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«Краснодар» предложил 8 млн евро за опорника «Бенфики»

вчера, 12:55

«Краснодар» заинтересован в подписании полузащитника «Бенфики» Габриэла Пиреса.

O Jogo утверждает, что российский клуб уже предложил за 27-летнего игрока 8 млн евро. Отмечается, что бразилец не хочет ехать в Россию, однако футболист может изменить решение, если «Краснодар» предложит контракт с зарплатой не менее 1,5 млн евро в год.

Габриэл уже не тренируется с «Бенфикой».

Ранее появлялась информация, что Габриэл интересен другому топ-клубу РПЛ.

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протон1
протон1
вчера в 19:33
Поскорее бы уже смягчили лимит. РПЛ взлетит в уровне. Ведущие клубы России вместо бесполезных паспортистов дополнительно купят минимум по 2-3 сильных легионера. В еврокубках результат пойдет.
makkie
makkie ответ -Хостинский- (раскрыть)
вчера в 18:14, ред.
Да я пошутил.
Прекрасно видно, что Газинский уже не торт - даже в сборную перестали вызывать.
Ищите опорника и ЦЗ наконец!
-Хостинский-
-Хостинский- ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:50
Газинский давно уже не тот ,очень медленный стал , и мало обострений вперед , как он делал это в лучшие годы , сейчас тупо перекаты поперек и назад
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:55
А как же Крыховяк?))
Sadjon
Sadjon
вчера в 14:08
Таких слухом будет очень много, трансферное окно в действии....
makkie
makkie
вчера в 13:59
Агенты Габриэла сватают его во все клубы - авось кто-то заинтересуется.
Но у Краснодара же Газинский есть )))
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:19
Слухи, разговоры в пустоту.
Cat01
Cat01
вчера в 13:08
Цене хорошая брать
Gunslinger
Gunslinger
вчера в 13:06
По непроверенной информации, "Краснодар" пытается ослабить полузащиту "Бенфики" по запросу от "Спартака"... :)))))
shlomo
shlomo
вчера в 12:57
Ну если все получится, то будем на него посмотреть
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