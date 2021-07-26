Защитник «Ман Сити»: «Не думаю, что Гвардиола знает о моём трансфере»

Защитник «Манчестер Сити» в шуточной форме ответил на вопрос о своём будущем в составе «горожан». Испанец перешёл в «Манчестер Сити» из «Жироны» в 2019 году за 11 млн евро, однако следующие 2 года провёл в арендах. На данный момент Порро близок к переходу в «Спортинг» на правах полноценного трансфера.

Я никогда не разговаривал с Пепом Гвардиолой. Не думаю, что он вообще знает, что меня купили [смеётся]. Но в «Манчестер Сити» должны были следить за моими выступлениями в арендах.

Мой переход в «Спортинг»? Сейчас я ничего не могу сказать вам. Отмечу лишь то, что на следующей неделе произойдёт что-то грандиозное.