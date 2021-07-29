Хоккеист «Калгари» Задоров: «Российские клубы „пилят“ бюджетные деньги»

Защитник «Калгари» Никита Задоров порассуждал о высоких зарплатах в российском футболе.
То, что я вижу своим непрофессиональным взглядом: раз – это лимит на легионеров, он портит все, а самое главное – это зарплаты.
Зарплаты могут быть большие, если клуб окупается, а у нас ни один футбольный клуб не окупается.
Это не бизнес-проекты. Это какие-то клубы просто так «пилят» бюджетные деньги, которые могли пойти малоимущим, бабушкам, дедушкам, а у каких-то клубов есть богатые владельцы, которые закидывают туда деньги.
Недавно ходили слухи, что 19-летний игрок московского «Динамо» получает 1 млн рублей в неделю.
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Скажите, вы БОЛЬШУЮ радость испытываете от того, что Задоров, Овчинников и прочие играют в НХЛ, а в сборную приезжают отбывать номер? Вот и я не буду испытывать ни какой радости от того, что условные Иванов и Сидоров будут феерить в Барселоне, Реале! Я хочу их видеть в НАШЕМ чемпионате! В клубе, за который я болею, а не в клубах на которые мне фиолетово!
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Скажите, вы БОЛЬШУЮ радость испытываете от того, что Задоров, Овчинников и прочие играют в НХЛ, а в сборную приезжают отбывать номер? Вот и я не буду испытывать ни какой радости от того, что условные Иванов и Сидоров будут феерить в Барселоне, Реале! Я хочу их видеть в НАШЕМ чемпионате! В клубе, за который я болею, а не в клубах на которые мне фиолетово!
ДА НУ НА..Й НЕ МОЖЕТ БЫТЬ :)
ДА НУ НА..Й НЕ МОЖЕТ БЫТЬ :)
Если например Газпром перестанет вливать миллиарды в Зенит, то от этого пенсионеры и малообеспеченные люди не станут богаче. Все эти деньги просто растворятся в карманах хозяев жизни
А так хоть футбол радует простых людей и отвлекает их от проблем
Если например Газпром перестанет вливать миллиарды в Зенит, то от этого пенсионеры и малообеспеченные люди не станут богаче. Все эти деньги просто растворятся в карманах хозяев жизни
А так хоть футбол радует простых людей и отвлекает их от проблем
"Нравятся" люди, которые из Канады, Америки, Англии переживают за малоимущих бабушек, дедушек, проживающих в России...
Никита Задоров: ......«пилят» бюджетные деньги, которые могли пойти малоимущим, бабушкам, дедушкам.....
"Нравятся" люди, которые из Канады, Америки, Англии переживают за малоимущих бабушек, дедушек, проживающих в России...
Никита Задоров: ......«пилят» бюджетные деньги, которые могли пойти малоимущим, бабушкам, дедушкам.....
А в хоккее у нас тишь, да благодать...
А в хоккее у нас тишь, да благодать...