Бывший защитник «Реала»: «Карпин — хороший выбор для России»

Бывший футболист «Реала» Мичел Сальгадо прокомментировал назначение Валерия Карпина на должность тренера сборной России.
Мы много общались с Валерием в последние годы. Желаю ему всего лучшего в сборной России. Это большой вызов для него, это одна из лучших команд в Европе. Я верю в его стиль работы и характер, он тренер с хорошими личностными качествами. Это хороший выбор для России.
Эксперты считают, что футболисты сборной России будут уважать Карпина больше, чем Станислава Черчесова.
Чего только не наговоришь корреспондентам канделаки'тв, зная о пополнении своего личного счёта. ))
Чего только не наговоришь корреспондентам канделаки'тв, зная о пополнении своего личного счёта. ))
Сальгадо может болеет.
Сальгадо может болеет.