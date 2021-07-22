Волошин не вошёл в список судей на сезон из-за поддельных ПЦР-тестов

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22 июля 2021, 16:43

Арбитр Николай Волошин не вошёл в список судей на предстоящий сезон из-за поддельных ПЦР-тестов. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.

Сейчас речь идёт лишь о том, что он не вошёл в список арбитров на будущий сезон, а не о пожизненном отстранении.

По данным СМИ , Волошин полгода ездил на матчи ФНЛ с поддельными результатами тестов.

Ранее от судейства был отстранён другой известный российский арбитр.