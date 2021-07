Левандовски повторил достижение Баллака

Нападающий «Баварии» был признан лучшим игроком года в Германии.

Поляк получил данную награду второй год подряд. Последним футболистом, которому удавалось подобное, был бывший полузащитник сборной Германии . Он признавался лучшим игроком года в Германии в 2002-м в составе «Байера» и 2003-м в составе «Баварии» (также Баллак получал эту награду в 2005-м).

Robert Lewandowski is the first player to be named Footballer of the Year in Germany in back-to-back seasons since Michael Ballack in 2003.



Lewy just can't stop lifting trophies. 🏆 pic.twitter.com/K6k3Vzp4nj