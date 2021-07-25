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Петржела: «Лимит убивает российский футбол»

вчера, 15:19

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался касательно возможных реформ в российском футболе.

Я категорически против лимита. Если российский футболист лучше, пусть играет, если нет — не нужно его искусственно ставить.

В Чехии никакого лимита нет. Поэтому чешские игроки спокойно уезжают за границу, если их что-то не устраивает на родине. Лимит убивает российский футбол, после его отмены станет намного лучше.

Но в последнее время его только ужесточают и российским футболистам фактически обеспечено место в составе — никакой конкуренции, футболисты растут в тепличных условиях. Так быть не должно.

Результаты российских клубов в еврокубках указывают на неэффективность системы, такими темпами российский футбол пробьет дно. Когда ЦСКА и «Зенит» побеждали в Кубке УЕФА, никакого лимита не было. Русские футболисты в честной борьбе выигрывали конкуренцию у иностранцев.

Также недавно Петржела назвал фаворита в борьбе за «золото» РПЛ сезона-2021/22.

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Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 11:57
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ sir_Alex (раскрыть)
    сегодня в 11:54, ред.
    Лично я не против того чтобы количество клубов резко сократилось, да и вообще не против того что если российский футбол вдруг канул в лету на некоторое время, во имя его "самоочищения" и "нового рождения"...нужна некая встряска, иначе от нынешнего болота не избавиться...надо начать всё с чистого листа, так сказать, "родить здорового ребёнка" )))
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    вчера в 19:34
    Полностью поддерживаю. Но, надо быть готовым к тому, что при отмене бюджетного финансирования, количество клубов РФПЛ сильно сократится. Хотя, это только на пользу российскому футболу.
    bashnat013
    bashnat013
    вчера в 19:29
    Знаток Российского футбола.Футбол в России перестал существовать как раз с появлением легионеров.Легионеры нужны в качестве тренеров для детских школ .Раз детским Русским тренерам платить нормально заподло пусть платят иностранцам
    СSКА
    СSКА
    вчера в 19:10
    Согласен на 100%
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    вчера в 18:31, ред.
    Умные люди давно осознали эту простую истину, но лимитчикам бесполезно что-либо доказывать. "Благодаря" этим лимитчикам российский футбол деградирует скоро окончательно. Они не могут осознать что должна быть здоровая конкуренция - без неё ничего само по себе вдруг не возникнет... Ну и от себя добавлю что к отмене лимита нужен обязательно потолок зарплат + полный запрет бюджетного финансирования.
    протон1
    протон1
    вчера в 18:17
    абсолютно согласен с мнением Петржелы!
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 18:16
    Чехи не поэтому уезжают играть за рубеж.Пропойца-игрок не знает современного устройства Старого континента.А вот деньги точно убивают наш футбол,да и не только футбол.
    yk2ru
    yk2ru ответ Mangur (раскрыть)
    вчера в 17:51, ред.
    Нафиг нужны будут тогда футбольные школы, если составы для клубов можно будет накупить из Латинской Америки (Аргентина, Бразилия) и Азии (Корея, Япония), не забывая про ту же Африку.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 17:06
    Причина, убивающая российский футбол, явно не одна:
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 16:35
    Согласен с этим мнением,лимит надо убирать
    Project Pandora
    Project Pandora
    вчера в 16:26
    Спасибо за рвение, чудик, но мы уже нашли терпилу для сборной.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 15:48
    Они главного тренера сборной, кое-как родили, а тут с лимитом докопались. Года через два ждите родов, или Союз меча и орала бесплодна.
    Mangur
    Mangur ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 15:44, ред.
    Соглашусь с тобой
    Mangur
    Mangur
    вчера в 15:43
    Вот тогда и убили российский футбол. Влалельцам клубов легче купить чем выращивать. И дешевле получается .
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 15:38
    То, что мертво, умереть не может
    112910415
    112910415
    вчера в 15:32
    его почему-то всё убивает ...
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 15:30
    Это ясно всем кроме Дюкова.
    beefs
    beefs
    вчера в 15:26
    российский футбол убивает что то другое...
    Брулин
    Брулин
    вчера в 15:21
    Так то правильно ,игроки должны расти в конкуренции .Только почему наши футболисты не растут конкурируя между собой. х/з .
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 15:21
    Сами разберёмся без Петержелы!
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