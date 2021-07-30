«Краснодар» предложил 8 млн евро за опорника «Бенфики»

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вчера, 12:55

«Краснодар» заинтересован в подписании полузащитника «Бенфики» .

O Jogo утверждает, что российский клуб уже предложил за 27-летнего игрока 8 млн евро. Отмечается, что бразилец не хочет ехать в Россию, однако футболист может изменить решение, если «Краснодар» предложит контракт с зарплатой не менее 1,5 млн евро в год.

Габриэл уже не тренируется с «Бенфикой».