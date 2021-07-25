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Бывший защитник «Реала»: «Карпин — хороший выбор для России»

вчера, 23:13

Бывший футболист «Реала» Мичел Сальгадо прокомментировал назначение Валерия Карпина на должность тренера сборной России.

Мы много общались с Валерием в последние годы. Желаю ему всего лучшего в сборной России. Это большой вызов для него, это одна из лучших команд в Европе. Я верю в его стиль работы и характер, он тренер с хорошими личностными качествами. Это хороший выбор для России.

Эксперты считают, что футболисты сборной России будут уважать Карпина больше, чем Станислава Черчесова.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:58
"...это одна из лучших команд в Европе..."

Чего только не наговоришь корреспондентам канделаки'тв, зная о пополнении своего личного счёта. ))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:31
Для сборной России может и хороший выбор. А вот команда Ростов точно пострадает из-за того что весь тренерский штаб Ростова будет уезжать в сборную на неделю-две
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:31
Валерон, ёпта!
112910415
112910415
сегодня в 06:18
его мнение всё и решило !
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:33
Для Испании он может и фигура.
311
311
сегодня в 01:58
Валера за бугром уважаемый человек, а в России "пудель" и "или сюда б**ть"!)
ABir
ABir
сегодня в 01:28
Время покажет. На таком посту от любви до ненависти один шаг
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:59, ред.
"Сб России одна из лучших команд Европы"?.Не знаю даже что написать.
Сальгадо может болеет.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:10
Посмотрим, и начнём смотреть 1-го сентября...в 21ч.45 мин.....
Futurista
Futurista ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 00:05
Думаю Сальгадо и Мостового знает...но это уже другая история)...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:52
А что вы ещё хотели услышать от бывшего футболиста, который "много общался с В.Г.Карпиным все последние годы" ? ...
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:42
Главное сказать!А что не важно! А Валере терпения!
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:39
Вот именно Сальгадо, который кроме Карпина больше никого из россиян не знает, виднее всех, кто нужен сборной России!
drug01
drug01
вчера в 23:25
Нам надо смотреть самим кто гам подходит
протон1
протон1
вчера в 23:21
Валера Испанию или Россию тренировать будет?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:19
Им то откуда знать?
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