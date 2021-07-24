Колер: «Холанд ещё не является игроком мирового уровня»

Бывший игрок дортмундской «Боруссии» Юрген Колер поделился мыслями о карьере нападающего Эрлинга Холанда.
Он еще не является игроком мирового уровня. Холанд – топ-нападающий, он имеет все необходимые навыки, но доказать свой уровень ему еще предстоит.
К 21 году Холанд уже сильно продвинулся, что необычно. Уверен, он сумеет сделать так, что его никто не сможет остановить. Мировой уровень приходит с опытом.
Ранее появлялась информация, что на трансфер Холанда претендует топ-клуб Серии А.
Игрок мирового уровня, этот тот игрок, который играет за свою национальную сборную на достаточно хорошем уровне, при хорошем КПД, максимально выкладываясь в игре за сборную. Вот тогда это действительно игрок мирового уровня.
Это не значит, что сборная должна выиграть ЧМ, ЧЕ, КА, так как, это командная игра, и выигрывает команда, а не игрок, но это значит, что КПД игрока в сборной должен быть на хорошем уровне, при максимальной самоотдачи в играх за национальную сборную.
Ни Холанд, ни Мбаппе пока ещё, не игроки мирового уровня, а будут ли, посмотрим...
Игрок мирового уровня, этот тот игрок, который играет за свою национальную сборную на достаточно хорошем уровне, при хорошем КПД, максимально выкладываясь в игре за сборную. Вот тогда это действительно игрок мирового уровня.
Это не значит, что сборная должна выиграть ЧМ, ЧЕ, КА, так как, это командная игра, и выигрывает команда, а не игрок, но это значит, что КПД игрока в сборной должен быть на хорошем уровне, при максимальной самоотдачи в играх за национальную сборную.
Ни Холанд, ни Мбаппе пока ещё, не игроки мирового уровня, а будут ли, посмотрим...