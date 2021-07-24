Колер: «Холанд ещё не является игроком мирового уровня»

Бывший игрок дортмундской «Боруссии» поделился мыслями о карьере нападающего .

Он еще не является игроком мирового уровня. Холанд – топ-нападающий, он имеет все необходимые навыки, но доказать свой уровень ему еще предстоит.

К 21 году Холанд уже сильно продвинулся, что необычно. Уверен, он сумеет сделать так, что его никто не сможет остановить. Мировой уровень приходит с опытом.