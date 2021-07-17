«Зенит» завоевал шестой Суперкубок России. Больше только у ЦСКА

«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России.
Петербургский клуб взял этот трофей в шестой раз.
Рекорд по победам в турнире удерживает ЦСКА (7). Также в Суперкубке побеждали «Локомотив» (3), «Рубин» (2) и «Спартак» (1).
Благодаря победе в Суперкубке-2021 наставник питерцев Сергей Семак повторил достижения двух именитых тренеров.
Что касается других клубов, то надежд на улучшение игры не предвидится. ИМХО.
Что касается других клубов, то надежд на улучшение игры не предвидится. ИМХО.
Локомотив не возражал, лишь иногда взбрыкивая благодаря желанию редких игроков Локо показать индивидуальное мастерство.
Единственная надежда у наших "любимцев из северо-западной столицы" набраться игровому опыту перед выступлениями в ЛЧ- это Спартак. Иначе опять четвертое место в группе и чемпионство в отстойной РПЛ.
Локомотив не возражал, лишь иногда взбрыкивая благодаря желанию редких игроков Локо показать индивидуальное мастерство.
Единственная надежда у наших "любимцев из северо-западной столицы" набраться игровому опыту перед выступлениями в ЛЧ- это Спартак. Иначе опять четвертое место в группе и чемпионство в отстойной РПЛ.
А Суперкубок начал своё существование с 2003года
А Суперкубок начал своё существование с 2003года