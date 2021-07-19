Кашшаи оценил работу Карасёва на Евро-2020

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матчах Евро-2020.

Что касается Карасёва, его работы и работы всей судейской бригады, я считаю, что это была отличная работа. Это не только моё мнение, потому что я разговаривал с различными европейскими экспертами и даже в УЕФА давали положительную оценку его работе, поэтому мы можем гордиться. Это был важный турнир для Сергея, поэтому будем надеяться на то, что он сможет работать и судить на таком же высоком уровне.