Месси решил поплавать с женой, супруга Малафеева «побрилась налысо». Лучшее из Сети

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Нападающий ПСЖ Неймар любит играть в покер в свободное время. Недавно бразилец кардинально сменил причёску.
Хавбек ПСЖ Леандро Паредес сменил имидж.
Полузащитник сборной Уругвая Лукас Торрейра решил показать свои музыкальные навыки.
Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон посетил зоопарк.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси решил поплавать в бассейне со своей женой.
Наслаждайтесь летом!
Хорошего дня!
Бекхэма сбоку не узнал, похоже не мало долларов отдал за подтяжку лица. А жена Малафеева зачем-то в лесу с Романом Нагучевым встречается, тайком от мужа надевая "лысый" парик. Фото Ливерпуля с "юным спортсменом", видимо, давно было сделано, ибо Вейналдум уже игрок ПСЖ, а тут он присутствует. А бассейн Месси по размерам небольшой пруд напоминает, эххх.
Бекхэма сбоку не узнал, похоже не мало долларов отдал за подтяжку лица. А жена Малафеева зачем-то в лесу с Романом Нагучевым встречается, тайком от мужа надевая "лысый" парик. Фото Ливерпуля с "юным спортсменом", видимо, давно было сделано, ибо Вейналдум уже игрок ПСЖ, а тут он присутствует. А бассейн Месси по размерам небольшой пруд напоминает, эххх.