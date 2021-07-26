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Месси решил поплавать с женой, супруга Малафеева «побрилась налысо». Лучшее из Сети

вчера, 10:00
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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:08
а почему Дзюбы нет.он что не отдыхает?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:07
они видать прошли погружение
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:06, ред.
Ом: а я в воду войду,а я в воду войду.

Суарес:Лео учись нырять!
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 17:00
Дикость какая-та на Филипс.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:13
Примерно как Суарес только на местном песчаном карьере)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:11
В бассейне Месси должны плавать Хави, Иньеста и Блаттер с Платини
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:17
Из всех фото и видео, больше всех понравилось фото Робби Фаулер и Яо Мин.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:08
Ничего не имею против тату, но, когда в меру, когда действительно или оригинально, или эстетично, красиво... Но, когда по всему телу, или когда уродливое тату, это ужас!
Тату на женском теле, это вообще дикость, когда на теле женщины - тату, это уже не женщина....

По поводу лысой, что может быть вульгарней, чем лысая женщина...?

В общем, многие люди, живущие на планете Земля, сходят с ума, добровольное помешательство.... И это, как какая-то заразная болезнь, один смотрит на другого и сходит с ума также по собственное воле...

Печально, но факт.
Futurista
Futurista
вчера в 11:05
А вы как проводите лето...россияне?)...😁...
shlomo
shlomo
вчера в 10:44
Спасибо за подборку...
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 10:23
Рамос со своими татуировками уже и на человека походить перестал. Никогда не понимал подобную живопись, по мне так татуировка - это добровольная порча своего тела. В этом плане подход Роналду много ближе.
Бекхэма сбоку не узнал, похоже не мало долларов отдал за подтяжку лица. А жена Малафеева зачем-то в лесу с Романом Нагучевым встречается, тайком от мужа надевая "лысый" парик. Фото Ливерпуля с "юным спортсменом", видимо, давно было сделано, ибо Вейналдум уже игрок ПСЖ, а тут он присутствует. А бассейн Месси по размерам небольшой пруд напоминает, эххх.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:18
Толстяк посмешил) Хорошая игра корпусом
112910415
112910415
вчера в 10:06
аут вброшен классно !
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