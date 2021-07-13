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Дзюба — лидер Евро-2020 по числу выигранных верховых дуэлей

13 июля 2021, 17:21

Нападающий сборной России Артём Дзюба стал лидером Евро-2020 по одному из статистических показателей.

Дзюба провёл на чемпионате Европы всего 3 матча, сыграв 265 минут, однако занимает первое место по количеству выигранных верховых дуэлей (25). Второе место между собой делят Томаш Соучек (Чехия), Харри Кейн (Англия) и Харри Магуайр (Англия). На счету каждого из них 21 выигранная верховая дуэль.

Дзюба — лидер Евро-2020 по числу выигранных верховых дуэлей

Дзюба также является лидером Евро-2020 по другому статистическому показателю.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
15 июля в 20:47
И снова кем-то придуманные "дуэли"? Да если все матчи игра команды в нападении сводится к тому, чтобы метко попасть в стоячее дерево, чтобы от него куда-нибудь отскочило, то это дерево, естественно, может быть признано лидером по отскокам от него! Зря что-ли тренировались!
Алексей Панов
Алексей Панов
15 июля в 16:49
Видом спорта он ошибся, в баскетбол надо было идти.
Мага Шульман
Мага Шульман
14 июля в 06:59
А каков КПД от этих " выигранных дуэлей" ?
David Young
David Young ответ 158Жнец57 (раскрыть)
13 июля в 22:34
Его вина тоже присутствует.
158Жнец57
158Жнец57
13 июля в 21:49
Дзюба красава!
И не его вина,что напы не потдерживали его,а бежали не к мячу а хз куда....
13 RUS
13 RUS
13 июля в 21:20
И зачем нам эта бестолковая информация? Который раз уже
протон1
протон1
13 июля в 21:03
представляю дзюбу тренером детско юношеского футбола)
dok66
dok66
13 июля в 20:15
И кому нужна эта статистика , кроме самого Зюбы .
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
13 июля в 20:08
смешно обеляют нашего анана смешно, если бы он был так полезен то явно из группы вышли бы
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся
13 июля в 20:08
Да ну, не смешите. Этот "дуэлянт" только из кожаного пистолета стреляет и то наверное так же не точно, как и по воротам. Аха-ха)
Vector-B B
Vector-B B
13 июля в 20:04
зм над отдать рукаку глупому
АлексАлекс
АлексАлекс
13 июля в 20:00
Есть еще один рекорд! Вот что значит настоящий лидер сборной!
karnager
karnager
13 июля в 19:42
Дзюба - ещё лидер, по количеству оргазмов на поле (2,5)
БиллиБоб
БиллиБоб
13 июля в 19:42
Ну и кому нужна эта абсолютно никчемная статистика? Дзюба так и остался крайне посредственным нападающим, уровня аутсайдеров топ чемпионатов.
karnager
karnager
13 июля в 19:41, ред.
Обычно верховые дуэли выигрывают защитники команды, которую атакуют. А у нас на деревянного нападающего закидывали и все бестолку
LAISMEN
LAISMEN ответ zamsb (раскрыть)
13 июля в 19:36
"- А чем отличается футболист сборной России от пирата? - У пирата только одна нога деревянная. "
Garrincha58
Garrincha58
13 июля в 19:15
хватит уже писать про эту бездарность
Верг
Верг
13 июля в 18:57
Чаще всех скинул защитникам сбоной финляндии мяч головой
ildar_3871
ildar_3871
13 июля в 18:39
А сколько голов забил Дзюба ? Голов то нет !
ve7jgga46uzz
ve7jgga46uzz ответ STVA 1 (раскрыть)
13 июля в 18:37
Депутаты,начиная с Родниной и другие выступили,чтобы 74р после карьеры футбола стал депутатом гос думы а затем президентом Росиии,поэтому его пиарят всюду каждый день а он на самом деле депутатом обязан стать,так как именно такие депутаты в думе сидят,так как там мозги не надо иметь,одного пальца хватает нажимать кнопку за,посмотри внимательно на Валуева и все поймешь.
David Young
David Young ответ zamsb (раскрыть)
13 июля в 18:36
.
zamsb
zamsb
13 июля в 18:31
Анекдот про Дзюбу.
".....Итак, дело происходит в еврейской семье...
Сонечка приходит домой и обращается к отцу: "Папа, я ответственно тебе заявляю, что собираюсь выходить замуж за футболиста! Его зовут Артем!"
Начинается скандал, крики отца услышала мать, тоже включилась в обсуждение, шум, гам, склоки неразбериха...
"Кто только тебе позволит выйти замуж за какого-то там несчастного футболиста, позор на мою голову, позор дому, позор на всю семью! Я никогда этого не позволю и не дам тебе на это разрешения, только не ФУТБОЛИСТ!!!" - кричит отец.
Проходит некоторое время, страсти улеглись...
И Яков Моисеевич (отец) решается пойти со своей дочуркой на футбольный матч и глянуть так сказать на Тёму со стороны.
Отец внимательно наблюдает за игрой, закачивается первый период... и вот в перерыве между таймами Яков Моисеевич поворачивается к дочери и говорит:
"Соня, я хочу тебе ответственно заявить, что я разрешаю тебе выйти замуж за Тёму! Потому что никакой он не футболист "
Стасодзюб
Стасодзюб
13 июля в 18:22
Срочно гапрому наградить его в виде премии 10 млн евро,
Futurista
Futurista
13 июля в 18:16
79**ся в верховой дуэли...сам сказал)...
протон1
протон1
13 июля в 18:12
Столько наград Артем на этом Евро собрал! Я думаю у нас есть главный претендент на Золотой Мяч!
Q-J-G
Q-J-G
13 июля в 18:08
Статистика, которая порадует только Дзюбу...
димон 37
димон 37 ответ d_fincher (раскрыть)
13 июля в 18:07
Он бы их за74л, своим пресингом
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
13 июля в 17:56
Вот поэтому чехи и играли в четвертьфинале а англичане в финале!
d_fincher
d_fincher
13 июля в 17:54
Бонуччи и Кьеллени очень повезло, что им не довелось столкнуться с капитаном Зенита.
Artem Grunis
Artem Grunis
13 июля в 17:48
Столб же. Есть же.
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