«Глава РЖД наверняка что-то знает». Агент Лахтер — о планах «Локомотива»

Агент Деннис Лахтер высказался о планах «Локомотива» устроить распродажу игроков для разгрузки платежной ведомости.

Думаю, в ближайшие полгода-год нас ждут серьезные перемены, связанные с оценкой правительством России спорта в целом и футбола, в частности.

Генеральный директор « РЖД » Олег Белозеров, обладающий доступом к информации «не для всех», наверняка знает что-то такое… Полагаю, один из пунктов здесь – минимизация расходов, поступающих в спортивную сферу. Возможно, нас ждут потолки зарплат и отмена лимита. Тогда очевидно, что-то, что сегодня стоит определенных денег, завтра может обесцениться.

Если конкретно про «Локо» – какой смысл держать и кормить «толстых котов», если ценник на них вскоре реально упадет? У кого-то — в силу того, что заканчивается контракт (но здесь не про Баринова, он переподписался год назад). У кого-то — по причине реальной неликвидности, как в случае с Живоглядовым и Пабло.

Кто-то – просто возрастные игроки, такие как Смолов и Крыховяк, у которых также заканчиваются контракты. Какой смысл им всем платить еще год? Этим деньгам можно найти гораздо более эффективное применение.