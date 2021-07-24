Почеттино о продлении контракта с ПСЖ: «Мы хотим выигрывать трофеи»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал продление своего контракта с французским клубом до лета 2023 года.
Я очень счастлив. Не только за себя, но и за свой штаб. Я думаю, что для нас было очень важно почувствовать поддержку клуба, и, конечно же, я хочу поблагодарить президента клуба Нассера, Леонардо и ПСЖ за их доверие к нам. Мы надеемся, что вместе мы сможем достичь всего, чего мы хотим, выиграть трофеи и добиться всего, о чём мы мечтаем.
Когда я играл здесь, трудно было представить, что когда-нибудь я стану тренером этой команды! Но теперь мечта сбылась. Здесь мы переживаем невероятные вещи и должны получать от этого удовольствие. После всего, что произошло за последние несколько месяцев, я думаю, нам нужно продолжать упорно работать, пытаясь вместе построить очень прочный проект. Быть тренером ПСЖ — это невероятная привилегия.
Недавно появилась информация о том, что ПСЖ готов продать 8 футболистов, чтобы увеличить зарплату нападающему Килиану Мбаппе.
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Желаю вам удачной игры.
Рекомендую зайти в раздел правил конкурса и внимательно всё прочитать, или перечитать, если вы это уже делали, тогда легче будет в скором времени понять все нюансы. А так вообще по вопросам связанным с этим конкурсом пишите в хэштег fantasy.
Желаю вам удачной игры.