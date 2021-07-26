Карпин рассказал, будет ли вызывать Дзюбу в сборную России

Наставник сборной России Валерий Карпин допустил, что вызовет в национальную команду форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
Артем Дзюба был и есть важный игрок в российском футболе. Мои личные отношения с кем угодно не могут влиять на сборную. Все остается за бортом. Если Артем будет показывать тот футбол, который может помочь сборной, он будет там. Двери в сборную открываются не мной, а теми футболистами, которые будут приносить результат.
Ранее Дзюба заявлял, что Карпин сделал для него много нехорошего.
Для тех кто не понял, Дзюба должен сыграть на уровне Левандовски.))) а значит в сборной его не будет,)))
Для тех кто не понял, Дзюба должен сыграть на уровне Левандовски.))) а значит в сборной его не будет,)))
Чем-то Ваши тезисы напомнили мне приход Сердюкова в армию министром - порвать генеральско-клановые связи, обновить кадры, перенаправить ресурсы и усилия... Не без перекосов, но, в целом, цели (негласные) были достигнуты...
Чем-то Ваши тезисы напомнили мне приход Сердюкова в армию министром - порвать генеральско-клановые связи, обновить кадры, перенаправить ресурсы и усилия... Не без перекосов, но, в целом, цели (негласные) были достигнуты...
В злости Карп не знает меру........
В злости Карп не знает меру........
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Эти слова Карпина не гарантия для Дзюбы, а условие! Так что ни какого шага назад Карпин не делает.
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Эти слова Карпина не гарантия для Дзюбы, а условие! Так что ни какого шага назад Карпин не делает.
Везде красивая картинка и шуршащая обёртка... А по сути - пустота, блеф и очковтирательство... Карпин не Геракл, что бы конюшни расчищать... Может что-нибудь разворошит, сдвинет и инициирует... Но боюсь, ему со временем дадут по лапам...
Происходящее не скоро изменится... К сожалению, игроки не появятся, Сборная не соберётся, а тренер-кудесник-чародей не выскочит как чёрт из табакерки...
Но будем наблюдать и надеяться... Если бы было всё сладко, то мы пресытились и стали бы требовать солёного и горького...
А пока, лучше выпьем холодной и огненной... И пропади оно всё пропадом...
Везде красивая картинка и шуршащая обёртка... А по сути - пустота, блеф и очковтирательство... Карпин не Геракл, что бы конюшни расчищать... Может что-нибудь разворошит, сдвинет и инициирует... Но боюсь, ему со временем дадут по лапам...
Происходящее не скоро изменится... К сожалению, игроки не появятся, Сборная не соберётся, а тренер-кудесник-чародей не выскочит как чёрт из табакерки...
Но будем наблюдать и надеяться... Если бы было всё сладко, то мы пресытились и стали бы требовать солёного и горького...
А пока, лучше выпьем холодной и огненной... И пропади оно всё пропадом...
А так
Газпром(Миллер)-Зенит-домохозяйки, извращенцы-рещиновый Дэтпул- "рекорд".
А так
Газпром(Миллер)-Зенит-домохозяйки, извращенцы-рещиновый Дэтпул- "рекорд".
Вполне допускаю что Карпин возьмёт в сборную Соболева и Заболотного, а Дзюба останется за забором. 3 столба сборной не нужны
Вполне допускаю что Карпин возьмёт в сборную Соболева и Заболотного, а Дзюба останется за забором. 3 столба сборной не нужны
А теперь КАРПОДЗЮБ !!!)))
А теперь КАРПОДЗЮБ !!!)))