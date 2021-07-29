Хоккеист «Калгари» Задоров: «Российские клубы „пилят“ бюджетные деньги»

Защитник «Калгари» Никита Задоров порассуждал о высоких зарплатах в российском футболе.

То, что я вижу своим непрофессиональным взглядом: раз – это лимит на легионеров, он портит все, а самое главное – это зарплаты.

Зарплаты могут быть большие, если клуб окупается, а у нас ни один футбольный клуб не окупается.

Это не бизнес-проекты. Это какие-то клубы просто так «пилят» бюджетные деньги, которые могли пойти малоимущим, бабушкам, дедушкам, а у каких-то клубов есть богатые владельцы, которые закидывают туда деньги.