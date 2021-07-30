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«Краснодар» готов заключить 2-летний контракт с Крыховяком

сегодня, 01:22

Стали известны детали переговоров «Краснодара» с полузащитником «Локомотива» Гжегожем Крыховяком.

Согласно источнику, «быки» готовы рассмотреть контракт для 31-летнего хавбека сроком на 2 года, включая нынешний сезон. Однако представители игрока настаивают на варианте с 3-летним соглашением.

Отмечается, что одним из ключевых факторов является зарплата поляка — 3 млн евро в год.

Ранее появилась информация о том, что новый технический директор «Локомотива» Томас Цорн звонил другим клубам РПЛ и предлагал им приобрести лидеров «железнодорожников», включая Крыховяка.

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Все комментарии
valt134
valt134 ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 13:57
«Без шума и пыли»-показатель класса. «Без шума и пыли» и без денег-ЭКСТРАКЛАСС!!! Готов присоединиться к полторашке «Ходыжей» без шума, пыли, денег, но со связкой Таранки.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
сегодня в 12:55
Распродадут всё и опять Сёмина позовут восстанавливать?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:50
Локомотиву стал не нужен.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:39
Он усилит быков.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:06
Два года - это самый лучший вариант для обеих сторон.
112910415
112910415
сегодня в 05:52
сговорятся постепенно
stanichnik
stanichnik
сегодня в 05:18
Алчность агентов может помешать заключению контракта хотя, как компромисс можно попробовать вариант по формуле 2+1.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:12
Очень наглые представители, в 31 год Краснодар предлагает контракт на два года, а они ещё хотят на три года ?!! Вылитит с Локомотива за безценнок и ловите гусей в Китае или Арабских Эмиратах. И то наврядли... . Дают бери, бьют беги 🏃 .☝😉 Так можно остаться и без бабла 💰💰💰 !!!)
протон1
протон1
сегодня в 01:30
А вот я сегодня в Краснодаре без шума и пыли провёл переговоры с продавщицей и полторашка Хадыженского теперь в моем холодильнике. Вот так, без шума и пыли. Большие сделки любят тишину.
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