«Спартак» — чемпион по работе в социальных сетях. Состязание, в котором клуб РПЛ опередил мировых грандов

Будут ли «красно-белые» так же хороши на футбольном поле?

Успешность клуба определяется не только результатами команды

Уверен, многие сейчас брезгливо хмыкнут носом и предложат «Спартаку» гордиться победами в «Интернетах» и готовиться к новым страданиям на футбольных полях. Ни в коем случае не стану спорить с тем, что квинтэссенция существования любого футбольного клуба — это относительно непродолжительные отрезки между стартовыми и финальными свистками арбитров, время матчей. Игра и результат являются ценнейшими ресурсами, которые способны добывать только самые высокооплачиваемые сотрудники — футболисты и тренеры.

Отсутствие побед может серьезно обесценить всю каждодневную и кропотливую деятельность клубных департаментов, работающих над развитием бренда, удержанием аудитории и привлечением новых болельщиков. Футбольные успехи «Спартака» все последние годы слоняются между ангелом и бесом, но медийщики «красно-белых» берут одну высоту за другой, а на сегодняшний день уже вывели представителя РПЛ в мировые лидеры по работе в социальных сетях.

Чем больше «подписчиков» — тем больше денег

Опять же, нужно оговориться: у «Спартака» прекрасная стартовая позиция, но жирные дивиденды получится извлечь только в том случае, если команда будет регулярно побеждать на внутренней арене и проявит себя в еврокубках. Однако сам факт выхода на текущий плацдарм заслуживает восхищения. Держите факт-приманку: по итогам прошлого сезона «красно-белые» заняли первое место в мировом рейтинге по уровню вовлеченности аудитории в социальных сетях, а в топ-10 постов футбольных клубов, получивших наибольший отклик читателей (лайки, комментарии, репосты), исключительно публикации аккаунтов «Спартака». Это действительно мощно.

У москвичей исторически много болельщиков, которые составляют ядро аудитории, но в современном мире любому медийному бренду нужны «подписчики». Цепочка довольно простая: чем больше охват и активность аудитории — тем привлекательнее бренд для спонсоров, и тем больше денег принесут рыночные контракты с ними. Таким образом, качественная работа с аудиторией необходима для повышения популярности бренда, она приводит к росту доходов. Для футбольного клуба в условиях финансового фэйр-плей это особенно актуально, ведь вырученные с честных рыночных контрактов деньги можно вкладывать в развитие команды. Связь между победами в социальных сетях и спортивными успехами очевиднее, чем кажется на первый взгляд.

Исход войны за аудиторию определит будущее клубов

Будем считать, что в хороший год российский клуб может провести около 50 матчей. Это около 100 часов, на протяжении которых клуб привлекает и удерживает аудиторию непосредственно футболом. Что такое 100 часов в год? Капля в море — около 1% времени в году, в то время как среднестатистический активный болельщик в сезон готов тратить на любимую команду около 6-7% своего времени, от 10 до 12 часов в неделю (сюда входит просмотр матчей). Читаете новости, смотрите обзоры или аналитические программы — таймер тикает.

Клубные медиа способны привлечь аудиторию эксклюзивным контентом и возможностью держать руку на пульсе команды, хотя им приходится конкурировать с телевидением, блогерами и телеграм-каналами, которые, помимо информации, предлагают мнения и инсайды, которые официальные рупоры озвучивать не решаются. Медиа-служба популярного клуба должна не просто быть востребованной, но еще и успешно конкурировать с независимыми СМИ , которые тоже тянут трафик на себя.

В России больше других пока преуспел «Спартак», но в «Зените» и ЦСКА тоже сейчас осознают ценность кликов, и важной составляющей борьбы за аудиторию является вербовка молодых, не определившихся и юных любителей футбола. Конечно, победы и «золото» всегда притягивают людей, что дает преимущество «Зениту», но «Спартак» демонстрирует хорошие показатели в отсутствие регулярных титулов: «красно-белые» становятся любимыми, привлекательными и узнаваемыми, в том числе в других странах. И это важный залог светлого будущего.

Объективные цифры

Платформа Costpost, занимающая всесторонним исследованием социальных сетей, опубликовала результаты деятельности футбольных клубов за прошлый сезон. И вот, что стало известно:

- «Спартак» стал лучшим по средней вовлеченности аудитории (1.16%) среди всех футбольных клубов в мире. На инфографике слева можно увидеть распределение самых популярных постов, и здесь медиа московского клуба доминируют.

Well. Look at these pictures. TOP 100 posts among all football clubs in the world by ER. And the best average engagement rate in the world of football. We can attest that @lukoilengl or @Nike also get their media value! Please, guys @lukoilrus, support the work of Spartak SMM! https://t.co/s2YUWNUyIc pic.twitter.com/P4sWDeUNuU