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Матч «Рубин» – «Спартак» может пройти при пустых трибунах

вчера, 15:43
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак24.07.2021 в 20:00 Не начался

Поединок 1-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» может пройти без зрителей.

Ходят слухи, что управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан запретило присутствие зрителей на матче. Сейчас все стороны ждут решения республиканских властей, но все идет к тому, что матч пройдет при пустых трибунах.

За последние сутки в Татарстане было выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, сколько человек пустят на ближайшие московские игры РПЛ.

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Chevengur
Chevengur ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 23:55
да не 48 заражений там...С кем из знакомых из Татарстана в последние дни не разговаривал, все говорят, что вокруг поголовно всех знобит и запахов многие не чувствуют. Кому то похуже, кому то полегче. Новых случаев тысячи, но медики почему то боятся корону ставить
протон1
протон1
вчера в 23:34
и так. что там на счет гл. тренера сборной россии? все ждут до 23 числа)
протон1
протон1
вчера в 23:33
как же всех достал этот китайский вирус. чей он там
pomor45
pomor45 ответ d1metras (раскрыть)
вчера в 22:25
Ты это тем, кто в красных зонах парится скажи.
pomor45
pomor45
вчера в 22:21
Санкт-Петербург с его многочисленными международными тусовками выглядит просто антисанитарным субъектом на фоне Татарстана. Жёсткие санитарные правила это хорошая временная мера. Но надо учитывать, что подобные инфекции пойдут чередой - это навсегда. Поэтому надо налаживать организацию жизни в среде подобных инфекций без ограничений и самое важное здесь - вакцинация. Любой вирус не может развиваться, мутировать среди малоподверженных инфицированию людей и выдыхается. Вирусу требуется быстрая передача от организма к организму, заражение его и приобретение с каждым новым заражением новых качеств. Вакцинация сильно тормозит этот процесс. В этом её главное предназначение с самых первых шагов появления этого метода борьбы с инфекциями. Так что альтернативы вакцинации нет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 19:36
А ты уверен, что московские спартачи не привезут? В Казани их боятся больше. А может поэтому и заболевших меньше, что строго подходят?
Ю.RA
Ю.RA
вчера в 19:29
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 19:08, ред.
    А кому сейчас легко. Придется и спартаку играть при пустых трибунах. И на их юбилей всем плевать.
    Futurista
    Futurista ответ particular (раскрыть)
    вчера в 19:08, ред.
    Стадион не торговый центр...ибо не 90-е...думают они)...
    particular
    particular
    вчера в 19:06, ред.
    Показные и непопулярные ограничения - это фишка действий властей, ибо метрополитен и ТЦ в Казани работают без процентных ограничений по наполняемости... А это - показатель двуличия...
    dok66
    dok66
    вчера в 17:55
    48 заражений в сутки на Республику Татарстан ?! Вы смеетесь что ли ? Свердловская обл - около 500 , Нижегородская - 550 (примерно одна весовая категория) . И запрет на зрителей ! Не постижимы твои пути ...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Happyboy Barca (раскрыть)
    вчера в 17:48
    К сожалению ты не одинок. Было бы таких поменьше, давно бы все нормализовалось!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ d1metras (раскрыть)
    вчера в 17:46
    Советую сходить на экскурсию в морг любого областного центра, или в реанимацию любого ковидного госпиталя и убедиться в абсурдности твоих слов.
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 17:36
    духовные бл...ь скрепы
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
    вчера в 17:36, ред.
    может ради улыбки маленькой путинки сделать вакцинацию спутником ви которая всему миру на три буквы не нужна
    makkie
    makkie
    вчера в 17:34
    Крестный ход в Казани на 7 тысяч человек - пожалуйста.
    На футбол даже 500 человек пускать не хотят... мда(
    Стасодзюб
    Стасодзюб
    вчера в 17:32
    Дюкову и Газпрому видать так нужно и выгоднее.
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 17:32
    Хорошенькое начало сезона
    d1metras
    d1metras
    вчера в 17:11
    как же они надоели со своим коронавирусом! из пальца высасывают уже все ограничения. бездари..
    stavr74
    stavr74
    вчера в 17:08
    Всё для людей
    Всё для болельщиков )))
    а потом спрашивают почему мы не болеем за сборную
    Loban.TotalFootball
    Loban.TotalFootball
    вчера в 17:07
    Жаль, если так выйдет... и так ограничений много
    STVA 1
    STVA 1 ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 16:43
    Но это же Зенит
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 16:42
    Началось...ещё до чемпа...
    В юбилейный сезон...все игры Спартака в гостях - при пустых трибунах...
    Дома - при полных...
    4RT
    4RT
    вчера в 16:39
    Лишнее подтверждение,что ваши вакцины полная хрень
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    вчера в 16:38
    Если хотят чтобы люди прививались - нужно чем-то поощрять. Например пускать на стадион. А у нас как всегда все наоборот
    LOpp
    LOpp
    вчера в 16:35
    Самое интересное произошло в Калининграде.
    Когда там играл Зенит за Суперкубок допустили 16 тысяч болельщиков.
    Для местной Балтики в ФНЛ сделали допуск не более 500! болельщиков.
    Все равны, но кто-то равнее.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 16:31
    Надо просто первый тур по футболу объявить туром в поддержку Президента и Единой России, ведь на "их" мероприятиях никакого ковида не бывает - парады, полки, обнуления - все священные места коронавирус боится.
    Рязань 062
    Рязань 062
    вчера в 16:28
    спартаку выгодно играть при пустых трибунах....да еще в гостях.
    Futurista
    Futurista ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 16:11, ред.
    На ВИП "трибуны"...
    shlomo
    shlomo
    вчера в 16:02
    Печально все это....
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