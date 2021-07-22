Нагельсманн: «Забавны разговоры, что я пришёл в „Баварию“ без титулов»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос о том, что он еще не завоевывал трофеев с командами.
Я думаю, это забавно, когда люди говорят, что я пришел в «Баварию», не завоевав ни одного титула. Я не управлял «Реалом» или «Барселоной». Если я закончу свою карьеру без титулов, мне не будет грустно до смерти, но было бы неплохо взять титулы.
Когда я оглядываюсь на свою карьеру, я не просто хочу сказать, что был хорошим тренером, я хочу, чтобы мои игроки говорили, что я был хорошим человеком. Тренерство забывается быстрее, чем то, как человек вел себя по отношению к своим игрокам.
До «Баварии» Юлиан возглавлял «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг».
Ранее Нагельсманн отреагировал на слухи о возможном уходе Роберта Левандовски.
В Баварии зарплата была больше только у Гвардиолы, вот это серьезный вопрос, за что 8 мялов то? Самый дорогой тренер и без трофеев.
А про то какой ты человек, ну пока что создается ощущения что с Баварии все бегут как с тонущего корабля, или слухи как минимум ходят.
При всем уважении к Нагельсману, но как по мне ему не удастся превзойти Флика, и он всегда будет в его тени, если конечно задержится надолго.
Не очень впечатлило высказывание после поражения от Кельна, думаю нам стоит ожидать подобных интервью. Где виноваты будут все и вся.
"Тренерство забывается быстрее, чем то, как человек вел себя по отношению к своим игрокам." не знаю как другие но дедушку Юппа я помню как и Флика. Не думаю что их скоро забудут.
В Баварии зарплата была больше только у Гвардиолы, вот это серьезный вопрос, за что 8 мялов то? Самый дорогой тренер и без трофеев.
А про то какой ты человек, ну пока что создается ощущения что с Баварии все бегут как с тонущего корабля, или слухи как минимум ходят.
При всем уважении к Нагельсману, но как по мне ему не удастся превзойти Флика, и он всегда будет в его тени, если конечно задержится надолго.
Не очень впечатлило высказывание после поражения от Кельна, думаю нам стоит ожидать подобных интервью. Где виноваты будут все и вся.
"Тренерство забывается быстрее, чем то, как человек вел себя по отношению к своим игрокам." не знаю как другие но дедушку Юппа я помню как и Флика. Не думаю что их скоро забудут.