и не на полный стадион, но все равно бы смогли посетить игры.

Мы работаем над этим вопросом, когда будет какая-то ясность, мы все скажем и продолжим продажу билетов.

Ранее стало известно, сколько людей смогут посетить матч РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 16:01
Ну уколотых то можно на футбик пустить?
asraeil
asraeil
вчера в 14:21
Не очень хорошая ситуация
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:28
Кто хотел попасть на футбол, тот уже билеты купил.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:10
Приостановил значит так надо.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:09
Это ещё начало сезона
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