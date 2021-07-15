Дзюба попал в тройку лучших игроков Евро по мнению россиян

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15 июля 2021, 12:28

ВЦИОМ представил данные опроса россиян об итогах Евро-2020.

Более половины россиян (60%) так или иначе следили за Чемпионатом Европы по футболу 2020, при этом только 5% регулярно смотрели трансляции матчей, четверть наших соотечественников (25%) смотрели отдельные матчи, а 23% не смотрели матчи, но узнавали о результатах из новостей. Не следили за ЕВРО-2020 40% опрошенных россиян, 7% не знали об этом чемпионате.

Две трети следивших за чемпионатом соотечественников (66%) болели за сборную России, также россияне поддерживали сборные Италии (38%), Англии (14%), Украины (13%) и Испании (11%), а 9% сообщили, что не болели ни за одну из сборных.

По мнению российской аудитории ЕВРО-2020, лучшими игроками чемпионата стали (6%), (5%) и (4%).

Россияне, следившие за чемпионатом, в основном считают, что наша сборная сыграла совсем слабо (47%) или могла бы показать и более достойный результат (17%). При этом 9% ответили, что сборная добилась максимального результата для своего сегодняшнего состояния.

Недовольные игрой нашей сборной россияне полагают, что результат игр прежде всего связан с большими зарплатами игроков (23%), ошибками тренера (18%), отсутствием мотивации и неудачным составом сборной (по 13%), а также слабой подготовкой (12%).

Более трети россиян (36%) считают, что скорее хорошо работал в качестве главного тренера сборной России по футболу, 30% ответили, что плохо.

Решение Российского футбольного союза о расторжении контракта с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым поддерживают 46% наших сограждан, считают его неправильным 20%.

Почти половина россиян (49%) считают, что сборную страны должен возглавить российский тренер, 8% полагают, что с этими обязанностями лучше справится зарубежный тренер, а 32% не считают это важным.

Половина россиян (53%) сообщили о своем безразличии к футболу, от случая случаю им интересуются 39% и только 7% назвали себя постоянными футбольными болельщиками (по 12% мужчин, жителей Северо-Западного федерального округа и граждан с неполным средним образованием, по 10% активных телезрителей и жителей малых городов, по 9% граждан в хорошем и очень хорошем материальном положении и жителей Москвы и Санкт-Петербурга).

Отметим, что в символическую сборную турнира не попал лучший бомбардир Евро-2020.