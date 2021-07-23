Депай: «Я перешёл бы в „Барселону“ и без Кумана – ей нельзя отказать»

Новичок «Барселоны» форвард поделился мыслями после подписания контракта с каталонским клубом.

Я хочу поблагодарить тренера. Куман использовал меня в качестве центрального нападающего. Он заставил меня чувствовать себя очень комфортно на этой позиции, и я должен поблагодарить его за все это.

Я бы пришел в «Барсу», даже если бы его здесь не было, потому что «Барсе» нельзя отказать. Я бы все равно пришел, но несомненно, Куман оказал большое влияние.