«Краснодар» готов заключить 2-летний контракт с Крыховяком

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сегодня, 01:22

Стали известны детали переговоров «Краснодара» с полузащитником «Локомотива» .

Согласно источнику, «быки» готовы рассмотреть контракт для 31-летнего хавбека сроком на 2 года, включая нынешний сезон. Однако представители игрока настаивают на варианте с 3-летним соглашением.

Отмечается, что одним из ключевых факторов является зарплата поляка — 3 млн евро в год.