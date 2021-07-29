«Ливерпулю» предложили подписать Погба

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вчера, 15:18

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассматривает варианты продолжения карьеры.

Как сообщается, агент футболиста Мино Райола предложил услуги француза «Ливерпулю». «Красные» ищут игрока в центр полузащиты, поэтому могут рассмотреть вариант с подписанием Погба.

Ранее стал известен ещё один клуб, который претендует на Погба.