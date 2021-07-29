Бразильские клубы поспорят за форварда «Спартака» Педро Рошу !☝

Нападающий «Спартака» Педро Роша может вернуться в Бразилию.
Как утверждают местные СМИ, на 26-летнего форварда претендуют «Интернасьонал» и «Гремио», которые уже контактируют с футболистом относительно возможного перехода.
Вчера появилась новость о том, что «Спартак» предложил 15 млн евро за игрока «Порту».
Лишь бы без драки и понажовшины всё обошлось !!!)))
Горячие бразильские парни !!!)))✊😉
Лишь бы без драки и понажовшины всё обошлось !!!)))
Горячие бразильские парни !!!)))✊😉
https://www.youtube.com/watch?v=0mpoJh7eWjk&t=3s