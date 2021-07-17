Семак выиграл шестой трофей в карьере тренера

«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России.
Этот трофей стал шестым для возглавляющего петербуржцев Сергея Семака в его тренерской карьере. До этого специалист трижды побеждал в РПЛ, один раз брал Кубок России и один раз выигрывал Суперкубок страны.
Также Семак повторил достижения Леонида Слуцкого и Валерия Газзаева, которые выигрывали Суперкубок два раза подряд.
После победы в Суперкубке-2021 «Зенит» уступает лишь одной команде по числу титулов в этом турнире.
Как же велик синьор Роберто....
10 месяцев в Питере....
и следующий тренер не успевает титулы считать....
Как же велик синьор Роберто....
10 месяцев в Питере....
и следующий тренер не успевает титулы считать....
Тренерскую карьеру начал в 1986 году, приведя в 1995 году владикавказскую «Аланию» к первому в истории титулу чемпиона России. В 2001—2003 и 2004—2008 годах возглавлял московский ЦСКА, который под руководством Газзаева 3 раза выиграл чемпионат России, 4 раза — кубок России, а в сезоне 2004/2005 завоевал Кубок УЕФА, став первым российским клубом после 1991 года, выигравшим этот трофей.
И это без помощи газпрома....
Тренерскую карьеру начал в 1986 году, приведя в 1995 году владикавказскую «Аланию» к первому в истории титулу чемпиона России. В 2001—2003 и 2004—2008 годах возглавлял московский ЦСКА, который под руководством Газзаева 3 раза выиграл чемпионат России, 4 раза — кубок России, а в сезоне 2004/2005 завоевал Кубок УЕФА, став первым российским клубом после 1991 года, выигравшим этот трофей.
И это без помощи газпрома....