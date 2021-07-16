ГлавнаяНовостиСудействоЛига Европы 2021/2022

Карасёв: «Были ли надежды попасть на финал Евро? Никаких»

16 июля 2021, 09:24

Российский арбитр Сергей Карасёв, работавший на минувшем Евро-2020, рассказал о своих шансах обслужить финал турнира.

Конечно, мы были счастливы получить матч 1/8 финала. Каждый судья амбициозен. Мы очень хотели судить дальше, но назначение на четвертьфинал или полуфинал даже в роли резервного арбитра — уже невероятный успех.

Были ли надежды попасть на финал? Никаких. На чемпионате было как минимум три возрастных и опытных арбитра. Достойных получить назначение на финал.

Последней точкой на Евро для нас стал Лондон, где за два дня до полуфинала Италия — Испания к нам подошёл Роберто Розетти и сказал, что один из ассистентов должен лететь домой. То есть мы с Максимом Гаврилиным судим полуфинал, а Игорь Демешко возвращается в Москву. Это значит, что дальше бригада работать не может, ведь изначально нас трое.

Ранее появилась информация, что Карасёв может получить назначение на один из ключевых европейских матчей.

Все новости
Кашшаи оценил работу Карасёва на Евро-2020
Вчера, 15:09 Комментарии6
Мешков рассудит матч «Легия» — «Флора» в квалификации Лиги чемпионов
18 июля Комментарии3
Матюнин обслужит матч второго раунда квалификации Лиги конференций
18 июля Комментарии5
ОфициальноИсполком РФС утвердил список арбитров на первую половину РПЛ
15 июля Комментарии7
СлухиКарасёв может получить назначение на матч Суперкубка УЕФА
13 июля Комментарии21
Карасёв: «УЕФА доволен работой нашей бригады на Евро-2020»
11 июля Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
16 июля в 21:51
молодой. еще посудишь финали чм и че. успехов. не облажал страну как игроки и черчесон
Gahi
Gahi
16 июля в 10:43
Действительно Сергей Карасёв со своей бригадой арбитров отработали на Чемпионате Европы очень достойно и профессионально, что несомненно явилось для многих неожиданностью, даже были те кто предрекал такой исход что после первого же матча их отправят домой. Но к счастью Карасёв со своей бригадой на фоне других арбитров которые допускали грубые ошибки после чего забивались голы, смогли справиться с волнением и давлением чтобы не допустить подобных ошибок своих коллег. И по прибытию домой казалось что после такого событья в РФС в знак благодарности доверят Карасёву и его бригаде обслуживать матч Суперкубка России как началом открытия нового футбольного сезона. Но в РФС решили по другому так что им виднее? Удачи
drug01
drug01
16 июля в 10:03
Для наших судей это уже хороший результат!!!!!!! Вот бы жома видеть такое судейство и отношение к делу.......... Ждем начало сезона!!!!!!!
Q-J-G
Q-J-G
16 июля в 09:51
Надежды были, шансов никаких...
Судил достойно, спокойно, на хорошем профессиональном уровне.
Хочется верить в то, что полуфиналы и финалы Сергея Карасёва (42-года) - "впереди"...
ДАША Д
ДАША Д
16 июля в 09:42
И так неплохо всё получилось.
112910415
112910415
16 июля в 09:39
большущий успех, браво !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100