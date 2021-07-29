Бразильские клубы поспорят за форварда «Спартака» Педро Рошу !☝

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вчера, 05:50

Нападающий «Спартака» может вернуться в Бразилию.

Как утверждают местные СМИ , на 26-летнего форварда претендуют «Интернасьонал» и «Гремио», которые уже контактируют с футболистом относительно возможного перехода.

Вчера появилась новость о том, что «Спартак» предложил 15 млн евро за игрока «Порту».