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«Рома» сделает «Зениту» последнее предложение по трансферу Азмуна

вчера, 14:09

«Рома» находится в поисках нового нападающего.

Как сообщается, приоритетной целью римского клуба является нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Бюджет «Ромы» на покупку форварда составляет 20 млн евро, однако итальянская команда не готова заплатить эти деньги одним платежом. Если такое предложение не устроит «Зенит», «Рома» арендует нападающего «Дженоа» Элдора Шомуродова.

Ранее стал известен клуб немецкой Бундеслиги, который претендует на Азмуна.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:27
Пора бы уже определиться Зениту с Азмуном, куда его продать! Ситуация складывается такая, что больше 20 лямов за него не дадут и то не одним траншем. Так может лучше 18 и сразу полностью? По мне так в Италии было бы поинтереснее играть и попрестижнее, хотя и сложнее. В Германии Сердар, возможно, забивал бы больше. Хотя все эти домыслы относительны, многое зависит с какими партнёрами Азмун бы играл, ведь нападающие люди зависимые. В любом случае надо определяться с дальнейшей карьерой иранца и однозначно, не продолжать его держать в Зените. Он свой долг перед Зенитом отработал на совесть и сполна, полностью себя окупив. Надо теперь отпустить и пожелать удачи!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:18
Точно в Германию поедет, немцы улучшат предложение.
протон1
протон1
вчера в 18:59
Надо продать Азмуна, а потом забрать одного футболиста Ромы - Азмуна.
mtoc57
mtoc57
вчера в 18:33
30т не меньше....29 сразу а остальное в рассрочку на год под 300%...
А лучше вообще не продавать...хватит топ игроков транжирить!!!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 18:04
Семак тогда заплачет
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:27
Шомуродов и Азмун оба хорошие и примерно равноценные напы. Рома не прогадает если купит кого-то их них. Можно даже выбрать кого из них выгоднее можно купить
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 17:11
Хотелось бы посмотреть на тандем - Азмун + Шомуродов в атаке.
berda2003
berda2003
вчера в 17:09
кокорин не подойдёт? если возьмёте, вам фиалками доплатят...
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 16:05
Еще немного заработает в кабинете,а потом и можно куда нибудь в Китай или Казахстан,в топ 5 дорога закрыта.
vipanalitik
vipanalitik
вчера в 15:59
Вообще у нас кроме Головина в Европе в люди так никто и не пробился. Шамуродов тоже будет там на скамейке сидеть. Пусть дома играют. Супермастеров на выданье у нас пока гет
vipanalitik
vipanalitik
вчера в 15:55
Последнее серьёзное предложение. Как в кино. Никуда он не уйдет, в Зените будет играть.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 15:49
Отдайте в придачу Дзюбу )
pomor45
pomor45
вчера в 15:45
Последнее за 20 частями, следующее будет за 25 целиком.
1bear
1bear
вчера в 15:36
оставьте Азмуна в покое - пусть в Зените остаётся,а Шомуродов в Рому
particular
particular
вчера в 15:35
Распиаренная востребованность иранца, на самом деле, упирается в нищебродство покупателей... Товар, якобы, из категории "Азбуки вкусов", пробуют прикупить по акции Магнита с наклеечками..:))
ДСА
ДСА
вчера в 15:21
Порадуемся за Шомуродова.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 15:18
Азмунчик оставайся в Питере. Уступи дорогу ШОМу.Он почти в Роме.🐆.)
drug01
drug01
вчера в 14:57
Зенит не дурак Азмун главный игрок команды
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:48
Настоящая сага про иранца))) начинает надоедать
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:37
"Байер" готов заплатить 18 млн евро, "Рома" готова заплатить 20 млн евро, но не готова заплатить одним платежом...

"Зениту" надо принимать решение, исходя из решения С.Азмуна, он заслужил своей игрой, своим вкладом в игру "Зенита" за более, чем два года пребывания в команде, чтобы его услышали и отпустили сейчас за 18-20 млн евро, чтобы он смог продолжить свою футбольную карьеру в топ-лиге Европы, как он хочет...Если он отказывается продлить контракт, отпустите, чтобы не получилось, что и Сердару помешаете уйти, когда есть желающие его купить, и сами останетесь без миллионов, которые за него предлагают... Через год уйдёт бесплатно....
Потеря ли это для "Зенита", это огромнейшая потеря, но надо находить компромисс, который был устроил обе стороны....

Какой вариант лучший из двух, "Байер" или "Рома", тот, который выберет С.Азмун, тот и лучший, ему играть...
Он заслужил, чтобы ему предоставили право выбора, тем более, неизвестно, что ещё лучше 18 млн одним платежом или 20 млн несколькими... Возможно "Байер" согласится на 19 млн...
Хиромант
Хиромант
вчера в 14:36
«Рома» сделает «Зениту» последнее предложение по трансферу Азмуна...

- В натуре, звучит устрашающе...!!!

Бюджет «Ромы» на покупку форварда составляет 20 млн евро, однако итальянская команда не готова заплатить эти деньги одним платежом.

- Во-первых, смахивает, извините, на БРЕХНЮ! Чтобы так Итальянцы обнищали... Прямо хочется перечислить на их счет пару сотен рублей, как-то помочь бедолагам...

- Во-вторых, нет денег на новых игроков - играй теми, кто в наличии! И не выпендривайся!

- А они, мля, ещё условия ставят! Вообще оборзели...
112910415
112910415
вчера в 14:24
выгодоприобретатель - Элдор Шомуродов !
Питерские гоблины
Питерские гоблины
вчера в 14:21
Звучит как угроза. Прям как в фильме - "Однажды в Питере"))
shlomo
shlomo
вчера в 14:20
Ну не такая это и большая цена для Ромы...
Gunslinger
Gunslinger ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:17
Итальяшки всегда были мутными и норовили обмануть!!! :)))
LOpp
LOpp
вчера в 14:15
наконец-то последнее, а то достали уже
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:15
Деньги на бочку!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:14
Посмотрим чем всё закончится.
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