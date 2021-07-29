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Лукаку отказался переходить в «Челси»

вчера, 12:11

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку мог вернуться в «Челси».

Как сообщается, лондонский клуб предпринимал попытки осуществить трансфер бельгийца. «Синие» предложили Лукаку контракт с зарплатой в 10 млн евро за сезон, однако форвард отказал «Челси». Ромелу счастлив в «Интере» и не намерен уходить в другую команду этим летом.

Ранее стало известно, какую сумму «Челси» был готов заплатить за трансфер Лукаку.

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Все комментарии
Медив
Медив ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 20:57
Чемпиона Европы, на клуб отхвативший от Шахтера и Гладбаха. Лукаку понимает, что это на фоне пенсов вроде Ибры или Рона он - суперзвезда. Рядом с молодыми топами из АПЛ - он просто обычное неповоротливое бревно
протон1
протон1
вчера в 20:20
После следующего сезона в Интере он значительно подешевеет!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:12
Ничего себе, цена Лукаку 100 лямов уже на трансфермаркете. Однако.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 17:48
Смысл ему менять чемпиона Серии А, на середняка АПЛ...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:01
Возможно не хочет больше играть в Англии, потому что в двух больших командах АПЛ не особо получилось (Челси и МЮ).
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 16:21
Лучше ему в Серии А остатся там легче забивать, а в Апл знает что сядет на лавку как раньше.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:41
Лукаку врядли в АПЛ перейдёт.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 13:59
Смешная новость, зачем ему в Англию. Там будет на лавке сидеть, как и сидел. А в "Интере" можно смело писать, что ты - форвард уровня Левандовского, особенно после четвертого места в группе с "Шахтером" и "Гладбахом"))
drug01
drug01
вчера в 13:55
Правильно зачем ему это
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 13:50
он нашёл свой клуб
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 13:36
Нахрен ему Англия-он там уже был. Комфортнее и теплее в Италии. И матчей меньше.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:11
Если игрок счастлив в команде, в которой играет, то Лукаку принимает правильное решение, неизвестно, как сложится, несмотря на то, что он играл за "Челси"...

Вспомним, кто был счастлив, но не оценил это счастье, и чем это закончилось или заканчивается:
А.Шевченко, "Милан"-"Челси"
Р.Фалькао, "Атлетико"-"Монако"
Э.Азар, "Челси"-"Реал"
А.Гризманн "Атлетико"-"Барселона"

Этот список можно продолжать, но достаточно, достаточно для того, чтобы сказать, берегите, цените, дорожите тем, что есть... Так как дорожит и ценит Р.Лукаку. И ещё, лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих...
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
вчера в 13:05
Он рвался играть в Серий А, и наверно никогда не поидет никакой клуб АПЛ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:58
Вот про это "счастье" футболисты утомили уже. Ещё недавно Влашич был счастлив в ЦСКА, а вот теперь намылился в Италию.
И ведь все понимают, что это лишь слова, сами игроки в первую очередь. Как говорят в народе "хорошо там, где нас нет".
Так что вот не верю я этим словам про счастье. Всегда найдётся, где лучше, комфортнее или больше платят...
володя трынкин
володя трынкин
вчера в 12:30, ред.
не нужен мне берег чукотский и англия мне не нужна
shlomo
shlomo
вчера в 12:21
Имеет полное право на отказ
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