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Карпин рассказал, будет ли вызывать Дзюбу в сборную России

26 июля 2021, 14:27

Наставник сборной России Валерий Карпин допустил, что вызовет в национальную команду форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

Артем Дзюба был и есть важный игрок в российском футболе. Мои личные отношения с кем угодно не могут влиять на сборную. Все остается за бортом. Если Артем будет показывать тот футбол, который может помочь сборной, он будет там. Двери в сборную открываются не мной, а теми футболистами, которые будут приносить результат.

Ранее Дзюба заявлял, что Карпин сделал для него много нехорошего.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 02:10
Браво, Георгиевич!!!
Для тех кто не понял, Дзюба должен сыграть на уровне Левандовски.))) а значит в сборной его не будет,)))
Garrincha58
Garrincha58
26 июля в 23:09
с Дзюбой сборная никогда не будет играть как Барселона она будет играть как Зенит Ракицкий навес на Дзюбу и вся тактика
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
26 июля в 21:00
Человек может выдержать испытания огнём, водой и медными трубами, но не в состоянии выдержать испытания благосостоянием. Вот и Сердюков не выдержал. Кстати, он был успешным налоговиком, как и Мишустин ....????
particular
particular ответ pomor45 (раскрыть)
26 июля в 20:41, ред.
Возможно и так...
Чем-то Ваши тезисы напомнили мне приход Сердюкова в армию министром - порвать генеральско-клановые связи, обновить кадры, перенаправить ресурсы и усилия... Не без перекосов, но, в целом, цели (негласные) были достигнуты...
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
26 июля в 20:34
Но, именно расчистить конюшню его и позвали. Его задача - ввести новшества, радикально обновив состав, и завалить выход на ЧМ. Сборную строить будет другой.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
26 июля в 20:22
Если вызовет - респект Карпину!
Некакойшенко
Некакойшенко
26 июля в 18:56
Зря дразнил Артём Валеру
В злости Карп не знает меру........
cska1948
cska1948 ответ Kosmos58 (раскрыть)
26 июля в 18:25
"...Если Артем будет показывать тот футбол, который может помочь сборной, он будет там..."
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Эти слова Карпина не гарантия для Дзюбы, а условие! Так что ни какого шага назад Карпин не делает.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
26 июля в 18:12
Федун сам из зенитки по по нему стрелял)))
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Kosmos58 (раскрыть)
26 июля в 18:11
Под слабые сборные с насыщенной обороной, где мы проведем хотя бы 70% времен в атаке Дзюба будет лучше, а так да толку от него при игре в 1 напа никакого, если только рядом будет быстрый и Дзюба будет ему сбрасывать
Kuvkil
Kuvkil
26 июля в 17:56
Дзюба в сборной если, значит зачем тренера менять?
протон1
протон1
26 июля в 17:54
об этом я и говорил изначально. не взирая на обиды . если он покажет добротный футбол . почему не вызывать?
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
26 июля в 17:32
Судя по комментариям, Федун только тебя интересует ))
Kosmos58
Kosmos58
26 июля в 17:32
Артём Дзю - это шаг назад! Нужны молодые скоростные напы! Валерий, сделай ставку на молодёжь, она не подведёт!!!
Константин Белых
Константин Белых
26 июля в 17:29
Я даже больше скажу-Мирзов гораздо опаснее того же Черышева и какого лешего лысый его не взял на ЧЕ -загадка конкретная..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
26 июля в 17:22
А как же в глазах федуна? Он же сбитый лётчик.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 июля в 17:21
Джюбы не будет в сборной именно такой можно сделать вывод с его слов, тем более дзюба до сих пор плохо отзывается о Карпине.
zooveterinar
zooveterinar ответ particular (раскрыть)
26 июля в 17:12
Правильно, смысл было тогда выгонять Стаса?!!
Константин Белых
Константин Белых
26 июля в 17:08
Cудя по первой игре Зенита-Дзюба уже тупо состарился. Бегать 90 минут он точно уже не может и всю игру машет рукой из штрафной. И кто его считает номером один в России хз. По мне так лучше наигрывать атакующую тройку Соболев Мирзов Миранчук. А не играть больше тупыми навесами-заведомо обрекая команду на обсер.
particular
particular ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
26 июля в 16:49
У меня нет ответов на обезоруживающие вопросы... Да и болельщик из меня так себе, - диван, монитор, да вспышка эмоций...
Везде красивая картинка и шуршащая обёртка... А по сути - пустота, блеф и очковтирательство... Карпин не Геракл, что бы конюшни расчищать... Может что-нибудь разворошит, сдвинет и инициирует... Но боюсь, ему со временем дадут по лапам...
Происходящее не скоро изменится... К сожалению, игроки не появятся, Сборная не соберётся, а тренер-кудесник-чародей не выскочит как чёрт из табакерки...
Но будем наблюдать и надеяться... Если бы было всё сладко, то мы пресытились и стали бы требовать солёного и горького...
А пока, лучше выпьем холодной и огненной... И пропади оно всё пропадом...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 июля в 16:41
И скорости. Да. В скорости. Почему, кто лоббирует Дзюбу не думают про это? Почему?! Он делает атаку сборной бесмысленой, простой, скудной. То, что делает Артем, это дорогое удовольствие для напа. Скидывать мяч, кому попадет, а там, как получиться..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ particular (раскрыть)
26 июля в 16:24
Если Карпин пойдет на поводу, тех, кто хочет обёртку, в лице Зенита, копейка ему цена. Дружище!? Ты давно болельщик. Так давно, что ещё не было многих уважаемых здесь на сайте.. Но вспомни. Разве были у нас такие напы, как Дзюба? Блохин..Грачев..Газзаев и другие, кто пахал на поле все 90 мин...Почему так произошло, что нападающий, именно нападающий, в 21 - ом веке, в росчемпе, стал лучшим с каменного века? Когда другие, в других чемпионатах, показывают футбол в атаке, в импровизации, в красоте..
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
26 июля в 16:19
не успел вступить - сразу ошибается, если он не хочет того же болота из стасиков - Дзюбишвили там быть не должно, пусть хоть Чалого берёт, кого угодно, у кого есть возможность роста и кто не баламутит воду в коллективе, в общем всё ясно, что Карпен пришёл с мыслью "сейчас я приду и сделаю вам из фигни конфетку" )
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 июля в 16:08, ред.
Ну Карпин же не идиот, чтобы не понимать, что происходит!? Поставьте "героя" в условное СКА Хабару, без обид Хабаровску, и увидите настоящее героя, льва.
А так
Газпром(Миллер)-Зенит-домохозяйки, извращенцы-рещиновый Дэтпул- "рекорд".
1bear
1bear
26 июля в 15:34
Валера,!не бери Дзюбу - бери молодёжь
Трезвый повар
Трезвый повар
26 июля в 15:25
У Дзюбы начинается возрастной спад. Это уже было видно на чемпионате европы
Вполне допускаю что Карпин возьмёт в сборную Соболева и Заболотного, а Дзюба останется за забором. 3 столба сборной не нужны
Ironigor
Ironigor
26 июля в 15:25
ДЗЮБПУЛ готов к большим переменам , к смене имиджа и пластике , ведь до рекорда остался один мяч !!! Срочно нужна мировая с Валерой !!!
А теперь КАРПОДЗЮБ !!!)))
Caniggia
Caniggia
26 июля в 15:23
Но Артём упорно не будет показывать тот футбол, который поможет сборной!
SHMEL
SHMEL ответ Трезвый повар (раскрыть)
26 июля в 15:18
А если не возьмёт? Ну допустим скажет, что не прошёл в сборную по спортивному принципу? И ведь никто не сможет доказать, что это не так...
SHMEL
SHMEL
26 июля в 15:16
Уверен, что хороших отношений между игрочишкой и тренеришкой не будет.
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