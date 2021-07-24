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Почеттино о продлении контракта с ПСЖ: «Мы хотим выигрывать трофеи»

24 июля 2021, 07:31

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал продление своего контракта с французским клубом до лета 2023 года.

Я очень счастлив. Не только за себя, но и за свой штаб. Я думаю, что для нас было очень важно почувствовать поддержку клуба, и, конечно же, я хочу поблагодарить президента клуба Нассера, Леонардо и ПСЖ за их доверие к нам. Мы надеемся, что вместе мы сможем достичь всего, чего мы хотим, выиграть трофеи и добиться всего, о чём мы мечтаем.

Когда я играл здесь, трудно было представить, что когда-нибудь я стану тренером этой команды! Но теперь мечта сбылась. Здесь мы переживаем невероятные вещи и должны получать от этого удовольствие. После всего, что произошло за последние несколько месяцев, я думаю, нам нужно продолжать упорно работать, пытаясь вместе построить очень прочный проект. Быть тренером ПСЖ — это невероятная привилегия.

Недавно появилась информация о том, что ПСЖ готов продать 8 футболистов, чтобы увеличить зарплату нападающему Килиану Мбаппе.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
24 июля в 16:58
во видишь я даже не запомнил кто хахха
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll ответ juvenale (раскрыть)
24 июля в 14:30
Лилль
juvenale
juvenale
24 июля в 12:32
физрук ты Ренну чемпионство проиграл хахах
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 июля в 09:21
Искать другого тренера дороже встанет!
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
24 июля в 09:11
Физрук проиграл да же лигу 1
Антон Белянкин
Антон Белянкин
24 июля в 08:57
Ч думаю, что трофеи они будут выигрывать только французские. Международные им не светят.
Бубнин
Бубнин
24 июля в 08:01
"Мы должны хорошо играть в футбол. Больше выигрывать матчей!"
David Young
David Young ответ Террпсихора (раскрыть)
24 июля в 07:59
Здравствуйте. Не берусь судить ваши действия по отношению к вашим же командам в Фэнтези-Футбол, что с ними делать - это ваша прерогатива. Если брать удаление команды и создание новой, то это не всегда оправдано. А так вообще в разных игроков разные подходы и тактики, например кто-то управляет более чем одной командой, а кто-то предпочитает управлять лишь одной.
David Young
David Young ответ sbk (раскрыть)
24 июля в 07:53
Здравствуйте. Оба упомянутых вами футболиста играли на позиции нападающих, в правилах, в разделе Начисление Очков, про это написано следующее - "Внимание: позиции игрока для расчета берется не из его профиля, а из матча. Т.е. если защитник сыграл на позиции полузащитника, то начисление пройдет, как за полузащитника. Латераль подсчитывается как полузащитник."

Рекомендую зайти в раздел правил конкурса и внимательно всё прочитать, или перечитать, если вы это уже делали, тогда легче будет в скором времени понять все нюансы. А так вообще по вопросам связанным с этим конкурсом пишите в хэштег fantasy.

Желаю вам удачной игры.
mihaluch
mihaluch
24 июля в 07:52
Продлил и правильно но куда обоим деваться.
Террпсихора
Террпсихора
24 июля в 07:47
Я так понимаю, я сделал фигню, удалив старую тиму и создав новую после евро.
sbk
sbk
24 июля в 07:43
Похоже, что Вы Лесового и Захаряна посчитали за нападающих, поэтому у обоих на два очка меньше. Шварца что ли в арбитра брать по этому вопросу?
STVA 1
STVA 1
24 июля в 07:36
Ну ну. Давай попробуй
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