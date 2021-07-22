Тренер «Кешли»: «„Сочи“ нам не дал выполнить план, но моменты были»

Главный тренер «Кешли» Санан Гурбанов поделился мыслями после поражения в матче с «Сочи» (0:3) в первой встрече 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.
Команда «Сочи» – очень серьезная. Они заняли пятое место в чемпионате России. Был план, который ребята должны были выполнить на поле. Но соперник не позволял.
«Сочи» – более готовая команда, они сыграли больше игр, чем мы, лучшая готовность. Ребята волновались первые минут 15, это было видно. Но у нас все равно были моменты.
Мы не планировали просто так терять мячи: ни в обороне, ни в атаке. Может быть, мы просто мало игр сыграли, но мы много теряли мячи, пропускали голы на ровном месте!
Ребята старались, есть надежда. Ребята хотят играть, молодые, местные.
Ранее стало известно, сколько «Сочи» заработал на продажах трансляции матча с «Кешлей».
Я думаю в ответной встрече вопросов на победу Сочи уже не будет. Противостояние выигранно в Сочи !!! Тем более к этой встрече Сочи подойдёт уже в более оптимальной форме. Вообщем за Сочи можно уже не переживать. Удачи !!! Всем Добра !!!
Я думаю в ответной встрече вопросов на победу Сочи уже не будет. Противостояние выигранно в Сочи !!! Тем более к этой встрече Сочи подойдёт уже в более оптимальной форме. Вообщем за Сочи можно уже не переживать. Удачи !!! Всем Добра !!!