Фанаты ЦСКА попросили Собянина отменить QR-коды для посещения матчей РПЛ

Объединение болельщиков ЦСКА Red-Blue World обратилось к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой пересмотреть порядок доступа на матчи московской команды.
Уважаемый Сергей Семенович! Вот уже более года наш любимый город Москва успешно сражается с распространением новой коронавирусной инфекции. Мы преодолели режим «все закрыто», существовавший прошлой весной, обострение ситуации осенью 2020-го и всплеск заболеваемости в минувшем июне.
Но, несмотря на борьбу с COVID-19, Москва, строго соблюдая все рекомендации, старалась жить обычной жизнью: работали кафе и рестораны, дети ходили в школы, студенты – в университеты, проводились концерты и массовые мероприятия, среди которых, конечно, особняком стоят футбольные матчи.
Именно возможность посещения футбольных матчей позволила тысячам людей испытать чувства радости и единения. Считаем, что принятые ранее решения о допуске на стадион 50% зрителей с выполнением требований ношения масок и перчаток, а также соблюдения социальной дистанции являются достаточными для обеспечения на должном уровне профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.
Подтверждением тому является тот факт, что после футбольных матчей в Москве не возникало роста заболеваемости. Стоит обратить внимание и на то, что футбольные матчи проходят на свежем воздухе, где риск распространения опасного вируса при сохранении болельщиками всех требований снижается.
Кроме того, система QR-кодов оказалась технический сложной в процессе реализации для целых категорий граждан Российской Федерации: военнослужащих, жителей других регионов, несовершеннолетних. Вместе с тем существует практика отмены данной системы для предприятий общественного питания, которые, между прочим, принимают посетителей в закрытых помещениях.
Просим вас рассмотреть возможность отмены использования QR-кодов для посещения матчей российской Премьер-лиги сезона-2021/22 и вернуть прежний формат существовавших ограничений. Данное решение вызовет поддержку широких масс нашего населения, которое небезразлично к футболу.
Ранее стало известно, сколько человек пустят на ближайшие московские игры РПЛ.
"Я вчера видел раков по пять рублей.
Но больших, Но по пять рублей…
Правда, большие…
но по пять рублей…
но очень большие…
хотя и по пять…
но очень большие…
правда, и по пять рублей…
но зато большие…
хотя по пять, но большие.
А сегодня были по три, но маленькие, но по три…
но маленькие…
зато по три…
хотя совсем маленькие…
поэтому по три…
хотя маленькие…
зато по три…
то есть по пять, но большие…
но по пять…
но очень большие.
А эти по три, но маленькие, но сегодня…
А те вчера по пять…
но большие… но вчера…
но очень большие, но вчера, и по пять, а эти сегодня, но по три, но маленькие, но по три. И сегодня.
А те были по пять, но вчера, но очень большие, то есть, те были вчера по пять и очень большие, а эти и маленькие, и сегодня, и по три.
Вот и выбирай: по пять, очень большие, но вчера, либо по три, но маленькие, но сегодня, понял? "
Так чем будем прививаться? Пфайзером, который очень эффективный, но которого у нас нет или спутником, который чуть менее эффективный, зато у нас есть?
"Я вчера видел раков по пять рублей.
Но больших, Но по пять рублей…
Правда, большие…
но по пять рублей…
но очень большие…
хотя и по пять…
но очень большие…
правда, и по пять рублей…
но зато большие…
хотя по пять, но большие.
А сегодня были по три, но маленькие, но по три…
но маленькие…
зато по три…
хотя совсем маленькие…
поэтому по три…
хотя маленькие…
зато по три…
то есть по пять, но большие…
но по пять…
но очень большие.
А эти по три, но маленькие, но сегодня…
А те вчера по пять…
но большие… но вчера…
но очень большие, но вчера, и по пять, а эти сегодня, но по три, но маленькие, но по три. И сегодня.
А те были по пять, но вчера, но очень большие, то есть, те были вчера по пять и очень большие, а эти и маленькие, и сегодня, и по три.
Вот и выбирай: по пять, очень большие, но вчера, либо по три, но маленькие, но сегодня, понял? "
Так чем будем прививаться? Пфайзером, который очень эффективный, но которого у нас нет или спутником, который чуть менее эффективный, зато у нас есть?
Честный учёный, всю жизнь посвятивший себя помощи людям и не требующий за это материальных благ, разрабатывает вакцину и говорит - она поможет. И другой пример - человек, постоянно врущий, ворующий из моего кармана деньги тоже разрабатывает вакцину и говорит - она поможет. Вы лично кому поверите и чьей вакциной захотите привиться? Я, например, первой. А вы же как раз склоняете меня сейчас и всех вокруг ко второй, да ещё принудительно.
Честный учёный, всю жизнь посвятивший себя помощи людям и не требующий за это материальных благ, разрабатывает вакцину и говорит - она поможет. И другой пример - человек, постоянно врущий, ворующий из моего кармана деньги тоже разрабатывает вакцину и говорит - она поможет. Вы лично кому поверите и чьей вакциной захотите привиться? Я, например, первой. А вы же как раз склоняете меня сейчас и всех вокруг ко второй, да ещё принудительно.
на вонючих рынках-МОЖНО..
в ТРК (за 3 ненужными и не необходимыми) шмотками -МОЖНО..
а на стадион -НЕЛЬЗЯ ?!?
на вонючих рынках-МОЖНО..
в ТРК (за 3 ненужными и не необходимыми) шмотками -МОЖНО..
а на стадион -НЕЛЬЗЯ ?!?
И что в итоге? Было три волны испанки и через два года после её начала она практически сошла на нет. Человечество естественным путём получило к ней коллективный иммунитет - переболев. Всё.
И что в итоге? Было три волны испанки и через два года после её начала она практически сошла на нет. Человечество естественным путём получило к ней коллективный иммунитет - переболев. Всё.
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Для вашего сведения, из всего разнообразия тушёнки, производимой в СССР, самой вкусной была тушёнка "Завтрак туриста"!
А кто вам мешает иметь право выбора? Выбирайте! Только выбор вакцины только по цвету, красненькая или синенькая, так себе выбор...
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Для вашего сведения, из всего разнообразия тушёнки, производимой в СССР, самой вкусной была тушёнка "Завтрак туриста"!
А кто вам мешает иметь право выбора? Выбирайте! Только выбор вакцины только по цвету, красненькая или синенькая, так себе выбор...
"Сто лет назад разразилась эпидемия испанки." - Скажите, СТО лет назад много россиян летали летом на отдых в Турцию, да и другие страны тоже? И вообще, как можно сравнивать то что было СТО лет назад с сегодняшним днём, днём когда люди колесят по всему миру! Собираются в большие группы на концертах, том же футболе и прочих всевозможных мероприятиях.
"Сто лет назад разразилась эпидемия испанки." - Скажите, СТО лет назад много россиян летали летом на отдых в Турцию, да и другие страны тоже? И вообще, как можно сравнивать то что было СТО лет назад с сегодняшним днём, днём когда люди колесят по всему миру! Собираются в большие группы на концертах, том же футболе и прочих всевозможных мероприятиях.
Я хочу право выбора, ибо это - развития человека. А если вам нравится жить в рамках, придуманных другими для вас, - это ваше право, живите, я не против. Но мне только не мешайте иметь право выбора.
Я хочу право выбора, ибо это - развития человека. А если вам нравится жить в рамках, придуманных другими для вас, - это ваше право, живите, я не против. Но мне только не мешайте иметь право выбора.
Если всего бояться, то зачем тогда вообще жить? Коронавирус и коронавирус, в мире есть уйма болезней ещё более опасных, но вы же ими сейчас голову свою не забиваете. Вокруг нас в обычной пыли есть микробы, вызывающие столбняк - в десятки раз опаснее по летальности заболевание, чем ковид-19. В той же пыли бактерии, вызывающие газовую гангрену. В земле вирусы бешенства, лихорадок и язв. Вы от этого же ни от чего не прививаетесь, а боитесь только коронавируса, который намного слабее, чем все упомянутые мною сейчас заболевания.
На коронавирусе сейчас банальный хайп. Выгоден и производителям различных медицинских препаратов, зарабатывающие на нём деньги. Выгоден он и властям, прячущим под пандемию свою несостоятельность. Он всем выгоден и все на нём либо пиарятся, либо делают деньги.
Сто лет назад разразилась эпидемия испанки. Вероятно, тоже какая-то разновидность коронавируса была. Не было тогда от неё лекарства, умерло около 5% населения Земли. И что? Всё прошло и всё забылось. А сегодня, в век науки, и подавно с этим всем можно справиться. Если делать, конечно, а не на словах штамповать вакцины, при этом прячась в бункере.
Если всего бояться, то зачем тогда вообще жить? Коронавирус и коронавирус, в мире есть уйма болезней ещё более опасных, но вы же ими сейчас голову свою не забиваете. Вокруг нас в обычной пыли есть микробы, вызывающие столбняк - в десятки раз опаснее по летальности заболевание, чем ковид-19. В той же пыли бактерии, вызывающие газовую гангрену. В земле вирусы бешенства, лихорадок и язв. Вы от этого же ни от чего не прививаетесь, а боитесь только коронавируса, который намного слабее, чем все упомянутые мною сейчас заболевания.
На коронавирусе сейчас банальный хайп. Выгоден и производителям различных медицинских препаратов, зарабатывающие на нём деньги. Выгоден он и властям, прячущим под пандемию свою несостоятельность. Он всем выгоден и все на нём либо пиарятся, либо делают деньги.
Сто лет назад разразилась эпидемия испанки. Вероятно, тоже какая-то разновидность коронавируса была. Не было тогда от неё лекарства, умерло около 5% населения Земли. И что? Всё прошло и всё забылось. А сегодня, в век науки, и подавно с этим всем можно справиться. Если делать, конечно, а не на словах штамповать вакцины, при этом прячась в бункере.
Ну так почему тогда вы считаете правильным чтобы вакцина была одна и человек не имел право выбора, особенно тогда, когда вакцин этих тьма-тьмущая?
Ну так почему тогда вы считаете правильным чтобы вакцина была одна и человек не имел право выбора, особенно тогда, когда вакцин этих тьма-тьмущая?