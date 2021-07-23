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Депай: «Я перешёл бы в „Барселону“ и без Кумана – ей нельзя отказать»

вчера, 00:23

Новичок «Барселоны» форвард Мемфис Депай поделился мыслями после подписания контракта с каталонским клубом.

Я хочу поблагодарить тренера. Куман использовал меня в качестве центрального нападающего. Он заставил меня чувствовать себя очень комфортно на этой позиции, и я должен поблагодарить его за все это.

Я бы пришел в «Барсу», даже если бы его здесь не было, потому что «Барсе» нельзя отказать. Я бы все равно пришел, но несомненно, Куман оказал большое влияние.

Ранее Мемфис рассказал, почему решил перейти в «Барселону».

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 11:13
не было бы Кума,никто бы тебя туда и не звал.
протон1
протон1
вчера в 00:53
ей не отказать
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 00:36
У каждого свои приоритеты и предпочтения. Кто то рвется всеми силами в Реал , кто то в Барселону, ну а кто то мечтает играть в АПЛ. Главное - попасть в свою команду и к своему тренеру. Перед глазами огромное количество примеров , когда сильный игрок теряется в новой команде. За примерами ходить далеко не надо : Гризман, Азар, Вернер , Хамес Родригес..... . Хочется верить, что у Депая все получится в Барселоне. Ждем начала сезона.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:34
Ну посмотрим скоро начало сезона.
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