Нагельсманн: «Забавны разговоры, что я пришёл в „Баварию“ без титулов»

Главный тренер «Баварии» ответил на вопрос о том, что он еще не завоевывал трофеев с командами.

Я думаю, это забавно, когда люди говорят, что я пришел в «Баварию», не завоевав ни одного титула. Я не управлял «Реалом» или «Барселоной». Если я закончу свою карьеру без титулов, мне не будет грустно до смерти, но было бы неплохо взять титулы.

Когда я оглядываюсь на свою карьеру, я не просто хочу сказать, что был хорошим тренером, я хочу, чтобы мои игроки говорили, что я был хорошим человеком. Тренерство забывается быстрее, чем то, как человек вел себя по отношению к своим игрокам.