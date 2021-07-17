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«Зенит» завоевал шестой Суперкубок России. Больше только у ЦСКА

17 июля 2021, 21:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России.

Петербургский клуб взял этот трофей в шестой раз.

Рекорд по победам в турнире удерживает ЦСКА (7). Также в Суперкубке побеждали «Локомотив» (3), «Рубин» (2) и «Спартак» (1).

Благодаря победе в Суперкубке-2021 наставник питерцев Сергей Семак повторил достижения двух именитых тренеров.

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Все комментарии
dok66
dok66
18 июля в 16:15
Игра была вполне ровной . Но Гильерме не выручил , а может не хотел . Игра в поддавки - тоже игра .
Храневец
Храневец
18 июля в 15:52
Похоже все ясно !Зенит чемпион ,сборная и первенство РПЛ в глубокой попе !
Супервайзер
Супервайзер ответ YVG (раскрыть)
18 июля в 11:38
Спартак играл традиционно плохо с аутсайдерами, что, как известно, беда многих хороших клубов не только в РПЛ. Уфа- не исключение. из аутсайдеров. Я не утверждаю, что этот порок будет преодолен в предстоящем сезоне, но обоснованные надежды есть.
Что касается других клубов, то надежд на улучшение игры не предвидится. ИМХО.
Garrincha58
Garrincha58
18 июля в 11:25, ред.
ошибки Локомотивцев сделали матч разгромным, а так игра была равна сыроватая предсезонка....пока втянутся уже и первая половина сезона пройдёт
YVG
YVG ответ Супервайзер (раскрыть)
18 июля в 11:24
Спартак набирается опыта с Уфой.
Garrincha58
Garrincha58
18 июля в 11:23
у Спартака свой трофей Пари Матч он там вне конкуренции
Супервайзер
Супервайзер ответ Шуnя771 (раскрыть)
18 июля в 11:09
Более, чем унылая. Зенит играл, как в товарищеском матче- раскованно и не напрягаясь.
Локомотив не возражал, лишь иногда взбрыкивая благодаря желанию редких игроков Локо показать индивидуальное мастерство.
Единственная надежда у наших "любимцев из северо-западной столицы" набраться игровому опыту перед выступлениями в ЛЧ- это Спартак. Иначе опять четвертое место в группе и чемпионство в отстойной РПЛ.
альсато
альсато
18 июля в 10:51
Зенит с победой!...Трофей-есть трофей)))))
feris1
feris1
18 июля в 10:04
Зенит с уверенной победой!
YVG
YVG ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 июля в 08:42, ред.
цска полностью сидит на бюджете и что, разве блещет в Европе?
Renton36
Renton36
18 июля в 08:09
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    18 июля в 07:46
    Зенит с победой.
    112910415
    112910415
    18 июля в 07:34
    Локомотива не увидели
    номер 12
    номер 12 ответ 1bear (раскрыть)
    18 июля в 06:48
    Зря, можно было посмеяться)
    minai
    minai
    18 июля в 01:09
    Ну щаас, в еврокубках и поставят на место завоевателей кубка России, какие нибудь Хапоэли - АЕКи - Работнички - Брюгги .
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ протон1 (раскрыть)
    18 июля в 00:00
    Теорема Эскобара в действии)))
    Futurista
    Futurista ответ Ген Геныч (раскрыть)
    17 июля в 23:31, ред.
    Чисто из соображений гуманитарного характера)...
    d1metras
    d1metras
    17 июля в 23:29
    мда...печальное зрелище было...как будто посмотрел матч сборной россии))
    armeec_
    armeec_ ответ Dima salev (раскрыть)
    17 июля в 23:15
    Просто Спартак уже был ни тем, кем был в 90х. и появились конкуренты.
    А Суперкубок начал своё существование с 2003года
    sir_Alex
    sir_Alex
    17 июля в 23:09
      Dima salev
      Dima salev
      17 июля в 23:07
      Думал Спартак клуб с большим историей и всего одного суперкубок.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      17 июля в 22:55
      Но при этом ему и перепадает из бюджета, и не только ему и в очень приличном размере
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov
      17 июля в 22:37
      Локо разочаровал ,думал будет интересная игра с обеих сторон, много атак,но увидели товарняк
      Ген Геныч
      Ген Геныч
      17 июля в 22:35
      Вы смотрели это инвалидство-серьезно?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))
      ermak6848
      ermak6848
      17 июля в 22:33
      Остаётся только Поздравить фк ЗЕНИТ!
      протон1
      протон1
      17 июля в 22:31
      Ну что ж, Проиграли по делу. Зенит с трофеем
      oFANATo
      oFANATo ответ Шуnя771 (раскрыть)
      17 июля в 22:26
      Унылая не то слово....как будто играли не за трофей, а сгоняли товарищеский матч на сборах.
      санек002
      санек002
      17 июля в 22:25, ред.
      Зенит чемпион только где?
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      17 июля в 22:23
      ак жить дальше?
      pomor45
      pomor45 ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
      17 июля в 22:22
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