Безбородов рассудит «Спартак» и «Рубин». Назначения арбитров на 1-й тур РПЛ

РФС объявил, какие арбитры будут работать на матчах 1-го тура РПЛ.
Накануне РФС утвердил список арбитров на первую половину РПЛ.
РФС объявил, какие арбитры будут работать на матчах 1-го тура РПЛ.
Накануне РФС утвердил список арбитров на первую половину РПЛ.
Хорошо, я тогда напомню. Год назад в кубковой игре со счётом 3-2, когда Иванов откровенно придумал удаление Понсе - но тогда вы молчали и не жаловались. Правда, и удаление не помогло цска. Ларссон вколотил победный мяч в ворота Акинфеева.
Хорошо, я тогда напомню. Год назад в кубковой игре со счётом 3-2, когда Иванов откровенно придумал удаление Понсе - но тогда вы молчали и не жаловались. Правда, и удаление не помогло цска. Ларссон вколотил победный мяч в ворота Акинфеева.
Начнет Безбородов по каждому поводу и без повода свистеть, значит, Рубин не поскупился.
Если даст командам играть, значит, поскупился)), хотя в запасе как всегда есть пенальти и удаления, но это более рискованная для судей практика.
Начнет Безбородов по каждому поводу и без повода свистеть, значит, Рубин не поскупился.
Если даст командам играть, значит, поскупился)), хотя в запасе как всегда есть пенальти и удаления, но это более рискованная для судей практика.
С другой стороны - так бы Спартак ещё лет пять не смог бы ЦСКА победить )))
С другой стороны - так бы Спартак ещё лет пять не смог бы ЦСКА победить )))
Хотя с Березуцким в качестве тренера и Орешкиным можно вообще всё закончить )))
Хотя с Березуцким в качестве тренера и Орешкиным можно вообще всё закончить )))
И как не снялись только )))
И как не снялись только )))
Он все ровно все время за них)
Он все ровно все время за них)
Следующий - Иванов, потом Казарцев.
Следующий - Иванов, потом Казарцев.