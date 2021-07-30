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«Глава РЖД наверняка что-то знает». Агент Лахтер — о планах «Локомотива»

вчера, 08:51

Агент Деннис Лахтер высказался о планах «Локомотива» устроить распродажу игроков для разгрузки платежной ведомости.

Думаю, в ближайшие полгода-год нас ждут серьезные перемены, связанные с оценкой правительством России спорта в целом и футбола, в частности.

Генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров, обладающий доступом к информации «не для всех», наверняка знает что-то такое… Полагаю, один из пунктов здесь – минимизация расходов, поступающих в спортивную сферу. Возможно, нас ждут потолки зарплат и отмена лимита. Тогда очевидно, что-то, что сегодня стоит определенных денег, завтра может обесцениться.

Если конкретно про «Локо» – какой смысл держать и кормить «толстых котов», если ценник на них вскоре реально упадет? У кого-то — в силу того, что заканчивается контракт (но здесь не про Баринова, он переподписался год назад). У кого-то — по причине реальной неликвидности, как в случае с Живоглядовым и Пабло.

Кто-то – просто возрастные игроки, такие как Смолов и Крыховяк, у которых также заканчиваются контракты. Какой смысл им всем платить еще год? Этим деньгам можно найти гораздо более эффективное применение.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 19:59
А Миллер с Орешкиным и Шуваловым не имеют доступ к информации «не для всех» Лахтер клоун и прохиндей...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:45
Ему похрен,он занят БАМом и восстановлением Транссиба.
Сп62
Сп62
вчера в 12:11
Информирован значит вооружён. Не хотелось бы пролететь в очередной раз.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 10:28
.
Sergei Egorov
Sergei Egorov
вчера в 10:20
Нам это неизвестно. Очень хочется надеяться на лучшее, в принципе все игроки заменяемы , но Баринова нужно оставить, просто он пока не набрал форму, после травмы.
112910415
112910415
вчера в 10:04
агент Лахтер размышляет в верном направлении ... но детали узнаем сильно после
stanichnik
stanichnik ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:58
Полагаю, что не только Миллер, но и Костин, да и вообще, кто сосёт денежки из гос.корпораций хорошо осведомлены о возможных переменах и как всегда вовремя подстрахуются.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:34
Признак стопроцентной отмены лимита - фотография Дзюбы на Авито.))
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 09:27
Ну уж если Белозёров "что-то знает", то Миллер и подавно! Однако в Зените такого переполоха нет. А может ПОКА нет?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:06
Истину глаголет! Реформы в футболе напрашиваются давно, поэтому лучше подстраховаться. Кем играть будут - другой вопрос. Но ЕК нам проваливать стало обычным делом. Так что соглашусь с Лахтером- Белозеров ЧТО-ТО ЗНАЕТ...
mahb9ik
mahb9ik
вчера в 08:58
Да что ты такое черт побери несёшь?!!
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