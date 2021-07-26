Карпин рассказал, будет ли вызывать Дзюбу в сборную России

Наставник сборной России допустил, что вызовет в национальную команду форварда «Зенита» .

Артем Дзюба был и есть важный игрок в российском футболе. Мои личные отношения с кем угодно не могут влиять на сборную. Все остается за бортом. Если Артем будет показывать тот футбол, который может помочь сборной, он будет там. Двери в сборную открываются не мной, а теми футболистами, которые будут приносить результат.