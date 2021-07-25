Петржела: «Лимит убивает российский футбол»

Бывший главный тренер «Зенита» высказался касательно возможных реформ в российском футболе.

Я категорически против лимита. Если российский футболист лучше, пусть играет, если нет — не нужно его искусственно ставить.

В Чехии никакого лимита нет. Поэтому чешские игроки спокойно уезжают за границу, если их что-то не устраивает на родине. Лимит убивает российский футбол, после его отмены станет намного лучше.

Но в последнее время его только ужесточают и российским футболистам фактически обеспечено место в составе — никакой конкуренции, футболисты растут в тепличных условиях. Так быть не должно.