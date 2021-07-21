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Фанаты ЦСКА попросили Собянина отменить QR-коды для посещения матчей РПЛ

вчера, 22:42

Объединение болельщиков ЦСКА Red-Blue World обратилось к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой пересмотреть порядок доступа на матчи московской команды.

Уважаемый Сергей Семенович! Вот уже более года наш любимый город Москва успешно сражается с распространением новой коронавирусной инфекции. Мы преодолели режим «все закрыто», существовавший прошлой весной, обострение ситуации осенью 2020-го и всплеск заболеваемости в минувшем июне.

Но, несмотря на борьбу с COVID-19, Москва, строго соблюдая все рекомендации, старалась жить обычной жизнью: работали кафе и рестораны, дети ходили в школы, студенты – в университеты, проводились концерты и массовые мероприятия, среди которых, конечно, особняком стоят футбольные матчи.

Именно возможность посещения футбольных матчей позволила тысячам людей испытать чувства радости и единения. Считаем, что принятые ранее решения о допуске на стадион 50% зрителей с выполнением требований ношения масок и перчаток, а также соблюдения социальной дистанции являются достаточными для обеспечения на должном уровне профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Подтверждением тому является тот факт, что после футбольных матчей в Москве не возникало роста заболеваемости. Стоит обратить внимание и на то, что футбольные матчи проходят на свежем воздухе, где риск распространения опасного вируса при сохранении болельщиками всех требований снижается.

Кроме того, система QR-кодов оказалась технический сложной в процессе реализации для целых категорий граждан Российской Федерации: военнослужащих, жителей других регионов, несовершеннолетних. Вместе с тем существует практика отмены данной системы для предприятий общественного питания, которые, между прочим, принимают посетителей в закрытых помещениях.

Просим вас рассмотреть возможность отмены использования QR-кодов для посещения матчей российской Премьер-лиги сезона-2021/22 и вернуть прежний формат существовавших ограничений. Данное решение вызовет поддержку широких масс нашего населения, которое небезразлично к футболу.

Ранее на ближайшие московские игры РПЛ.

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Перевод с rbworld.org
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dok66
dok66
сегодня в 14:17
Чего кипишиться . Не будет никаких кодов . Минздрав уже подставился с этими кодами . Будут ограничения по количеству , и не более того .
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 11:51
Собянин болельщикам ЦСКА: " Как только потребуете обложить район в радиусе 5 км от вашего стадиона плиткой, вот тогда и разрешу вернуться к старой системе")))
bacek15
bacek15 ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 11:15
Откуда в Испании тысяча долларов? Так ведь Колумб открыл Америку и понеслась ...)
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 11:12
Я не знаю чем вы будете прививаться, это ваше личное дело. Никого не заставляю вакцинироваться, ровно как и не призываю от вакцинации отказаться. Я выбираю лично для себя - я не хочу прививаться российской вакциной. Это мой выбор. И заставить меня прививаться ею, равно как и вообще прививаться, никто не имеет права. Я не подопытный кролик.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 10:59
Как тут не вспомнить известный монолог Жванецкого в исполнении Карцева про раков:
"Я вчера видел раков по пять рублей.
Но больших, Но по пять рублей…
Правда, большие…
но по пять рублей…
но очень большие…
хотя и по пять…
но очень большие…
правда, и по пять рублей…
но зато большие…
хотя по пять, но большие.
А сегодня были по три, но маленькие, но по три…
но маленькие…
зато по три…
хотя совсем маленькие…
поэтому по три…
хотя маленькие…
зато по три…
то есть по пять, но большие…
но по пять…
но очень большие.
А эти по три, но маленькие, но сегодня…
А те вчера по пять…
но большие… но вчера…
но очень большие, но вчера, и по пять, а эти сегодня, но по три, но маленькие, но по три. И сегодня.
А те были по пять, но вчера, но очень большие, то есть, те были вчера по пять и очень большие, а эти и маленькие, и сегодня, и по три.
Вот и выбирай: по пять, очень большие, но вчера, либо по три, но маленькие, но сегодня, понял? "

Так чем будем прививаться? Пфайзером, который очень эффективный, но которого у нас нет или спутником, который чуть менее эффективный, зато у нас есть?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 10:58, ред.
Я могу понять людей, которые просто боятся вакцинироваться, но не могу понять тех, кто агитирует против вакцинации, придумывая массу причин почему этого делать не нужно
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 10:50
Я переболел ковидом. Поэтому говорю про него не со стороны, а зная всё изнутри, как говорится. И вот я, переболевший ковидом, лежавший несколько дней с температурой в сорок градусов, не имею никакого желания вакцинироваться Спутником или другой отечественной вакциной.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 10:46
Тяжело донести свою позицию до тех, кто не слышит. Нет, я считаю, что вакцинирование - это хорошо. Это очень хорошо, ибо это реально сберегает миллионы жизней. Вопрос лишь в том, чем вакцинироваться.
Честный учёный, всю жизнь посвятивший себя помощи людям и не требующий за это материальных благ, разрабатывает вакцину и говорит - она поможет. И другой пример - человек, постоянно врущий, ворующий из моего кармана деньги тоже разрабатывает вакцину и говорит - она поможет. Вы лично кому поверите и чьей вакциной захотите привиться? Я, например, первой. А вы же как раз склоняете меня сейчас и всех вокруг ко второй, да ещё принудительно.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 10:41, ред.
Ага, то есть вакцинироваться - это плохо, этой "хайп", а вот переболеть - это гуд? Значит естественным путем формировать коллективный иммунитет? Но только учтите, что молодежь то может и перенесет это (не факт что без последствий), а вот старики и хроники могут оказаться раньше времени в земле. И среди них могут оказаться в том числе и Ваши родственники и друзья. Как Вам такое развитие событий? Все любят умничать про ковид пока это не коснется их лично или их близких. Один мой знакомый тоже умничал пока в реанимацию не попал. Насмотрелся там как люди умирают и потом через несколько месяцев сам побежал вакцинироваться и родственников убедил.
Ю.RA
Ю.RA
сегодня в 10:37
В метро в давке-МОЖНО...
на вонючих рынках-МОЖНО..
в ТРК (за 3 ненужными и не необходимыми) шмотками -МОЖНО..
а на стадион -НЕЛЬЗЯ ?!?
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 10:34
Эрудированному человеку должно быть, конечно, это известно. А ещё ему же известно то, что срок действия прививок от столбняка, например, десять лет. Если последняя прививка поставлена в 10-11 классе, то к 30 годам организм уже к столбняку не имеет никаких механизмов защиты - нужно делать ещё одну прививку и продлять срок защиты. А ещё эрудированный человек знает, что от бешенства прививки вообще не ставятся заблаговременно, только при опасности заболевания из-за укуса животного. Ну и так далее. Человек в 30-ть лет, полностью привитый в детстве, уже не имеет защиты почти ни от чего, кроме оспы. Это тоже эрудированный человек знает.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 10:29
Вы про "банальный хайп" расскажите родственникам умерших от ковида. А таких в мире уже больше 4 млн.! И кто на Вас делает деньги, предлагая привиться бесплатно? И что касается столбняка и прочих дефтерий, эрудированному человеку должно быть известно, что от этих болячек прививают еще в детском возрасте.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:24
Тут вы немного просчитались. Сто лет назад в другие страны летало не меньшее число людей, чем сегодня. Знаете почему? Была первая мировая война. Эпидемия испанки как раз на неё пришлось. Антисанитария, перемешенные человеческие расы, отсутствие медикаментов и сам вирус с большей летальностью, чем нынешний коронавирус.
И что в итоге? Было три волны испанки и через два года после её начала она практически сошла на нет. Человечество естественным путём получило к ней коллективный иммунитет - переболев. Всё.
cska1948
cska1948 ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 10:23
" и консерву завтрак туриста. "
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Для вашего сведения, из всего разнообразия тушёнки, производимой в СССР, самой вкусной была тушёнка "Завтрак туриста"!
А кто вам мешает иметь право выбора? Выбирайте! Только выбор вакцины только по цвету, красненькая или синенькая, так себе выбор...
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:22, ред.
Он,в поисках индивидуальности,будет одет как все усреднённые европейцы,слушать рэп и танцевать танцы негров из трущоб Гарлема. Ну там прочие мелочи,типа однополых браков ,ЛГБТ и пр.Чтобы "как лучшие",а не "как все".Старая история! Да,про смартфоны,и прочеезабыл...
STVA 1
STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:22
Они все спецы! Главное обос-ть свое! А запад нам поможет))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:19, ред.
Собянин согласился с доводами и предписал ставить при вакцинации на лоб тавро.Правда,пока только фанатам.
cska1948
cska1948 ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 10:13
А разве не хвалёная вами Западная пресса подняла шумиху вокруг этого вируса? Разве не правительства, столь любимого вами Запада, первыми подняли всю эту волну?
"Сто лет назад разразилась эпидемия испанки." - Скажите, СТО лет назад много россиян летали летом на отдых в Турцию, да и другие страны тоже? И вообще, как можно сравнивать то что было СТО лет назад с сегодняшним днём, днём когда люди колесят по всему миру! Собираются в большие группы на концертах, том же футболе и прочих всевозможных мероприятиях.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:05
Если вы не хотите выбор и хотите жить только тем, что за вас решают другие - это ваше право. Я так не хочу. Я хочу развиваться, а не существовать в ограниченном пространстве. Я хочу носить одежду, которая мне нравится, а не усреднённое серое пальто из Советского Союза и шапку-ушанку. Я хочу кушать то, что мне нравится, а не советский калач и консерву завтрак туриста. Я хочу отдыхать там, где мне нравится, а не в Коктебеле, считавшимся верхом крутости при СССР.
Я хочу право выбора, ибо это - развития человека. А если вам нравится жить в рамках, придуманных другими для вас, - это ваше право, живите, я не против. Но мне только не мешайте иметь право выбора.
Palex
Palex
сегодня в 10:02
Да кто он такой, что бы запрещать или разрешать?
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 09:59
Факторов риска для человека очень много в современном мире. Может сбить машина, может на голову упасть что-то, пьяный хулиган с ножом на пути повстречаться, можно банально подскользнуться и неудачно упасть...
Если всего бояться, то зачем тогда вообще жить? Коронавирус и коронавирус, в мире есть уйма болезней ещё более опасных, но вы же ими сейчас голову свою не забиваете. Вокруг нас в обычной пыли есть микробы, вызывающие столбняк - в десятки раз опаснее по летальности заболевание, чем ковид-19. В той же пыли бактерии, вызывающие газовую гангрену. В земле вирусы бешенства, лихорадок и язв. Вы от этого же ни от чего не прививаетесь, а боитесь только коронавируса, который намного слабее, чем все упомянутые мною сейчас заболевания.
На коронавирусе сейчас банальный хайп. Выгоден и производителям различных медицинских препаратов, зарабатывающие на нём деньги. Выгоден он и властям, прячущим под пандемию свою несостоятельность. Он всем выгоден и все на нём либо пиарятся, либо делают деньги.
Сто лет назад разразилась эпидемия испанки. Вероятно, тоже какая-то разновидность коронавируса была. Не было тогда от неё лекарства, умерло около 5% населения Земли. И что? Всё прошло и всё забылось. А сегодня, в век науки, и подавно с этим всем можно справиться. Если делать, конечно, а не на словах штамповать вакцины, при этом прячась в бункере.
cska1948
cska1948 ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 09:57
Ваш коммент мне напомнил сюжет из "Фитиля" шестидесятых годов. Там у удного героя книги были расставлены, на книжной полке, по принципу "яичницы с луком". Белые корешки книг чередовались с оранжевыми и зелёными.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 09:49
Как говорят в народе, тут не до жиру - быть бы живу
cska1948
cska1948 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 09:48
В советское время нам в школе делали всевозможные прививки и не спрашивали на то согласия ни нас самих, ни наших родителей. Просто, нас ставили перед фактом - ТАК НАДО! И я не помню ни одного случая, чтобы хоть один ребёнок после этих обязательных прививок умер.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:48
Мне ближе, например, Гуриев. Считаю его очень светлой головой. Ройзман не дурак. Да и за мою эрудицию вряд ли стоит другому человеку говорить. Кто знает в какой тупик она могла бы поставить того же Соловьёва, будь у неё возможность с ним пообщаться.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 09:45
Именно так. Я лично для себя хочу видеть и красненькую, и синенькую, и зелёненькую. А потом среди них выбрать. Вы же, приходя в магазин, не покупаете один вид хлеба, а берёте и булку, и батон для бутербродов, и ржаной хлеб, и печенье с пряниками...Вам бы понравилось каждый день чтобы на вашем столе был только один вид хлеба?
Ну так почему тогда вы считаете правильным чтобы вакцина была одна и человек не имел право выбора, особенно тогда, когда вакцин этих тьма-тьмущая?
cska1948
cska1948 ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 09:45
Нам с вами ВМЕСТЕ, до эрудиции Соловьёва, как до Луны пешком! Или вам больше по сердцу такие эрудиты как Гозман и Андрей Никулин?
Дима Логинов
Дима Логинов ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:41
О, да. В его программах есть кого послушать. Иначе его давно бы уже не было ни на телевидении, ни в стране. Если бы население было пограмотнее. Но увы, имеем то, что имеем.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 09:31, ред.
Право выбора есть. Вакцинироваться или не вакцинироваться. Но решение может повлечь последствия: от банального увольнения до смерти. Но выбор есть. А когда вакцин вообще не было, вот тогда действительно не было выбора. Хорошо что вообще есть вакцины и они даже бесплатны. Людям предлагают минимизировать риск и последствия заражения, а они говорят: нет я эту вакцину синенькую не хочу, мне надо красненькая, а пока не дадите красненькую, я назло вам вакцинироваться не буду. А того не понимают и не хотят понимать, что пока они телятся, вирус распространяется и мутирует, потому что из-за таких как они не может сформироваться коллективный иммунитет. Чтобы это произошло нужно вакцинировать не менее 60% населения, а в России пока только 22%.
cska1948
cska1948 ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 09:28
В программе Соловьёва принимают участие люди эрудированные в различных областях. Так что не надо сводить его передачи к его сольному выступлению. В его программах есть кого послушать.
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