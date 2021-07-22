ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Волошин не вошёл в список судей на сезон из-за поддельных ПЦР-тестов

22 июля 2021, 16:43

Арбитр Николай Волошин не вошёл в список судей на предстоящий сезон из-за поддельных ПЦР-тестов. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.

Сейчас речь идёт лишь о том, что он не вошёл в список арбитров на будущий сезон, а не о пожизненном отстранении.

По данным СМИ, Волошин полгода ездил на матчи ФНЛ с поддельными результатами тестов.

Ранее от судейства был отстранён другой известный российский арбитр.

Все новости
Назначены арбитры на ответный матч «Сочи» в квалификации Лиги конференций
Сегодня, 10:30 Комментарии3
ОфициальноПустовойтова получила назначение на матч женских сборных на Олимпиаде
Сегодня, 02:50 Комментарии5
ОфициальноБезбородов рассудит «Спартак» и «Рубин». Назначения арбитров на 1-й тур РПЛ
21 июля Комментарии34
Кашшаи оценил работу Карасёва на Евро-2020
19 июля Комментарии6
Мешков рассудит матч «Легия» — «Флора» в квалификации Лиги чемпионов
18 июля Комментарии3
Матюнин обслужит матч второго раунда квалификации Лиги конференций
18 июля Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 июля в 20:09
Увольнять таких надо и штрафовать!
протон1
протон1
22 июля в 18:02
Некоторые понакупали поддельных сертификатов и qr кодов по большой цене, а в Москве отменили эти QR коды))
ermak6848
ermak6848
22 июля в 17:36
Интересно чем всё ЭТО закончится ..!?
Есть прямая подоплёкаДоговорных матчей
Predator94
Predator94
22 июля в 17:36
Этих подкупных надо всех от судейства отстранять! Сколько крыс в судействе жесть! И начинать надо с малого
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 17:30
За такое нужно лишать права называться судьёй.
mihaluch
mihaluch
22 июля в 17:25
А может кто брал тот их и подделывал.
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
22 июля в 17:21
Без Вара а на бровке смотрящий))
Futurista
Futurista
22 июля в 17:15, ред.
Сначала ПЦР поддельный...потом ВАР...такой судья нам не нужен...
Q-J-G
Q-J-G
22 июля в 17:10
Судья, хоть и "футбольный", но судья!
С поддельными результатами тестов, оригинально...
shlomo
shlomo
22 июля в 17:05
Ну если поймали, то отвечать нужно
sihafazatron
sihafazatron
22 июля в 16:44
может ему судить такие команды как фк "бутырка"?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100