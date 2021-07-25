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Тухель: «Клуб может побеждать без тренера, а тренер без клуба — нет»

вчера, 17:48

Наставник «Челси» Томас Тухель был признан лучшим тренером года в Германии. Немецкий специалист прокомментировал полученную награду.

Я с благодарностью принимаю эту награду как большую честь для всей команды, потому что я вижу себя командным игроком. Я не слишком верю в индивидуальные награды, я искренне верю, что всё даётся с помощью командных усилий. Это касается не только игроков на поле, которых все любят, но и персонала, стоящего за командой.

Я не делаю это в одиночку. Я делаю это со своими сотрудниками, не только со своими немецкими и венгерскими специалистами, но и со всеми людьми в Кобхэме. Футбольные команды могут побеждать без тренеров, но тренеры не могут побеждать без команды. Это награда для всей команды. Мы получили её за всё то, что мы сделали, а теперь давайте продолжим наш успех.

Также стало известно, кто был признан лучшим игроком года в Германии.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:18
Во врезал!!! Умозаключение из разряда "Английские учёные выяснили...".
Akatsuki72
Akatsuki72
вчера в 18:17
Хорошая ресь. Ну что, нужно двигаться дальше в том же духе!
протон1
протон1
вчера в 18:09
терзич это тот самый тинейджер в тракере?!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:58, ред.
Тренер, который выиграл с командой Лигу чемпионов, обыграв в финале ЛЧ чемпиона АПЛ, обыграв не только по игре, но и по результату, пожалуй, лучший не только в Германии, но и в Европе, а возможно и в мире...Тем более, что мы помним "Челси" Ф.Лэмпарда и "Челси" Т.Тухеля...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:49
Действительно очень сильный тренер.
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