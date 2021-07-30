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«Я ухожу из мира негатива». Дзюба обратился к болельщикам

вчера, 13:12

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба в сторис инстаграма обратился к болельщикам после старта сезона-2021/2022.

Всем хорошего дня и солнечного настроения! Всё, я возвращаюсь. Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Хватит переживать за чемпионат Европы, за всё-всё, а то так можно уйти не туда. Я снова всё тот же.

Новый сезон уже стартовал, будем стараться — никаких для нас границ. Спасибо всем за вашу доброту, переживания, всё нормальненько. Попереживали и хватит.

Ранее новый главный тренер сборной России рассказал, будет ли вызывать Дзюбу в национальную команду.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:21
Я снова всё тот же.
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Нешто за старое возьмётся и закатит видеосериал?
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:41
Рукаку передернул, обналичил бонусы за прошлый сезон, которые причитаются владельцу "золотого паспорта", и снова воспрял, ща глядиш и видосы пойдут новые)))
13 RUS
13 RUS
вчера в 20:12
Расчехлил свой язык на новый сезон
Serdar Pashakow 1
Serdar Pashakow 1
вчера в 19:33
Лучше ты из футбола ушел бы. Ничего у тебя не получилось кроме офсайдов
dimagas2
dimagas2
вчера в 18:52
Видосик готовит)))Руки-базуки 2)))
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:40
Я уж подумал, что Артем все же покидает сборную России! Это была бы реально новость) Но, похоже, что Валера будет делать ставку на него....
протон1
протон1
вчера в 18:17
Наденет костюм Дэдпула опять...
протон1
протон1
вчера в 18:16, ред.
«Я снова тот же». Артём Дзюба обратился к болельщикам ВИДЕО...Было страшно открывать...Артемка снова решил взять себя в руки
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 18:12
Когда ж ты ,из информационного мира уйдешь...
The_BESTolo4b
The_BESTolo4b
вчера в 17:50
Опять наяривать на орзул)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:41
Как жертва драного презерватива,
я ухожу из мира негатива;
есть жирный куш и с триколором ксива-
всё,что потребно в мире позитива.
MopkoBHuk
MopkoBHuk
вчера в 17:40
Его союз с Бузовой будет идеальным
Олег Борткевич
Олег Борткевич
вчера в 17:35
Хорошо бы ушел и из Зенита. Уж как бы болельщики(Зенита) были ему благодарны...
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:29
"Дзюба обратился к болельщикам..
Всё, я возвращаюсь. Ухожу из мира негатива обратно в мир позитива. Хватит переживать за чемпионат Европы, за всё-всё, а то так можно уйти не туда. Я снова всё тот же..."

- Тот же - не надо!!! Пожалуйста!!! Начни уже бегать по полю... Ходьба с мячом и без - уже порядком надоела! Честное слово! Пожалей наши нервы...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:59
Оговорка по Фрейду: " Я снова все тот же". Ждем новостей, а может и видео...
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 16:42
Поведение клоуна
Andrvishnyak
Andrvishnyak
вчера в 16:26
Обкакался умылся и дальше
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 16:25
А,что кто-то сильно переживал?))))
RBA
RBA ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 16:15
Очень на это надеюсь.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 16:15
Дзюба оказывается философ !)
ildar_3871
ildar_3871 ответ RBA (раскрыть)
вчера в 16:14
Как только назначили Карпина, Дзюба ушел из сборной !)
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 16:14
Простим если сделаешь хет трик в игре с Ростовом в ворота Кержакова)))))
RBA
RBA
вчера в 16:10
Лучше бы он сказал , что уходит из сборной.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 16:01
Взял себя в руки)) ну или часть себя...
Tostao
Tostao
вчера в 15:41, ред.
Отмаз

Я долго плутал в негативе,
Тот мир не имеет границ.
И надо же - всплыл в позитиве,
С пятном европейских бестыдств.
Мы там, как всегда об... сь,
Но нам на всё-всё, наплевать,
И вот, в РПЛ оказались,
Там будем как прежде играть.
Нам деньги, а вам - настроенья!
Не жаль мне вам солнечных дней!
Отбросим мы все сожаленья,
Ведь я возвращаюсь скорей!
ЧиП
ЧиП
вчера в 15:33
Прокапался что ли?! 💉
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:31, ред.
Пост в стиле Бузовой. Артемке лаффки) и поменьше шалить руками)))
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 15:09, ред.
Лучше бы ушел из футбола, клоун.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:07
Удивил болельщиков.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 15:02
Негатив уходит из мира негатива?!
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