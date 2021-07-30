«Я ухожу из мира негатива». Дзюба обратился к болельщикам

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба в сторис инстаграма обратился к болельщикам после старта сезона-2021/2022.
Всем хорошего дня и солнечного настроения! Всё, я возвращаюсь. Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Хватит переживать за чемпионат Европы, за всё-всё, а то так можно уйти не туда. Я снова всё тот же.
Новый сезон уже стартовал, будем стараться — никаких для нас границ. Спасибо всем за вашу доброту, переживания, всё нормальненько. Попереживали и хватит.
Ранее новый главный тренер сборной России рассказал, будет ли вызывать Дзюбу в национальную команду.
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Нешто за старое возьмётся и закатит видеосериал?
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Нешто за старое возьмётся и закатит видеосериал?
я ухожу из мира негатива;
есть жирный куш и с триколором ксива-
всё,что потребно в мире позитива.
я ухожу из мира негатива;
есть жирный куш и с триколором ксива-
всё,что потребно в мире позитива.
Всё, я возвращаюсь. Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Хватит переживать за чемпионат Европы, за всё-всё, а то так можно уйти не туда. Я снова всё тот же..."
- Тот же - не надо!!! Пожалуйста!!! Начни уже бегать по полю... Ходьба с мячом и без - уже порядком надоела! Честное слово! Пожалей наши нервы...
Всё, я возвращаюсь. Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Хватит переживать за чемпионат Европы, за всё-всё, а то так можно уйти не туда. Я снова всё тот же..."
- Тот же - не надо!!! Пожалуйста!!! Начни уже бегать по полю... Ходьба с мячом и без - уже порядком надоела! Честное слово! Пожалей наши нервы...
Я долго плутал в негативе,
Тот мир не имеет границ.
И надо же - всплыл в позитиве,
С пятном европейских бестыдств.
Мы там, как всегда об... сь,
Но нам на всё-всё, наплевать,
И вот, в РПЛ оказались,
Там будем как прежде играть.
Нам деньги, а вам - настроенья!
Не жаль мне вам солнечных дней!
Отбросим мы все сожаленья,
Ведь я возвращаюсь скорей!
Я долго плутал в негативе,
Тот мир не имеет границ.
И надо же - всплыл в позитиве,
С пятном европейских бестыдств.
Мы там, как всегда об... сь,
Но нам на всё-всё, наплевать,
И вот, в РПЛ оказались,
Там будем как прежде играть.
Нам деньги, а вам - настроенья!
Не жаль мне вам солнечных дней!
Отбросим мы все сожаленья,
Ведь я возвращаюсь скорей!