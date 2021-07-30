Асхабадзе: «В реализации стратегии „Факел“ идёт с опережением графика»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопрос болельщиков касательно перспектив воронежского клуба.

С первого дня в Воронеже мы говорили о долгосрочных перспективах развития футбола в регионе. Все зависит от того, в каком состоянии находится клуб. Не только команда, а вся структура. Поэтому мы озвучивали стратегию, которая была рассчитана на три года. Это нормально в существующих условиях. По большому счету, в реализации своей стратегии мы идем с опережением графика. Мы реализовали практически все меньше, чем за три года. Если новый стадион начнет строиться, то стратегия будет реализована полностью.

Говорить о пяти-семи годах тяжело, все упирается в инфраструктуру. Некая независимость футбольного клуба от тех или иных форс-мажорных обстоятельств напрямую связана с наличием хорошего стадиона и спортивной инфраструктуры.