Дзюба — лидер Евро-2020 по числу выигранных верховых дуэлей

Нападающий сборной России Артём Дзюба стал лидером Евро-2020 по одному из статистических показателей.
Дзюба провёл на чемпионате Европы всего 3 матча, сыграв 265 минут, однако занимает первое место по количеству выигранных верховых дуэлей (25). Второе место между собой делят Томаш Соучек (Чехия), Харри Кейн (Англия) и Харри Магуайр (Англия). На счету каждого из них 21 выигранная верховая дуэль.
Дзюба также является лидером Евро-2020 по другому статистическому показателю.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
".....Итак, дело происходит в еврейской семье...
Сонечка приходит домой и обращается к отцу: "Папа, я ответственно тебе заявляю, что собираюсь выходить замуж за футболиста! Его зовут Артем!"
Начинается скандал, крики отца услышала мать, тоже включилась в обсуждение, шум, гам, склоки неразбериха...
"Кто только тебе позволит выйти замуж за какого-то там несчастного футболиста, позор на мою голову, позор дому, позор на всю семью! Я никогда этого не позволю и не дам тебе на это разрешения, только не ФУТБОЛИСТ!!!" - кричит отец.
Проходит некоторое время, страсти улеглись...
И Яков Моисеевич (отец) решается пойти со своей дочуркой на футбольный матч и глянуть так сказать на Тёму со стороны.
Отец внимательно наблюдает за игрой, закачивается первый период... и вот в перерыве между таймами Яков Моисеевич поворачивается к дочери и говорит:
"Соня, я хочу тебе ответственно заявить, что я разрешаю тебе выйти замуж за Тёму! Потому что никакой он не футболист "
".....Итак, дело происходит в еврейской семье...
Сонечка приходит домой и обращается к отцу: "Папа, я ответственно тебе заявляю, что собираюсь выходить замуж за футболиста! Его зовут Артем!"
Начинается скандал, крики отца услышала мать, тоже включилась в обсуждение, шум, гам, склоки неразбериха...
"Кто только тебе позволит выйти замуж за какого-то там несчастного футболиста, позор на мою голову, позор дому, позор на всю семью! Я никогда этого не позволю и не дам тебе на это разрешения, только не ФУТБОЛИСТ!!!" - кричит отец.
Проходит некоторое время, страсти улеглись...
И Яков Моисеевич (отец) решается пойти со своей дочуркой на футбольный матч и глянуть так сказать на Тёму со стороны.
Отец внимательно наблюдает за игрой, закачивается первый период... и вот в перерыве между таймами Яков Моисеевич поворачивается к дочери и говорит:
"Соня, я хочу тебе ответственно заявить, что я разрешаю тебе выйти замуж за Тёму! Потому что никакой он не футболист "