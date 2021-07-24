Почеттино о продлении контракта с ПСЖ: «Мы хотим выигрывать трофеи»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» прокомментировал продление своего контракта с французским клубом до лета 2023 года.

Я очень счастлив. Не только за себя, но и за свой штаб. Я думаю, что для нас было очень важно почувствовать поддержку клуба, и, конечно же, я хочу поблагодарить президента клуба Нассера, Леонардо и ПСЖ за их доверие к нам. Мы надеемся, что вместе мы сможем достичь всего, чего мы хотим, выиграть трофеи и добиться всего, о чём мы мечтаем.