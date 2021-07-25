Бывший защитник «Реала»: «Карпин — хороший выбор для России»

Бывший футболист «Реала» прокомментировал назначение на должность тренера сборной России.

Мы много общались с Валерием в последние годы. Желаю ему всего лучшего в сборной России. Это большой вызов для него, это одна из лучших команд в Европе. Я верю в его стиль работы и характер, он тренер с хорошими личностными качествами. Это хороший выбор для России.