Тухель: «Клуб может побеждать без тренера, а тренер без клуба — нет»

Наставник «Челси» был признан лучшим тренером года в Германии. Немецкий специалист прокомментировал полученную награду.

Я с благодарностью принимаю эту награду как большую честь для всей команды, потому что я вижу себя командным игроком. Я не слишком верю в индивидуальные награды, я искренне верю, что всё даётся с помощью командных усилий. Это касается не только игроков на поле, которых все любят, но и персонала, стоящего за командой.

Я не делаю это в одиночку. Я делаю это со своими сотрудниками, не только со своими немецкими и венгерскими специалистами, но и со всеми людьми в Кобхэме. Футбольные команды могут побеждать без тренеров, но тренеры не могут побеждать без команды. Это награда для всей команды. Мы получили её за всё то, что мы сделали, а теперь давайте продолжим наш успех.