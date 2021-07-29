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Бразильские клубы поспорят за форварда «Спартака» Педро Рошу

вчера, 05:50

Нападающий «Спартака» Педро Роша может вернуться в Бразилию.

Как утверждают местные СМИ, на 26-летнего форварда претендуют «Интернасьонал» и «Гремио», которые уже контактируют с футболистом относительно возможного перехода.

Вчера появилась новость о том, что «Спартак» предложил 15 млн евро за игрока «Порту».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:26
Вот и дожили! Игроки из ФНЛ прямиком в лучшие бразильские клубы! ))))
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
вчера в 09:50
Лучше бы Вьетнамские клубы поспорили, уровень футболиста совпадает с чемпионатом Вьетнама
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:35
Бразильские клубы поспорят за форварда «Спартака» Педро Рошу !☝
Лишь бы без драки и понажовшины всё обошлось !!!)))
Горячие бразильские парни !!!)))✊😉
Overbeer
Overbeer
вчера в 09:18
мало ли в Бразилии педров)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:46
Пусть в Гремио идёт!
ermak6848
ermak6848
вчера в 07:09
да пусть спорят - Главное деньги хорошие за него получить для селекции игроков..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:40
Нашли за кого спорить
YVG
YVG
вчера в 06:33
Сам заголовок статьи уже вызывает смех.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 06:33
Может вернуться , а может и не вернуться.
ABir
ABir
вчера в 06:31
Не слабые клубы интересуются Педро. Удачи ему в Бразилии!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 06:09
Ключевое слово "поспорят".
Gahi
Gahi
вчера в 06:00
Найдётся клуб где он действительно заиграет. Удачи
ОПС
ОПС
вчера в 05:58
Без клуба не останется.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 05:58
Классика, "Собачье сердце"...

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