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«Локомотив» сделал заявление о допуске болельщиков на матч с «Арсеналом»

вчера, 18:20
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)Арсенал24.07.2021 в 20:00 Не начался

«Локомотив» на официальном сайте опубликовал заявление касательно допуска зрителей на матч 1-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

Уважаемые болельщики, сообщаем вам, что на данный момент ФК «Локомотив» внёс домашний стадион «РЖД Арена» в число объектов, входящих в зону Covid-free. Сейчас в клубе прорабатывают вариант посещения стадиона без ограничения по количеству зрителей с наличием у каждого болельщика QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги СТОП Коронавирус». В случае принятия такого решения проверка QR-кода будет производиться перед досмотровой зоной. Для доступа на стадион необходимо иметь паспорт для идентификации личности.

Параллельно с этим клуб ведёт консультации с представителями надзорных органов. Окончательную информацию о допуске болельщиков на матч «Локомотив» – «Арсенал» мы объявим позднее.

Ранее стало известно, сколько человек пустят на ближайшие московские игры РПЛ.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:01
Почему в электричку можно без кода, а болеть на стадионе за электричку нельзя?
GooSe25
GooSe25
вчера в 21:12
Сделайте вход бесплатным тогда
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:01
Футбол государству не нужен.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:39
Хотелось бы увидетьфутбол фк ЛОКОМОТИВ - АРСЕНАЛ..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:04
Локо понимают кто есть кто!
drug01
drug01
вчера в 19:03
Футбол без болельщиков не футбол!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:52
Зато Оренбург в лигу не взяли. На него ведь мало болельщиков бы ходило.
протон1
протон1
вчера в 18:38
по телеку проще посмотреть.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:27
Главная задача не пущать.
shlomo
shlomo
вчера в 18:25
Ситуация конечно явно плохая...нужно думать, как ее решить и причем срочно
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