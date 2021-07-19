ГлавнаяНовостиСудействоЕвро-2020

Кашшаи оценил работу Карасёва на Евро-2020

вчера, 15:09

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матчах Евро-2020.

Что касается Карасёва, его работы и работы всей судейской бригады, я считаю, что это была отличная работа. Это не только моё мнение, потому что я разговаривал с различными европейскими экспертами и даже в УЕФА давали положительную оценку его работе, поэтому мы можем гордиться. Это был важный турнир для Сергея, поэтому будем надеяться на то, что он сможет работать и судить на таком же высоком уровне.

Ранее появлялась информация, что Карасёв может получить назначение на крупнейший европейский матч.

Все новости
Мешков рассудит матч «Легия» — «Флора» в квалификации Лиги чемпионов
18 июля Комментарии3
Матюнин обслужит матч второго раунда квалификации Лиги конференций
18 июля Комментарии5
Карасёв: «Были ли надежды попасть на финал Евро? Никаких»
16 июля Комментарии6
ОфициальноИсполком РФС утвердил список арбитров на первую половину РПЛ
15 июля Комментарии7
СлухиКарасёв может получить назначение на матч Суперкубка УЕФА
13 июля Комментарии21
Карасёв: «УЕФА доволен работой нашей бригады на Евро-2020»
11 июля Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 17:45
А Кашшаи самого когда оценивать будем ? Тот ещё 81 !
Gahi
Gahi
вчера в 17:21
Сергей Карасёв достаточно хорошо отработал на Чемпионате Европы, хотя были и те кто утверждал что его отправят домой после первой игры? Но Карасёв молодец постарался так что дошёл до четвертьфинала и даже находился в числе тех которым могли предоставить возможность судить финал. Теперь после того как Сергей Карасёв поднял планку своей работы на очень высокий уровень ему придётся работать так чтобы держать его на должным уровне, а может быть ещё выше прежнего, чтобы быть востребованным на турнирах высокого международного уровня. Удачи
berda2003
berda2003
вчера в 16:47
главное, чтобы не судил в РПЛ,,, как-то не всегда получается...
Ванечка
Ванечка
вчера в 16:46
Ну хоть здесь мы не облажались
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:17
Не только на Евро финале не стал. но и в отборочных.
Респект! Конечно удачи и в РПЛ и на Чемпе мира!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:11
Мы его отценили на отлично 👍. На колено точно не встал !!! Респект и Уважение Сергею !!! Удачи в будущем !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100