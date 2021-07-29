Лукаку отказался переходить в «Челси»

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вчера, 12:11

Нападающий «Интера» мог вернуться в «Челси».

Как сообщается, лондонский клуб предпринимал попытки осуществить трансфер бельгийца. «Синие» предложили Лукаку контракт с зарплатой в 10 млн евро за сезон, однако форвард отказал «Челси». Ромелу счастлив в «Интере» и не намерен уходить в другую команду этим летом.

Ранее стало известно, какую сумму «Челси» был готов заплатить за трансфер Лукаку.