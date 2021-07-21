Матч «Рубин» – «Спартак» может пройти при пустых трибунах

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вчера, 15:43

Поединок 1-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» может пройти без зрителей.

Ходят слухи, что управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан запретило присутствие зрителей на матче. Сейчас все стороны ждут решения республиканских властей, но все идет к тому, что матч пройдет при пустых трибунах.

За последние сутки в Татарстане было выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом.