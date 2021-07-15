ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Исполком РФС утвердил список арбитров на первую половину РПЛ

15 июля 2021, 18:05

Исполком РФС утвердил список арбитров на первую половину сезона-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге.

В число 19 допущенных к работе в РПЛ арбитров вошли:

Алексей Амелин, Артём Любимов, Алексей Сухой, Артём Чистяков, Владислав Безбородов, Василий Казарцев, Кирилл Левников, Иван Сиденков, Сергей Иванов, Сергей Карасёв, Алексей Матюнин, Антон Фролов, Павел Шадыханов, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян, Виталий Мешков, Игорь Панин, Владимир Москалев, Ян Бобровский.

За последнее время сразу несколько известных российских судей были отстранены от судейства. К одному из арбитров применил санкции УЕФА за сокрытие информации о договорняке.

Все новости
Карасёв: «Были ли надежды попасть на финал Евро? Никаких»
Вчера, 09:24 Комментарии6
СлухиКарасёв может получить назначение на матч Суперкубка УЕФА
13 июля Комментарии21
Карасёв: «УЕФА доволен работой нашей бригады на Евро-2020»
11 июля Комментарии4
Арбитр Карасёв поблагодарил болельщиков за поддержку после Евро-2020
11 июля ВидеоКомментарии10
Арбитр Федотов: «Карасёву надо держаться в десятке лучших судей»
11 июля Комментарии5
СлухиВолошин больше не будет судить в России
10 июля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 10:07
Опять Казарцев , Мешков.....
hxjcdyg2ms6x
hxjcdyg2ms6x
15 июля в 20:36
Хорошо. Главное чтоб без ошибок судили.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июля в 20:03
Почему Карасёв не первый в списке!?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 19:49
Лишь бы помнили что у Спартака юбилей...
Anisovich
Anisovich
15 июля в 18:25, ред.
Главное, что Безбородова и Кукуяна не забыли. А в остальном, все будет как прежде.
Шуnя771
Шуnя771
15 июля в 18:19
Всех окропить святой водой!)
shlomo
shlomo
15 июля в 18:05
Солидный список....посмотрим на их работу..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100