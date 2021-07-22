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Матч 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак» пройдёт со зрителями на трибунах

22 июля 2021, 09:30
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что болельщики смогут посетить матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака», который состоится 24 июля.

В субботу, 24 июля, в первом туре Российской Премьер-Лиги «Рубин» примет на своем домашнем стадионе «Ак Барс Арена» московский «Спартак».

Матч пройдет в присутствии болельщиков, численность которых составит не более 30% от общей заполняемости стадиона, с обязательным соблюдением всех антиковидных мер безопасности.

Зрителям, принявшим решение посетить игру, необходимо строго соблюдать все санитарные нормы, соблюдать безопасную дистанцию минимум 1,5 метра при входе на стадион, в подтрибунных помещениях, на трибуне, а также при выходе с арены. На трибуне необходимо занимать места строго в соответствии с билетом.

Убедительная просьба приходить на игру заблаговременно – процедуры контроля на входе на стадион могут занять немного больше времени, чем обычно. При входе будет производиться бесконтактное измерение температуры: зрители с температурой выше 37 градусов или с признаками ОРВИ (кашель, насморк) на арену не допускаются. На протяжении всего мероприятия необходимо носить маску. Во избежание очередей касса в день матча работать не будет.

Уважаемые болельщики, приносим извинения за возможные неудобства – все принимаемые меры призваны обеспечить вашу безопасность.

Ранее стало известно, сколько человек пустят на ближайшие московские игры РПЛ.

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Все комментарии
протон1
протон1
22 июля в 16:48
За то в метро можно битком ездить прижавшись друг к другу в притык, там вируса нет, а вот на трибунах на свежем воздухе вирус присутствует)))
dok66
dok66
22 июля в 14:20
А кто бы сомневался ! Со Спартаком - и без зрителей !
Брулин
Брулин
22 июля в 12:43
Роспотребнадзор, конечно, как всегда поражает!! Сегодня одно решение, завтра другое, потом возьмут что-нибудь закроют, проценты начнут высчитывать, потом неожиданно раз Алые Паруса вообще оказываются нековидные))) Короче, такой аппарат в гос-ве на который всегда чинушам можно тупо съехать, типа так вот решил Надзор и никаких вопросов))))
bacek15
bacek15
22 июля в 12:02
Жаль что не показывают матч по телевизору. Сочи - победы!
TihonAlt
TihonAlt
22 июля в 11:44
возобладал здравый смысл!
112910415
112910415
22 июля в 11:35
и это хорошо !
Apokalipsys
Apokalipsys ответ Супервайзер (раскрыть)
22 июля в 11:35
Не гони!!! Трибуны будут рубиновые!
stavr74
stavr74
22 июля в 11:30
да здравствует здравый смысл
Zenit_84
Zenit_84
22 июля в 11:07
Это радует! А то какой футбол без зрителей?
makkie
makkie
22 июля в 10:25
Прекрасно!
Футбол и должен быть со зрителями, иначе это товарищеские матчи.
Ждём интересной игры!
санек002
санек002 ответ Супервайзер (раскрыть)
22 июля в 10:21
ну и хорошо!надеемся на победу!
Супервайзер
Супервайзер
22 июля в 10:13
В Казани в разы больше болельщиков Спартака, чем Рубина. Трибуны будут опять красно-белыми.
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 10:07
это единственно верное решение)))) футбол без зрителей не нужен
ildar_3871
ildar_3871
22 июля в 09:58
Спартак все равно проиграет , со зрителями или без !)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 июля в 09:55
Нормально, хоть какие то зрители будут.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
22 июля в 09:51
Да больше бы в Казани и не пришло на матч. Они более хоккей любят.
LOpp
LOpp
22 июля в 09:50
Очень хорошо. Футбол без болельщиков - это не футбол.
drug01
drug01
22 июля в 09:39
Отлично очень хорошо
VeniaminS
VeniaminS
22 июля в 09:38
Совсем даже неплохо для казанцев.
jobss
jobss
22 июля в 09:38
Уважаемые пользователи, доброе утро!
С призами сейчас временная заминка, победители июньского конкурса получат свой выигрыш не раньше сентября.
Приносим свои извинения
sihafazatron
sihafazatron
22 июля в 09:35
хорошая новость для болельщиков)
Стасодзюб
Стасодзюб
22 июля в 09:32
А кони с лучшим клубом восточной европы больше плакались.
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