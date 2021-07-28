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Эшли Коул стал помощником главного тренера молодёжной сборной Англии

вчера, 09:16

Пресс-служба сборной Англии объявила, что новым главным тренером молодёжной команды «трёх львов» назначен бывший футболист «Эвертона» Ли Карсли.

Его помощником стал экс-защитник «Челси» Эшли Коул, который будет совмещать эту должность с работой в академии лондонского клуба.

Претендентом на должность главного тренера молодёжной сборной Англии был другой бывший футболист «Челси».

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Все комментарии
sbk
sbk
вчера в 09:25
Извините, но еще вопрос для понимания здешних правил. Сезон разбивается на игры в отдельных месяцах без суммирования их итогов? Если это так, то при регистрации новых новой команды нет необходимости сохранять название бывшее в предыдущем месяце. Еще раз извините за обилие вопросов.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:17
Удачи мужичку на новой должности.
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