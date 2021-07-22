Волошин не вошёл в список судей на сезон из-за поддельных ПЦР-тестов

Арбитр Николай Волошин не вошёл в список судей на предстоящий сезон из-за поддельных ПЦР-тестов. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.
Сейчас речь идёт лишь о том, что он не вошёл в список арбитров на будущий сезон, а не о пожизненном отстранении.
По данным СМИ, Волошин полгода ездил на матчи ФНЛ с поддельными результатами тестов.
Ранее от судейства был отстранён другой известный российский арбитр.
Есть прямая подоплёкаДоговорных матчей
Есть прямая подоплёкаДоговорных матчей
С поддельными результатами тестов, оригинально...
С поддельными результатами тестов, оригинально...