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Колер: «Холанд ещё не является игроком мирового уровня»

24 июля 2021, 09:38

Бывший игрок дортмундской «Боруссии» Юрген Колер поделился мыслями о карьере нападающего Эрлинга Холанда.

Он еще не является игроком мирового уровня. Холанд – топ-нападающий, он имеет все необходимые навыки, но доказать свой уровень ему еще предстоит.

К 21 году Холанд уже сильно продвинулся, что необычно. Уверен, он сумеет сделать так, что его никто не сможет остановить. Мировой уровень приходит с опытом.

Ранее появлялась информация, что на трансфер Холанда претендует топ-клуб Серии А.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
24 июля в 10:35
Посмотрим что из него получится.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 июля в 10:24, ред.
Больше авансов и понтов от самого Холанда
Q-J-G
Q-J-G
24 июля в 09:57, ред.
Колер: «Холанд ещё не является игроком мирового уровня»

Игрок мирового уровня, этот тот игрок, который играет за свою национальную сборную на достаточно хорошем уровне, при хорошем КПД, максимально выкладываясь в игре за сборную. Вот тогда это действительно игрок мирового уровня.
Это не значит, что сборная должна выиграть ЧМ, ЧЕ, КА, так как, это командная игра, и выигрывает команда, а не игрок, но это значит, что КПД игрока в сборной должен быть на хорошем уровне, при максимальной самоотдачи в играх за национальную сборную.

Ни Холанд, ни Мбаппе пока ещё, не игроки мирового уровня, а будут ли, посмотрим...
sihafazatron
sihafazatron
24 июля в 09:55
у него есть все для того, чтобы стать таковым, удачи!) главное с клубом не ошибиться
swed27
swed27
24 июля в 09:55
До мирового уровня ему как до Луны
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