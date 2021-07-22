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Тренер «Кешли»: «„Сочи“ нам не дал выполнить план, но моменты были»

22 июля 2021, 21:44
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 0Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)КешляМатч завершен

Главный тренер «Кешли» Санан Гурбанов поделился мыслями после поражения в матче с «Сочи» (0:3) в первой встрече 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Команда «Сочи» – очень серьезная. Они заняли пятое место в чемпионате России. Был план, который ребята должны были выполнить на поле. Но соперник не позволял.

«Сочи» – более готовая команда, они сыграли больше игр, чем мы, лучшая готовность. Ребята волновались первые минут 15, это было видно. Но у нас все равно были моменты.

Мы не планировали просто так терять мячи: ни в обороне, ни в атаке. Может быть, мы просто мало игр сыграли, но мы много теряли мячи, пропускали голы на ровном месте!

Ребята старались, есть надежда. Ребята хотят играть, молодые, местные.

Ранее стало известно, сколько «Сочи» заработал на продажах трансляции матча с «Кешлей».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 июля в 23:13
Кешли Сочам не соперник!
Ислам0926
Ислам0926
22 июля в 22:22
А если встретились в середине августа то счет был бы 8-0,Кешля никакая уровень ПФЛ и то аутсайдера
Ironigor
Ironigor
22 июля в 22:06
Да уж, разница потенциалов явная !!! Сочи при всём своём желании сделал то что должен был сделать. Сказывается что команда ещё не вошла в ритм своих возможностей, хотя и соперник был в таких же условиях. Но яграя даже в таких условиях Сочи могли забить ещё столько же, будь они чуть чуть точнее в завершающей фазе. Если честно разочаровал Терехов своими неточными передачами в решающих стадиях. Видно что команда находится ещё далеко от своей лучшей формы. Респект Нобоа , это просто мотор и мозг команды!!! Забил сам ещё и поучаствовал в голевой передаче , просто настоящий работяга на поле.
Я думаю в ответной встрече вопросов на победу Сочи уже не будет. Противостояние выигранно в Сочи !!! Тем более к этой встрече Сочи подойдёт уже в более оптимальной форме. Вообщем за Сочи можно уже не переживать. Удачи !!! Всем Добра !!!
RBA
RBA
22 июля в 21:57
Вполне ожидаемая победа, всё же чемпионат России будет посильнее Азербайджанского.
Q-J-G
Q-J-G
22 июля в 21:56
Предсказуемый результат матча...
протон1
протон1
22 июля в 21:55
Откровенно говоря, Кешля предстала командой уровня какого-нибудь Знамени Труда. Сочи могли спокойно штук 5, минимум, накидать.
beefs
beefs
22 июля в 21:53
что поделаешь, команды разного уровня...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 21:51
Ещё ответка впереди...
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