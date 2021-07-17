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Семак выиграл шестой трофей в карьере тренера

17 июля 2021, 21:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России.

Этот трофей стал шестым для возглавляющего петербуржцев Сергея Семака в его тренерской карьере. До этого специалист трижды побеждал в РПЛ, один раз брал Кубок России и один раз выигрывал Суперкубок страны.

Также Семак повторил достижения Леонида Слуцкого и Валерия Газзаева, которые выигрывали Суперкубок два раза подряд.

После победы в Суперкубке-2021 «Зенит» уступает лишь одной команде по числу титулов в этом турнире.

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Все комментарии
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ oFANATo (раскрыть)
18 июля в 12:29
Газзаев как привел Аланию к чемпионству, так и развалил этот клуб. А Семак только создает.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
18 июля в 12:24
Поздравляю Сергея с очередным трофеем!!! Такими темпами Романцева догонит.
Karkaz
Karkaz
18 июля в 08:13
Скоро Гвардиолу догонит
Тёма Ветров
Тёма Ветров
18 июля в 07:11
3 чемпионата + 2 кубка + сейчас 2й суперкубок итого -7, надо бы математику подтянуть
Михаил Полунин
Михаил Полунин
18 июля в 04:43, ред.
Газпромресурс это все он...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 июля в 00:40, ред.
После прошедшего Евро....реакция на заголовок ветки: "На багаже Манчини"...)))

Как же велик синьор Роберто....
10 месяцев в Питере....
и следующий тренер не успевает титулы считать....
oFANATo
oFANATo
17 июля в 22:34, ред.
Газзаев является наиболее титулованным российским тренером по числу выигранных медалей и кубков в российской истории, а также единственным тренером-россиянином, под руководством которого был выигран европейский клубный трофей.
Тренерскую карьеру начал в 1986 году, приведя в 1995 году владикавказскую «Аланию» к первому в истории титулу чемпиона России. В 2001—2003 и 2004—2008 годах возглавлял московский ЦСКА, который под руководством Газзаева 3 раза выиграл чемпионат России, 4 раза — кубок России, а в сезоне 2004/2005 завоевал Кубок УЕФА, став первым российским клубом после 1991 года, выигравшим этот трофей.
И это без помощи газпрома....
Futurista
Futurista
17 июля в 22:34, ред.
Какой знаменитый тренер...реально его Реал скоро подпишет...или Бавария)...как только из Зенита выгонят...
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 июля в 22:33
В РПЛ газпром есть)))
протон1
протон1
17 июля в 22:15
Неплохо так, 6 трофеев ровно за три года, это при том, что Семак главный физрук российского футбола по мнению экспертного сообщества:)
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
17 июля в 22:09
Слуцкий с ЦСКА выиграл 7 трофеев.
Cat01
Cat01
17 июля в 21:52
Это Большой успех но для Европы это мало
sihafazatron
sihafazatron ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 июля в 21:51
да вместо него можно и манекен посадить результаты хуже не будут)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 21:48
В рпл он крут....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июля в 21:47
Выиграл,потому что в нужный клуб попал!
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