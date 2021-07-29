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Хоккеист «Калгари» Задоров: «Российские клубы „пилят“ бюджетные деньги»

вчера, 23:17

Защитник «Калгари» Никита Задоров порассуждал о высоких зарплатах в российском футболе.

То, что я вижу своим непрофессиональным взглядом: раз – это лимит на легионеров, он портит все, а самое главное – это зарплаты.

Зарплаты могут быть большие, если клуб окупается, а у нас ни один футбольный клуб не окупается.

Это не бизнес-проекты. Это какие-то клубы просто так «пилят» бюджетные деньги, которые могли пойти малоимущим, бабушкам, дедушкам, а у каких-то клубов есть богатые владельцы, которые закидывают туда деньги.

Недавно ходили слухи, что 19-летний игрок московского «Динамо» получает 1 млн рублей в неделю.

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Все комментарии
djaich
djaich ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:47
Про хоккей ничего сказать не могу, особо не интересуюсь. А когда Мост с Валерой играли в Сельте, то тогда интерес к этому клубу был, и не малый. Во вторых, Ивановых и Сидоровых с потенциалом, для начала, надо воспитать до международного уровня, а при нынешнем положении дел все они благополучно стагнируют в нашем чемпионате и не котируются в футбольном мире. Лучше пусть они становятся звездами за рубежом, чем остаются посредственностями в российских командах, где этих самых посредственностей и без них хватает. В третьих, уже упомянул про наши полностью коммерческие частные клубы. Их никто ни в чем не предлагает ограничивать, пускай забирают лучших игроков из прочих наших клубов. В четвертых, особо не интересно наблюдать легионеров в командах, не претендующих на ЕК. Много приятнее будет наблюдать за развитием и воспитанием нового футбольного поколения из собственных земляков, да и при тотальном сокращении расходов будет значительно более конкурентная борьба в лигах (к примеру, переход и существование в РПЛ не потребует безумного бюджета), а не сплошные банкротства региональных клубов.
galem72
galem72
сегодня в 11:36
Правильно сделал, что изложил своё мнение в эфир. Об этом нужно говорить.
Mi6
Mi6
сегодня в 11:30
Ничего удивительного
Союзник противников
Союзник противников ответ Penokkio (раскрыть)
сегодня в 10:42
А нам на овечкиных на...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:41
Ещё один радетель за бабушек и дедушек...Внучек,ты лучше заплати нам за твоё блестящее хоккейное образование,благодаря которому пилишь деньги в"самом правильно устроенном обществе".
STVA 1
STVA 1 ответ Lexx1k (раскрыть)
сегодня в 10:23
Да конечно его!Он родился уже в коньках)))
cska1948
cska1948 ответ Penokkio (раскрыть)
сегодня в 10:18
Чтобы попасть в Зал Славы не обязательно феерить в НХЛ. А.В.Тарасов, В.Харламов, В.Третьяк, А.Якушев в НХЛ не выступали, они ОБЫГРЫВАЛИ НХЛ и за это попали в Зал Славы! Лично я привык гордится теми, кто приносит реальную пользу моей стране, а не теми, кто за бугром миллионы зарабатывает.
Penokkio
Penokkio ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:51
Да, я испытываю гораздо большую радость в таком случае. Потому что все эти Овечкины доказывают свой реальный уровень в лучшей лиге планеты (НХЛ), чем прославляют и российский спорт, и саму Россию! Тот факт, что Саша - уже безусловная легенда хоккея и ТАМ, и ТУТ, а также будущий член Зала Славы - это мне нравится гораздо больше и я этим горжусь, чем отбывателями номеров в российском футболе (которых 99,9%). Был бы гораздо больше рад и горд за того же Дзагоева, если бы он не заццал поехать проверить свой реальный уровень в ведущих чемпионатах. Тем самым показать всем российское мастерство. В результате: прошляпил всю карьеру и закончит ее обычным ноунеймом и разочарованием, на которого пофиг фанатам даже в пределах РФ. Аланом по кличке «Размах на рубль, удар на копейку»
cska1948
cska1948 ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 09:22
"Если хотя бы с пяток доморощенных воспитанников стали бы игроками основы ведущих европейских клубов, то это бы народ порадовало."
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Скажите, вы БОЛЬШУЮ радость испытываете от того, что Задоров, Овчинников и прочие играют в НХЛ, а в сборную приезжают отбывать номер? Вот и я не буду испытывать ни какой радости от того, что условные Иванов и Сидоров будут феерить в Барселоне, Реале! Я хочу их видеть в НАШЕМ чемпионате! В клубе, за который я болею, а не в клубах на которые мне фиолетово!
Lexx1k
Lexx1k ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 08:19
то что он играет за границей это лишь его заслуга... и не говорит о том, что в россии у него не живут родственники и друзья.
Lexx1k
Lexx1k
сегодня в 08:16
у нас до 36-го года походу всю страну распилят по частям
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 07:20
Я думаю, даже живя и играя за границей, можно внутренне оставаться "человеком"...
DIN84
DIN84
сегодня в 07:09
если есть возможность,то почему бы и нет.)вся страна-это большой огромный распил.)
Стасодзюб
Стасодзюб
сегодня в 06:53
От газпрома все пошло и футбол окончательно свалился на ДНО.
112910415
112910415
сегодня в 05:50
да, мы в курсе
ДСА
ДСА
сегодня в 02:55
Со стороны легко рассуждать.
djaich
djaich ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 01:29, ред.
Не радует футбол, без достижений в ЕК, не радует. Это просто выброс денег в трубу. При таком раскладе наши футболисты не имеют стимула пытаться заиграть за рубежом и, соответственно, перестают расти в профессиональном плане. Если хотя бы с пяток доморощенных воспитанников стали бы игроками основы ведущих европейских клубов, то это бы народ порадовало. По этому, самый оптимальный вариант - максимально сократить финансирование клубов, прямо или косвенно содержащихся за счет госструктур и региональных бюджетов, и запретить им полностью задействовать легионеров, использовать лишь собственные городские и областные школы, а освободившиеся деньги пустить на развитие детского футбола по всей стране, с улучшением функционирования, собственно, школ, с подготовкой высококвалифицированных тренерских кадров, с массой межрегиональных и межгосударственных соревнований для всех возрастных категорий. А для ЕК - частные коммерческие клубы, пускай крутятся как хотят.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 01:21
все правильно говорит
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:16
Всех все устраивает и ничего значит меняется не будет. За клубы болеют известные фигуры, персонажи, государственные мужи и всем по барабану. Поэтому нет смысла вести бессмысленный разговор. Перевернуть ситуацию нет яиц...вот и появляются потом такие люди, как, этот хоккеист. Появляются 19-е миллионеры получающие 1 млн рупи в неделю. Все довольны. Агенты, жулики агентов, чиновники на местах. Народ получает хлеба и зрелищ, значит в Багдаде будет все спокойно.
311
311
сегодня в 01:14
Деньги не пилят только там, где их нет. Хотя и там пилят, в долг!)
Gahi
Gahi
сегодня в 00:09
Что можно добавить после этого, только одно знакомое всем из фильма " Золотой телёнок ". ПИЛИТЕ, ШУРА, ПИЛИТЕ!!!....
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 00:05
Ну вот насчёт радует...посмотрим как в этом году в Лиги Чемпионов зенит нарадует граждан России......
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 00:03
Это какие-то клубы просто так «пилят» бюджетные деньги, которые могли пойти малоимущим, бабушкам, дедушкам,

ДА НУ НА..Й НЕ МОЖЕТ БЫТЬ :)
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:40
Мнение Задорова вполне здравое. В одном он только не прав
Если например Газпром перестанет вливать миллиарды в Зенит, то от этого пенсионеры и малообеспеченные люди не станут богаче. Все эти деньги просто растворятся в карманах хозяев жизни
А так хоть футбол радует простых людей и отвлекает их от проблем
протон1
протон1
вчера в 23:37
Впрочем, как и российские хоккейные клубы..А на пенсии этот товарищ приедет доигрывать в Россию и также дербанить бабки...Бабушки и дедушки заслужили. Спасибо за советский союз...Наряд печенегов выехал за ним?)
zsb1961
zsb1961
вчера в 23:37
Это не новость!
Futurista
Futurista ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 23:33
Q-J-G
Q-J-G ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:29
Какая ему разница, играя за "Калгари" кто, что "пилит"....Это, как живя в США, Родину люблю, но жить буду в Америке...
"Нравятся" люди, которые из Канады, Америки, Англии переживают за малоимущих бабушек, дедушек, проживающих в России...

Никита Задоров: ......«пилят» бюджетные деньги, которые могли пойти малоимущим, бабушкам, дедушкам.....
particular
particular
вчера в 23:25
Вдруг, откуда не возьмись, хоккейный взгляд из-за океана, разрывающий мозг своей актуальностью и своевременностью..:))
А в хоккее у нас тишь, да благодать...
beefs
beefs
вчера в 23:20
Что поделаешь, так оно и есть...
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