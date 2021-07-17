Семак выиграл шестой трофей в карьере тренера

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17 июля 2021, 21:46

«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России.

Этот трофей стал шестым для возглавляющего петербуржцев в его тренерской карьере. До этого специалист трижды побеждал в РПЛ , один раз брал Кубок России и один раз выигрывал Суперкубок страны.

Также Семак повторил достижения Леонида Слуцкого и Валерия Газзаева, которые выигрывали Суперкубок два раза подряд.

После победы в Суперкубке-2021 «Зенит» уступает лишь одной команде по числу титулов в этом турнире.