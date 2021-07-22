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Де Врей: «Я очень рад приходу Индзаги. Он может многое дать „Интеру“»

22 июля 2021, 05:30

Защитник «Интера» Стефан де Врей прокомментировал назначение Симоне Индзаги главным тренером миланской команды.

Я очень рад приходу Индзаги. Мы очень здорово вместе поработали в «Лацио». Это умный тренер, который может многое нам предложить. Он создаёт отличную атмосферу. Каждый из нас готов показать свой лучший футбол.

Я считаю плюсом тот факт, что Индзаги имеет схожую с Конте философию игры, ведь состав команды почти не был затронут.

Симоне Индзаги ранее ответил на вопрос о том, почему решил сменить «Лацио» на «Интер».

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Все комментарии
протон1
протон1
22 июля в 20:37
отличный был сам игрок
hаrut
hаrut
22 июля в 08:06
Посмотри, что наиграют в сезоне
mihaluch
mihaluch
22 июля в 06:32
Инзаги не испортит Интер.
Знатог
Знатог
22 июля в 06:17
Ну если д еВрей одобряет то дело пойдёт.
ДСА
ДСА
22 июля в 05:41
И так чемпионы, куда уж лучше?
beefs
beefs
22 июля в 05:32
Неужели Интер повторит?.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 июля в 05:31
Удачи Индзаги и фарту!
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