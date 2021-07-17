«Зенит» завоевал шестой Суперкубок России. Больше только у ЦСКА

1626547065

17 июля 2021, 21:37

«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России.

Петербургский клуб взял этот трофей в шестой раз.

Рекорд по победам в турнире удерживает ЦСКА (7). Также в Суперкубке побеждали «Локомотив» (3), «Рубин» (2) и «Спартак» (1).

Благодаря победе в Суперкубке-2021 наставник питерцев Сергей Семак повторил достижения двух именитых тренеров.