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Защитник «Ман Сити»: «Не думаю, что Гвардиола знает о моём трансфере»

26 июля 2021, 19:01

Защитник «Манчестер Сити» Педро Порро в шуточной форме ответил на вопрос о своём будущем в составе «горожан». Испанец перешёл в «Манчестер Сити» из «Жироны» в 2019 году за 11 млн евро, однако следующие 2 года провёл в арендах. На данный момент Порро близок к переходу в «Спортинг» на правах полноценного трансфера.

Я никогда не разговаривал с Пепом Гвардиолой. Не думаю, что он вообще знает, что меня купили [смеётся]. Но в «Манчестер Сити» должны были следить за моими выступлениями в арендах.

Мой переход в «Спортинг»? Сейчас я ничего не могу сказать вам. Отмечу лишь то, что на следующей неделе произойдёт что-то грандиозное.

Ранее стало известно, сколько «Спортинг» готов заплатить за трансфер Порро.

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Все комментарии
протон1
протон1
26 июля в 22:25
Там Анхелиньо не зацепился в МС, а такие ноунеймы даже могут не надеяться на что-то
Q-J-G
Q-J-G
26 июля в 20:19
Знает, но напомнить о себе возможно и так, в шуточной форме...
allemz
allemz
26 июля в 19:51
Каталонский бастард до сих пор серебряную медаль облизывает, куда уж ему до твоего трансфера
КЭТиК
КЭТиК
26 июля в 19:15
Лишь бы зарплату платили.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 июля в 19:05
Он всё знает,за всеми следит!
ЮЗИК
ЮЗИК
26 июля в 19:05
Любит пошутить Педро
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