«Урал» прокомментировал приостановку продажи билетов

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о причинах приостановки продажи билетов на домашние матчи РПЛ .

Приостановка продажи билетов пока ничего не означает. Мы это сделали из-за нестабильной ситуации. Вопрос решится на уровне губернатора Свердловской области и штаба, но эта ситуация еще будет рассматриваться. Мы хотим, чтобы наши болельщики смогли попасть на матчи, хотя и не на полный стадион, но все равно бы смогли посетить игры.

Мы работаем над этим вопросом, когда будет какая-то ясность, мы все скажем и продолжим продажу билетов.