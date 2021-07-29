«Ливерпулю» предложили подписать Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассматривает варианты продолжения карьеры.
Как сообщается, агент футболиста Мино Райола предложил услуги француза «Ливерпулю». «Красные» ищут игрока в центр полузащиты, поэтому могут рассмотреть вариант с подписанием Погба.
Ранее стал известен ещё один клуб, который претендует на Погба.
П.Погба, это "головная боль" для любой команды, игрок с завышенными амбициями, со сложным характером, играющий от случая к случаю, нестабилен. Неизвестно ещё, что больше будет пользы или вреда от такого игрока...
Вот и в МЮ создаёт проблемы, уйду туда, останусь в МЮ, снова уйду и т.д.
Не нужен он "Ливерпулю", зачем "Ливерпулю" "головная боль" - П.Погба....
Микроклимат намного дороже в любой команде, чем такой непредсказуемый игрок, как Погба.
П.Погба, это "головная боль" для любой команды, игрок с завышенными амбициями, со сложным характером, играющий от случая к случаю, нестабилен. Неизвестно ещё, что больше будет пользы или вреда от такого игрока...
Вот и в МЮ создаёт проблемы, уйду туда, останусь в МЮ, снова уйду и т.д.
Не нужен он "Ливерпулю", зачем "Ливерпулю" "головная боль" - П.Погба....
Микроклимат намного дороже в любой команде, чем такой непредсказуемый игрок, как Погба.