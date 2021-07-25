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Тренер «Фиорентины»: «Сегодня Кокорин мог забить 3-4 гола»

вчера, 21:16

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал игру российского нападающего Александра Кокорина в товарищеском матче против «Полиспортивы» (11:0).

Сегодня Кокорин мог повторить успех Влаховича [который забил 7 голов]. Он мог забить 3–4 мяча. Я думаю, он должен задать себе вопрос об эффективности, которой должен обладать нападающий. Он игрок, которому нравится связывать игру, и он заработал пенальти сегодня. На сегодняшний день Кокорину лучше всего играть в 16 метрах от ворот.

Ранее стало известно, что Кокорин имеет шанс стать основным форвардом «Фиорентины» в новом сезоне.

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Все комментарии
Overbeer
Overbeer
сегодня в 11:24
Кто его вообще туда позвал, а еще говорят наши футбольные агенты самые алчные в мире
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 08:35
Интересно.В 16метрах от чьих ворот.От своих или у своих ворот
112910415
112910415
сегодня в 07:38
вот это правильно !
давно пора начать оценивать успехи героя в сослагательном наклонении !
Мага Шульман
Мага Шульман
сегодня в 07:27
Будешь гнать на Шурика, он тебе выбьет 3-4 зуба. Может быть даже стулом.
ДСА
ДСА
сегодня в 04:47
С таким соперником можно демонстрировать свой класс.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:43
Оптимист. Кокорин может забить 3-4 не в игре, а на игру.
Artemon9
Artemon9
вчера в 23:48
Ему лучше играть на 16-ом ярусе стадиона, в 16 метрах от фанатов
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:05
он не забивал ничего в дно-чемпионате. как он может забить в Серии А?
karnager
karnager
вчера в 22:59
Кокорин мог забить 3-4 раза, а в итоге он во время игры забил на неё 5-6 раз
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 22:59
Жаль Фиорентину,если Кокоша булет основным форвардом,серия В гарантирована.
kts99
kts99
вчера в 22:40
Кокорину нужно играть в 16 метрах от ворот. И что бы не было защитников. А лучше и вратаря.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:26
Еслиб мог забивать играл бы в рпл!😜
Kostya P.
Kostya P.
вчера в 22:20
А вот читал бы тренер фиалок росс. форумы - знал бы ,что никакие 3-4 гола он забить не мог.
Gorasul
Gorasul
вчера в 22:12
Мне нравятся эти ежичасовые новости о Кокорине. Такой театр абсурда в кубе как про Путина от его ш-ых СМИ. Спасибо админ!
RBA
RBA
вчера в 22:02
А если бы стул дали, то он точно не промазал и забил.
протон1
протон1
вчера в 22:00
Саша измотал защиту и Власович уже без сопротивления забивал)
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:38
Да пес с ним...
володя трынкин
володя трынкин
вчера в 21:22
да он забил уже давно
beefs
beefs
вчера в 21:18
мог но не забил, уже разучился...
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