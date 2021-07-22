Тренер «Кешли»: «„Сочи“ нам не дал выполнить план, но моменты были»

Главный тренер «Кешли» Санан Гурбанов поделился мыслями после поражения в матче с «Сочи» (0:3) в первой встрече 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Команда «Сочи» – очень серьезная. Они заняли пятое место в чемпионате России. Был план, который ребята должны были выполнить на поле. Но соперник не позволял.

«Сочи» – более готовая команда, они сыграли больше игр, чем мы, лучшая готовность. Ребята волновались первые минут 15, это было видно. Но у нас все равно были моменты.

Мы не планировали просто так терять мячи: ни в обороне, ни в атаке. Может быть, мы просто мало игр сыграли, но мы много теряли мячи, пропускали голы на ровном месте!

Ребята старались, есть надежда. Ребята хотят играть, молодые, местные.