Дзюба — лидер Евро-2020 по числу выигранных верховых дуэлей

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13 июля 2021, 17:21

Нападающий сборной России стал лидером Евро-2020 по одному из статистических показателей.

Дзюба провёл на чемпионате Европы всего 3 матча, сыграв 265 минут, однако занимает первое место по количеству выигранных верховых дуэлей (25). Второе место между собой делят (Чехия), (Англия) и (Англия). На счету каждого из них 21 выигранная верховая дуэль.

Дзюба также является лидером Евро-2020 по другому статистическому показателю.