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Безбородов рассудит «Спартак» и «Рубин». Назначения арбитров на 1-й тур РПЛ

вчера, 13:18

РФС объявил, какие арбитры будут работать на матчах 1-го тура РПЛ.

Безбородов рассудит «Спартак» и «Рубин». Назначения арбитров на 1-й тур РПЛ

Накануне РФС утвердил список арбитров на первую половину РПЛ.

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Все комментарии
RomzesRZN
RomzesRZN
вчера в 19:11
    suiw
    suiw
    вчера в 18:58
    Если Кукуляк в обойме, значит судей у нас нет
    Зовите меня - Хозяин
    Зовите меня - Хозяин
    вчера в 18:53
    Они нашли друг друга в самый момент. Безбородову нужны бабки, Федуну нужны очки.
    makkie
    makkie ответ 1-я конная (раскрыть)
    вчера в 17:38
    Ты даже не знаешь, когда цска проигрывал Спартаку?
    Хорошо, я тогда напомню. Год назад в кубковой игре со счётом 3-2, когда Иванов откровенно придумал удаление Понсе - но тогда вы молчали и не жаловались. Правда, и удаление не помогло цска. Ларссон вколотил победный мяч в ворота Акинфеева.
    Loban.TotalFootball
    Loban.TotalFootball ответ Супервайзер (раскрыть)
    вчера в 17:10
    чего волнуешься? Федун же сказал, что увеличил расходы на клуб в этом сезоне. так что ждите юбилейные медальки
    Супервайзер
    Супервайзер
    вчера в 16:27
    Убийственная для Спартака и безопасная для судей тактика судейства- рваная игра.
    Начнет Безбородов по каждому поводу и без повода свистеть, значит, Рубин не поскупился.
    Если даст командам играть, значит, поскупился)), хотя в запасе как всегда есть пенальти и удаления, но это более рискованная для судей практика.
    протон1
    протон1
    вчера в 15:49
    Старая, добрая рубрика, ну погнали) Кто, чьих рассказывайте)
    dok66
    dok66
    вчера в 15:39
    Да чего тут обсуждать . Первый тур , будет очередной скандал . Может опять Спартак захочет сняться с Чемпа , или кто другой . Будем посмотреть
    memphis
    memphis
    вчера в 15:39
    Интересна реакция Стаса Пьехи
    1-я конная
    1-я конная ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 15:36, ред.
    Да уж. Это когда вместо того, чтобы дать жёлтые Айртону и Соболеву за провокацию и симуляцию ручной судейка Федуна дал красную? )))
    С другой стороны - так бы Спартак ещё лет пять не смог бы ЦСКА победить )))
    YVG
    YVG
    вчера в 15:00
    Началось с самого первого тура, потом будет Кукуян, а потом опять Безбородов или Москалев. Ничего не меняется.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 14:54
    Постараться без косяков.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 14:35
    Если будет "судить" как его жена семилетнего сына Стаса Пьехи(и его бабку),то скоро будет в финале ЛЧ.
    makkie
    makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 14:16
    И на дерби с цска обоих, чтобы вы вообще в ступор впали)
    Хотя с Березуцким в качестве тренера и Орешкиным можно вообще всё закончить )))
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 14:13
    перемен не предвидится)))полный кукуляк в чемпе)))
    marut
    marut
    вчера в 14:08
    Посмотрим, что на судит
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 14:02
      swed27
      swed27
      вчера в 14:01
      Пусть судьи будут беспристрастными
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 14:00
      Ахахах! Всё начинается прямо с первого тура, безбородов потом кукуян, снова безбородов и опять кукуян и так до 30-го тура.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 14:00
        yrasikos22
        yrasikos22 ответ makkie (раскрыть)
        вчера в 13:59
          berda2003
          berda2003
          вчера в 13:58
          безбородова специально в заглавие вынесли - типа, кто пикнет - жена безбородова к тому придёт...
          beefs
          beefs
          вчера в 13:56
          Судейский корпус еще нужно чистить...
          makkie
          makkie ответ 1-я конная (раскрыть)
          вчера в 13:50
            Futurista
            Futurista ответ don_surio (раскрыть)
            вчера в 13:43
            ВАР сказал что ничего не было...
            Стасодзюб
            Стасодзюб
            вчера в 13:39
              1-я конная
              1-я конная
              вчера в 13:35
              Ахахаха! Молодец Федун - не стал тянуть кота за котиные, а сразу ручного выкатил! А то не дай бог как с Сочи в том году получится - опять придётся грозить всем снятием )))
              makkie
              makkie
              вчера в 13:35
              Главное, что в РПЛ нет Вилкова. Одной проблемой со свистком меньше.
              Следующий - Иванов, потом Казарцев.
              Брулин
              Брулин
              вчера в 13:34
              Судя по тому что Безбородов живет по соседству с семейством Пьеха… большие вопросы хватает ли его официальной зарплаты на все это)
              нечитайло
              нечитайло
              вчера в 13:32
              Казарцев ждём тебя
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