Тренер «Фиорентины»: «Сегодня Кокорин мог забить 3-4 гола»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал игру российского нападающего Александра Кокорина в товарищеском матче против «Полиспортивы» (11:0).
Сегодня Кокорин мог повторить успех Влаховича [который забил 7 голов]. Он мог забить 3–4 мяча. Я думаю, он должен задать себе вопрос об эффективности, которой должен обладать нападающий. Он игрок, которому нравится связывать игру, и он заработал пенальти сегодня. На сегодняшний день Кокорину лучше всего играть в 16 метрах от ворот.
Ранее стало известно, что Кокорин имеет шанс стать основным форвардом «Фиорентины» в новом сезоне.
давно пора начать оценивать успехи героя в сослагательном наклонении !
давно пора начать оценивать успехи героя в сослагательном наклонении !