«Я ухожу из мира негатива». Дзюба обратился к болельщикам

Нападающий «Зенита» и сборной России в сторис инстаграма обратился к болельщикам после старта сезона-2021/2022.

Всем хорошего дня и солнечного настроения! Всё, я возвращаюсь. Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Хватит переживать за чемпионат Европы, за всё-всё, а то так можно уйти не туда. Я снова всё тот же.

Новый сезон уже стартовал, будем стараться — никаких для нас границ. Спасибо всем за вашу доброту, переживания, всё нормальненько. Попереживали и хватит.