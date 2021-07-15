Исполком РФС утвердил список арбитров на первую половину РПЛ

1626361505

15 июля 2021, 18:05

Исполком РФС утвердил список арбитров на первую половину сезона-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге.

В число 19 допущенных к работе в РПЛ арбитров вошли:

Алексей Амелин, Артём Любимов, Алексей Сухой, Артём Чистяков, Владислав Безбородов, Василий Казарцев, Кирилл Левников, Иван Сиденков, Сергей Иванов, Сергей Карасёв, Алексей Матюнин, Антон Фролов, Павел Шадыханов, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян, Виталий Мешков, Игорь Панин, Владимир Москалев, Ян Бобровский.