Пресс-служба «Вольфсбурга» сообщает, что клуб подписал полузащитника «Манчестер Сити» .

Контракт с 20-летним игроком рассчитан до 2024 года.

Felix #Nmecha has come to Wolfsburg! 🐺



The attacker has joined the Wolves for three years on a free transfer. 🤝



More info ➡️ https://t.co/nERGL7cQOq pic.twitter.com/5qRPwLqbJ4