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«Ливерпулю» предложили подписать Погба

вчера, 15:18

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассматривает варианты продолжения карьеры.

Как сообщается, агент футболиста Мино Райола предложил услуги француза «Ливерпулю». «Красные» ищут игрока в центр полузащиты, поэтому могут рассмотреть вариант с подписанием Погба.

Ранее стал известен ещё один клуб, который претендует на Погба.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 11:11
срочно надо брать, сразу оформим покер во всех турнирах,правда карточных.
Hoyar
Hoyar
сегодня в 00:53
Если будет согласен на з/п Салаха, Мане, Фирмино, то велком, но для этого надо ему свою з/п урезать 2-3 раза.)
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:55
даром не нужен красным этот самовлюбленный папуас
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
вчера в 23:13
Нужен ли он Ливерпулю, вот в чем вопрос, но было бы смешно, если бы Погба стал бы первым прямым трансфером между Ливерпуль и Юнайтед с 60-х годов.
протон1
протон1
вчера в 20:16
Зачем Клоппу переоцененный ленивый пижон?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:10
Погба не перейдёт в Ливер. Он очень психологически неустойчив. Его начнут чморить как болельщики МЮ, так и Ливера. В итоге он сломается.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:01
Не нужен он ливерпульцам.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 17:38, ред.
Ливерпулю он не нужен с такой зарплатой и игрой. ПСЖ его команда, если договорятся.
hoper
hoper
вчера в 17:37
Второй Баллотели
bashnat013
bashnat013
вчера в 17:28, ред.
Лучше в ман сити или Ман юнайт в Ливер ни в коем случае один раз одного такого уже брали 14ка Баллотели,хватит
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:03
Наверное это лишнее
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 16:18
Нет только не Ливерпуль или пусть в юве переходит будет портить атмосферу в клубе.
swed27
swed27
вчера в 16:05
Неплохой вариант для француза
allemz
allemz
вчера в 15:56
Погбун сейчас в той команде, которую заслуживает, не надо ничего менять))
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:54
Ливерпулю он не нужен
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:48
Играл бы П.Погба в команде, в которой играет...

П.Погба, это "головная боль" для любой команды, игрок с завышенными амбициями, со сложным характером, играющий от случая к случаю, нестабилен. Неизвестно ещё, что больше будет пользы или вреда от такого игрока...
Вот и в МЮ создаёт проблемы, уйду туда, останусь в МЮ, снова уйду и т.д.

Не нужен он "Ливерпулю", зачем "Ливерпулю" "головная боль" - П.Погба....
Микроклимат намного дороже в любой команде, чем такой непредсказуемый игрок, как Погба.
shlomo
shlomo
вчера в 15:21
Мечется из стороны в сторону...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:19
Когда же уже Погба сделает выбор???
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