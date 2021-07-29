«Рома» сделает «Зениту» последнее предложение по трансферу Азмуна...

«Рома» находится в поисках нового нападающего.
Как сообщается, приоритетной целью римского клуба является нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Бюджет «Ромы» на покупку форварда составляет 20 млн евро, однако итальянская команда не готова заплатить эти деньги одним платежом. Если такое предложение не устроит «Зенит», «Рома» арендует нападающего «Дженоа» Элдора Шомуродова.
Ранее стал известен клуб немецкой Бундеслиги, который претендует на Азмуна.
"Зениту" надо принимать решение, исходя из решения С.Азмуна, он заслужил своей игрой, своим вкладом в игру "Зенита" за более, чем два года пребывания в команде, чтобы его услышали и отпустили сейчас за 18-20 млн евро, чтобы он смог продолжить свою футбольную карьеру в топ-лиге Европы, как он хочет...Если он отказывается продлить контракт, отпустите, чтобы не получилось, что и Сердару помешаете уйти, когда есть желающие его купить, и сами останетесь без миллионов, которые за него предлагают... Через год уйдёт бесплатно....
Потеря ли это для "Зенита", это огромнейшая потеря, но надо находить компромисс, который был устроил обе стороны....
Какой вариант лучший из двух, "Байер" или "Рома", тот, который выберет С.Азмун, тот и лучший, ему играть...
Он заслужил, чтобы ему предоставили право выбора, тем более, неизвестно, что ещё лучше 18 млн одним платежом или 20 млн несколькими... Возможно "Байер" согласится на 19 млн...
"Зениту" надо принимать решение, исходя из решения С.Азмуна, он заслужил своей игрой, своим вкладом в игру "Зенита" за более, чем два года пребывания в команде, чтобы его услышали и отпустили сейчас за 18-20 млн евро, чтобы он смог продолжить свою футбольную карьеру в топ-лиге Европы, как он хочет...Если он отказывается продлить контракт, отпустите, чтобы не получилось, что и Сердару помешаете уйти, когда есть желающие его купить, и сами останетесь без миллионов, которые за него предлагают... Через год уйдёт бесплатно....
Потеря ли это для "Зенита", это огромнейшая потеря, но надо находить компромисс, который был устроил обе стороны....
Какой вариант лучший из двух, "Байер" или "Рома", тот, который выберет С.Азмун, тот и лучший, ему играть...
Он заслужил, чтобы ему предоставили право выбора, тем более, неизвестно, что ещё лучше 18 млн одним платежом или 20 млн несколькими... Возможно "Байер" согласится на 19 млн...