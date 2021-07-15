Дзюба попал в тройку лучших игроков Евро по мнению россиян

ВЦИОМ представил данные опроса россиян об итогах Евро-2020.
Более половины россиян (60%) так или иначе следили за Чемпионатом Европы по футболу 2020, при этом только 5% регулярно смотрели трансляции матчей, четверть наших соотечественников (25%) смотрели отдельные матчи, а 23% не смотрели матчи, но узнавали о результатах из новостей. Не следили за ЕВРО-2020 40% опрошенных россиян, 7% не знали об этом чемпионате.
Две трети следивших за чемпионатом соотечественников (66%) болели за сборную России, также россияне поддерживали сборные Италии (38%), Англии (14%), Украины (13%) и Испании (11%), а 9% сообщили, что не болели ни за одну из сборных.
По мнению российской аудитории ЕВРО-2020, лучшими игроками чемпионата стали Криштиану Роналду (6%), Джанлуиджи Доннарумма (5%) и Артем Дзюба (4%).
Россияне, следившие за чемпионатом, в основном считают, что наша сборная сыграла совсем слабо (47%) или могла бы показать и более достойный результат (17%). При этом 9% ответили, что сборная добилась максимального результата для своего сегодняшнего состояния.
Недовольные игрой нашей сборной россияне полагают, что результат игр прежде всего связан с большими зарплатами игроков (23%), ошибками тренера (18%), отсутствием мотивации и неудачным составом сборной (по 13%), а также слабой подготовкой (12%).
Более трети россиян (36%) считают, что Станислав Черчесов скорее хорошо работал в качестве главного тренера сборной России по футболу, 30% ответили, что плохо.
Решение Российского футбольного союза о расторжении контракта с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым поддерживают 46% наших сограждан, считают его неправильным 20%.
Почти половина россиян (49%) считают, что сборную страны должен возглавить российский тренер, 8% полагают, что с этими обязанностями лучше справится зарубежный тренер, а 32% не считают это важным.
Половина россиян (53%) сообщили о своем безразличии к футболу, от случая случаю им интересуются 39% и только 7% назвали себя постоянными футбольными болельщиками (по 12% мужчин, жителей Северо-Западного федерального округа и граждан с неполным средним образованием, по 10% активных телезрителей и жителей малых городов, по 9% граждан в хорошем и очень хорошем материальном положении и жителей Москвы и Санкт-Петербурга).
Отметим, что в символическую сборную турнира не попал лучший бомбардир Евро-2020.
Даже в них пьяный мужик не проголосует за онаниста!
Даже в них пьяный мужик не проголосует за онаниста!
"Футболисты, набравшие наибольшее количество просмотров за игру рукой:
1. Диего Марадона.
2. Артём Дзюба."
"Футболисты, набравшие наибольшее количество просмотров за игру рукой:
1. Диего Марадона.
2. Артём Дзюба."
А на самом деле из 5% регулярно смотревших матчи 4% за Рукаку это 0.2% от общего количества опрошенных
А на самом деле из 5% регулярно смотревших матчи 4% за Рукаку это 0.2% от общего количества опрошенных
Видимо, как исключение, на соккере у персонажа поклонников и воздыхателей не так много... И это радует..:))
Видимо, как исключение, на соккере у персонажа поклонников и воздыхателей не так много... И это радует..:))
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Дальше можно не читать.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Дальше можно не читать.
Глупо опрашивать людей, которые футбол ВООБЩЕ НЕ СМОТРЯТ
Глупо опрашивать людей, которые футбол ВООБЩЕ НЕ СМОТРЯТ