Матч «Рубин» – «Спартак» может пройти при пустых трибунах

Поединок 1-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» может пройти без зрителей.
Ходят слухи, что управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан запретило присутствие зрителей на матче. Сейчас все стороны ждут решения республиканских властей, но все идет к тому, что матч пройдет при пустых трибунах.
За последние сутки в Татарстане было выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом.
Ранее стало известно, сколько человек пустят на ближайшие московские игры РПЛ.
На футбол даже 500 человек пускать не хотят... мда(
На футбол даже 500 человек пускать не хотят... мда(
Всё для болельщиков )))
а потом спрашивают почему мы не болеем за сборную
Всё для болельщиков )))
а потом спрашивают почему мы не болеем за сборную
В юбилейный сезон...все игры Спартака в гостях - при пустых трибунах...
Дома - при полных...
В юбилейный сезон...все игры Спартака в гостях - при пустых трибунах...
Дома - при полных...
Когда там играл Зенит за Суперкубок допустили 16 тысяч болельщиков.
Для местной Балтики в ФНЛ сделали допуск не более 500! болельщиков.
Все равны, но кто-то равнее.
Когда там играл Зенит за Суперкубок допустили 16 тысяч болельщиков.
Для местной Балтики в ФНЛ сделали допуск не более 500! болельщиков.
Все равны, но кто-то равнее.