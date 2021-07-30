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Кавазашвили: «Думаю, „Спартаку“ будет сложно обыграть „Крылья Советов“»

сегодня, 03:04
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» с «Крыльями Советов» во 2-м туре РПЛ.

Думаю, «Спартаку» будет сложно обыграть «Крылья Советов». Они проиграли первый матч дома «Ахмату» и наверняка будут настроены дать настоящий бой, чтобы не допустить повторения того сценария. К тому же «Спартак» только учится играть в атакующий футбол Витории. Команде требуется ещё притирка к новому стилю. А на это может уйти ещё какое-то время.

Ранее стало известно, кто рассудит «Крылья Советов» и «Спартак» во 2-м туре чемпионата России.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 12:53
Смотрел первые матчи Спартака и Крылышек, думаю победит Спартак 4-1.
Overbeer
Overbeer
сегодня в 12:22, ред.
я настаиваю на крупной победе Спартака!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 11:34
Против Спартака почти все команды настраиваются как на последний бой.
Нужно к этому уже быть готовым всегда.
112910415
112910415
сегодня в 07:05
лёгких матчей вообще не будет
zeni
zeni
сегодня в 07:01
Удачи Крыльям.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:26
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 06:25
    Посмотрим, немного осталось...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 06:24
    Перед "Спартаком" явно стоит задача - попытаться завоевать золотые медали, да и основные конкуренты победили в первом матче. У "Крыльев" - закрепиться в высшей лиге. Поэтому давление в плане результата на "Спартак" все-таки посильнее будет. Конечно, буду болеть за "Крылья", но мотивация "Спартака" все-таки выглядит повнушительнее.
    ABir
    ABir
    сегодня в 06:05
    Но и Спартак проиграл первый матч и пожелает реабилитироваться перед матчами еврокубков
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 05:57
    Крыльям тоже будет нелегко со Спартаком.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 05:50
      YVG
      YVG
      сегодня в 04:50
      Даже бывшие спартачи не верят в спартак в год его юбилея.
      Mangur
      Mangur
      сегодня в 03:54
      Посмотрии. Узнаем. Удачи Крыльям
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 03:24
      А кому сейчас легко?
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