Кавазашвили: «Думаю, „Спартаку“ будет сложно обыграть „Крылья Советов“»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» с «Крыльями Советов» во 2-м туре РПЛ .

Думаю, «Спартаку» будет сложно обыграть «Крылья Советов». Они проиграли первый матч дома «Ахмату» и наверняка будут настроены дать настоящий бой, чтобы не допустить повторения того сценария. К тому же «Спартак» только учится играть в атакующий футбол Витории. Команде требуется ещё притирка к новому стилю. А на это может уйти ещё какое-то время.