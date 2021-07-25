Тренер «Фиорентины»: «Сегодня Кокорин мог забить 3-4 гола»

Главный тренер «Фиорентины» прокомментировал игру российского нападающего в товарищеском матче против «Полиспортивы» (11:0).

Сегодня Кокорин мог повторить успех Влаховича [который забил 7 голов]. Он мог забить 3–4 мяча. Я думаю, он должен задать себе вопрос об эффективности, которой должен обладать нападающий. Он игрок, которому нравится связывать игру, и он заработал пенальти сегодня. На сегодняшний день Кокорину лучше всего играть в 16 метрах от ворот.