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Нагельсманн: «Забавны разговоры, что я пришёл в „Баварию“ без титулов»

22 июля 2021, 17:10

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос о том, что он еще не завоевывал трофеев с командами.

Я думаю, это забавно, когда люди говорят, что я пришел в «Баварию», не завоевав ни одного титула. Я не управлял «Реалом» или «Барселоной». Если я закончу свою карьеру без титулов, мне не будет грустно до смерти, но было бы неплохо взять титулы.

Когда я оглядываюсь на свою карьеру, я не просто хочу сказать, что был хорошим тренером, я хочу, чтобы мои игроки говорили, что я был хорошим человеком. Тренерство забывается быстрее, чем то, как человек вел себя по отношению к своим игрокам.

До «Баварии» Юлиан возглавлял «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг».

Ранее Нагельсманн отреагировал на слухи о возможном уходе Роберта Левандовски.

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Carthaginian
Carthaginian ответ протон1 (раскрыть)
22 июля в 21:43
У Ковача был золотой дубли с Баварией, судить надо будет по окончанию сезона. Хотя я не фанат Ковача.
Carthaginian
Carthaginian
22 июля в 21:42, ред.
Подъехали оправдания, а что мешало брать кубок у Дортмунда? Или забирать салатницу у Баварии? Как минимум кубок мог брать, если бы был настолько крут.
В Баварии зарплата была больше только у Гвардиолы, вот это серьезный вопрос, за что 8 мялов то? Самый дорогой тренер и без трофеев.
А про то какой ты человек, ну пока что создается ощущения что с Баварии все бегут как с тонущего корабля, или слухи как минимум ходят.
При всем уважении к Нагельсману, но как по мне ему не удастся превзойти Флика, и он всегда будет в его тени, если конечно задержится надолго.
Не очень впечатлило высказывание после поражения от Кельна, думаю нам стоит ожидать подобных интервью. Где виноваты будут все и вся.

"Тренерство забывается быстрее, чем то, как человек вел себя по отношению к своим игрокам." не знаю как другие но дедушку Юппа я помню как и Флика. Не думаю что их скоро забудут.
протон1
протон1
22 июля в 19:52
У Ковача был трофей до прихода в Баварию. И сильно ли ему это помогло ?
ДСА
ДСА
22 июля в 18:40
Он свое ещё завоюет.
Gahi
Gahi
22 июля в 18:15
Теперь у Юлиана Нагельсмана есть Бавария с которой каждый тренер обязан завоевать большое количество трофеев. Удачи
112910415
112910415
22 июля в 18:05
всё идёт своим чередом
beefs
beefs
22 июля в 17:24
трофеи ждут тебя, не переживай...
Karkaz
Karkaz
22 июля в 17:22
Хороший человек не профессия
STVA 1
STVA 1
22 июля в 17:13
Хорошо сказал Юлиан!
tt5ay6s2gkxz
tt5ay6s2gkxz
22 июля в 17:13
Еще завоюет трофеи.
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