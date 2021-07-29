Лукаку отказался переходить в «Челси»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку мог вернуться в «Челси».
Как сообщается, лондонский клуб предпринимал попытки осуществить трансфер бельгийца. «Синие» предложили Лукаку контракт с зарплатой в 10 млн евро за сезон, однако форвард отказал «Челси». Ромелу счастлив в «Интере» и не намерен уходить в другую команду этим летом.
Ранее стало известно, какую сумму «Челси» был готов заплатить за трансфер Лукаку.
Вспомним, кто был счастлив, но не оценил это счастье, и чем это закончилось или заканчивается:
А.Шевченко, "Милан"-"Челси"
Р.Фалькао, "Атлетико"-"Монако"
Э.Азар, "Челси"-"Реал"
А.Гризманн "Атлетико"-"Барселона"
Этот список можно продолжать, но достаточно, достаточно для того, чтобы сказать, берегите, цените, дорожите тем, что есть... Так как дорожит и ценит Р.Лукаку. И ещё, лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих...
Вспомним, кто был счастлив, но не оценил это счастье, и чем это закончилось или заканчивается:
А.Шевченко, "Милан"-"Челси"
Р.Фалькао, "Атлетико"-"Монако"
Э.Азар, "Челси"-"Реал"
А.Гризманн "Атлетико"-"Барселона"
Этот список можно продолжать, но достаточно, достаточно для того, чтобы сказать, берегите, цените, дорожите тем, что есть... Так как дорожит и ценит Р.Лукаку. И ещё, лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих...