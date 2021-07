Эшли Коул стал помощником главного тренера молодёжной сборной Англии

Пресс-служба сборной Англии объявила, что новым главным тренером молодёжной команды «трёх львов» назначен бывший футболист «Эвертона» .

Его помощником стал экс-защитник «Челси» , который будет совмещать эту должность с работой в академии лондонского клуба.

We’re pleased to announce Lee Carsley as the new head coach of our #YoungLions, with Ashley Cole joining as his assistant.