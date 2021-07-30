«Краснодар» готов заключить 2-летний контракт с Крыховяком

Стали известны детали переговоров «Краснодара» с полузащитником «Локомотива» Гжегожем Крыховяком.
Согласно источнику, «быки» готовы рассмотреть контракт для 31-летнего хавбека сроком на 2 года, включая нынешний сезон. Однако представители игрока настаивают на варианте с 3-летним соглашением.
Отмечается, что одним из ключевых факторов является зарплата поляка — 3 млн евро в год.
Ранее появилась информация о том, что новый технический директор «Локомотива» Томас Цорн звонил другим клубам РПЛ и предлагал им приобрести лидеров «железнодорожников», включая Крыховяка.