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Дзюба попал в тройку лучших игроков Евро по мнению россиян

15 июля 2021, 12:28

ВЦИОМ представил данные опроса россиян об итогах Евро-2020.

Более половины россиян (60%) так или иначе следили за Чемпионатом Европы по футболу 2020, при этом только 5% регулярно смотрели трансляции матчей, четверть наших соотечественников (25%) смотрели отдельные матчи, а 23% не смотрели матчи, но узнавали о результатах из новостей. Не следили за ЕВРО-2020 40% опрошенных россиян, 7% не знали об этом чемпионате.

Две трети следивших за чемпионатом соотечественников (66%) болели за сборную России, также россияне поддерживали сборные Италии (38%), Англии (14%), Украины (13%) и Испании (11%), а 9% сообщили, что не болели ни за одну из сборных.

По мнению российской аудитории ЕВРО-2020, лучшими игроками чемпионата стали Криштиану Роналду (6%), Джанлуиджи Доннарумма (5%) и Артем Дзюба (4%).

Россияне, следившие за чемпионатом, в основном считают, что наша сборная сыграла совсем слабо (47%) или могла бы показать и более достойный результат (17%). При этом 9% ответили, что сборная добилась максимального результата для своего сегодняшнего состояния.

Недовольные игрой нашей сборной россияне полагают, что результат игр прежде всего связан с большими зарплатами игроков (23%), ошибками тренера (18%), отсутствием мотивации и неудачным составом сборной (по 13%), а также слабой подготовкой (12%).

Более трети россиян (36%) считают, что Станислав Черчесов скорее хорошо работал в качестве главного тренера сборной России по футболу, 30% ответили, что плохо.

Решение Российского футбольного союза о расторжении контракта с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым поддерживают 46% наших сограждан, считают его неправильным 20%.

Почти половина россиян (49%) считают, что сборную страны должен возглавить российский тренер, 8% полагают, что с этими обязанностями лучше справится зарубежный тренер, а 32% не считают это важным.

Половина россиян (53%) сообщили о своем безразличии к футболу, от случая случаю им интересуются 39% и только 7% назвали себя постоянными футбольными болельщиками (по 12% мужчин, жителей Северо-Западного федерального округа и граждан с неполным средним образованием, по 10% активных телезрителей и жителей малых городов, по 9% граждан в хорошем и очень хорошем материальном положении и жителей Москвы и Санкт-Петербурга).

Отметим, что в символическую сборную турнира не попал лучший бомбардир Евро-2020.

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Все комментарии
Kwinto555
Kwinto555
вчера в 17:33
Только Бомжи могли такое замутить. Дзюба дерево !!!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 03:22
Его и болелы Зенита не любят
95-shishani-95
95-shishani-95
15 июля в 23:47
"россияне" это болелы Зенита?))
Рулон Обоев
Рулон Обоев
15 июля в 23:19
Свежо преданье, да верится с трудом:)
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
15 июля в 23:06
Где и кто опрашивал? Что за левый стат такой? Вы в доме престарелых опрашивали? Ничего себе Дзюбу на 3 место внесли 🤣🤣🤣 здесь пахнет русью,пахнет газом
нечитайло
нечитайло
15 июля в 20:11
Все слабо играли
Ген Геныч
Ген Геныч
15 июля в 18:49, ред.
Смотря кого опрашивали!!!!!!!!!!!!!!!!!Если опрашивали всех,без исключений(т.е мужчин и женщин+ тех кто не смотрит спортили футбол в частности) ,то такой результат вполне закономерен и логичен,ведь в России очень мнго людей,которые спортом не интересуются!!!!!!!!!!!!!!А называют в основном такие люди тех,кто просто популярен в футболе ,вот и все дела!!!!!!!!!!!!!!!Если бы опрашивали чисто любителей футбола,то и результаты были бы совершенно другими!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
15 июля в 18:32
Бред какой-то, назвали его делитанты, потому что других не знают
dok66
dok66
15 июля в 18:14
Есть большая ложь , есть маленькая ложь , а есть СТАТИСТИКА ! Статистика , основанная на данных ВЦИОМ : 30% тех , кто смотрел матчи , назвали Доннаруму и Рональдо , а вот 63% кто вообще не смотрел - они то и назвали Дзюбу . Такая статистика у нас везде , так что ничего удивительного
Алексей Панов
Алексей Панов
15 июля в 16:44, ред.
Газпром второй день не уймется выгораживать это палено. Как проходит выбор россиян всем давно известно.
kinderpingui
kinderpingui
15 июля в 16:42
странно, что тут делает криро и буфон версия 2, ведь опрос проводился в центре слепых и слабовидящих
Инсаров
Инсаров
15 июля в 16:32, ред.
Все пациенты Канатчиковой дачи и главврач голосовали за Дзюбу.
lobsterdam
lobsterdam
15 июля в 16:26
смеемся, смеемся, а пипл-то хавает!
Garrincha58
Garrincha58
15 июля в 16:22
так могли проголосовать пациенты психоневропатологов
sv_1969
sv_1969 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
15 июля в 16:12, ред.
Ты святое (медвытрезвители) не трожь!
Даже в них пьяный мужик не проголосует за онаниста!
sv_1969
sv_1969 ответ makkie (раскрыть)
15 июля в 16:10
И Орзул со всем штатом Срач ТВ)))
sv_1969
sv_1969 ответ Q-J-G (раскрыть)
15 июля в 16:08
Неее! Количество снятых видео учитывал!
STVA 1
STVA 1 ответ armeec_ (раскрыть)
15 июля в 16:06
Да тут и ВЦИОМ не причем! Спросили у бабушек или еще кого нить не сведующего ! Вот и ляпнули ЗЮБА! И тут на тебе наше вТёё был лучшим!
alexamit
alexamit
15 июля в 16:02
Это какие же идиоты назвали Дзюбу в числе лучших?У них наверное от жары крыша поехала!
санек002
санек002
15 июля в 16:01
а голосование было только среди родственников и друзей артемки?
За адекватность
За адекватность
15 июля в 15:58
Прямо как в анекдоте.
"Футболисты, набравшие наибольшее количество просмотров за игру рукой:
1. Диего Марадона.
2. Артём Дзюба."
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
15 июля в 15:53
Судя по опросу тайные воздыхатели на соккере молчат)...
CАRLOS
CАRLOS
15 июля в 15:53
Ну всё правильно, ВЦИОМ делает Рукаку популярным выдавай последний процент за основной.
А на самом деле из 5% регулярно смотревших матчи 4% за Рукаку это 0.2% от общего количества опрошенных
particular
particular
15 июля в 15:46
Как всегда результаты опроса - не о чём... Собственно, как и все подобные...
Видимо, как исключение, на соккере у персонажа поклонников и воздыхателей не так много... И это радует..:))
armeec_
armeec_
15 июля в 15:26
Походу ВЦИОМ работал только в Питере ))) ну ибо данный бред не объяснить
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 15:23
Дзюба попал в тройку лучших игроков Евро по мнению россиян
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Дальше можно не читать.
zim289
zim289
15 июля в 15:16
Странно, что Месси не назвали.
Глупо опрашивать людей, которые футбол ВООБЩЕ НЕ СМОТРЯТ
зигзаг
зигзаг
15 июля в 15:15
он Худший
Vladimir808
Vladimir808
15 июля в 15:11
Театр абсурда.(
antant1
antant1
15 июля в 14:37
вциом...сказочная организация)
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