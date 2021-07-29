«Рома» сделает «Зениту» последнее предложение по трансферу Азмуна...

1627556987

вчера, 14:09

«Рома» находится в поисках нового нападающего.

Как сообщается, приоритетной целью римского клуба является нападающий «Зенита» . Бюджет «Ромы» на покупку форварда составляет 20 млн евро, однако итальянская команда не готова заплатить эти деньги одним платежом. Если такое предложение не устроит «Зенит», «Рома» арендует нападающего «Дженоа» .

Ранее стал известен клуб немецкой Бундеслиги, который претендует на Азмуна.