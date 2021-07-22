Де Врей: «Я очень рад приходу Индзаги. Он может многое дать „Интеру“»

Защитник «Интера» Стефан де Врей прокомментировал назначение Симоне Индзаги главным тренером миланской команды.
Я очень рад приходу Индзаги. Мы очень здорово вместе поработали в «Лацио». Это умный тренер, который может многое нам предложить. Он создаёт отличную атмосферу. Каждый из нас готов показать свой лучший футбол.
Я считаю плюсом тот факт, что Индзаги имеет схожую с Конте философию игры, ведь состав команды почти не был затронут.
Симоне Индзаги ранее ответил на вопрос о том, почему решил сменить «Лацио» на «Интер».