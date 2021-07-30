«Краснодар» предложил 8 млн евро за опорника «Бенфики»

«Краснодар» заинтересован в подписании полузащитника «Бенфики» Габриэла Пиреса.
O Jogo утверждает, что российский клуб уже предложил за 27-летнего игрока 8 млн евро. Отмечается, что бразилец не хочет ехать в Россию, однако футболист может изменить решение, если «Краснодар» предложит контракт с зарплатой не менее 1,5 млн евро в год.
Габриэл уже не тренируется с «Бенфикой».
Ранее появлялась информация, что Габриэл интересен другому топ-клубу РПЛ.
Прекрасно видно, что Газинский уже не торт - даже в сборную перестали вызывать.
Ищите опорника и ЦЗ наконец!
Прекрасно видно, что Газинский уже не торт - даже в сборную перестали вызывать.
Ищите опорника и ЦЗ наконец!
Но у Краснодара же Газинский есть )))
Но у Краснодара же Газинский есть )))