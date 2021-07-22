Де Врей: «Я очень рад приходу Индзаги. Он может многое дать „Интеру“»

Защитник «Интера» прокомментировал назначение главным тренером миланской команды.

Я очень рад приходу Индзаги. Мы очень здорово вместе поработали в «Лацио». Это умный тренер, который может многое нам предложить. Он создаёт отличную атмосферу. Каждый из нас готов показать свой лучший футбол.

Я считаю плюсом тот факт, что Индзаги имеет схожую с Конте философию игры, ведь состав команды почти не был затронут.