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Петржела: «Уверен, что „Зенит“ победит „Ростов“»

сегодня, 01:42
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит01.08.2021 в 20:00 Не начался

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против «Ростова» во 2-м туре РПЛ, а также от игры «Крылья Советов» — «Спартак».

Я уверен, что клуб из Санкт-Петербурга одержит победу. Так же уверенно, как в первом туре с «Химками». Несмотря на уход Дриусси, у Семака сильнейшая команда в чемпионате. Думаю, никто не сможет помешать им выиграть золото в четвёртый раз подряд. «Ростов» попытается сыграть от обороны, но вряд ли сможет взять даже очко в домашнем матче.

Думаю, что «Спартак» одержит победу [в Самаре]. «Крылья Советов» могут и забить, но максимум один гол, больше не дадут. После поражения в первом туре игроки «красно-белых» будут очень злыми и нацеленными на результат.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 09:34
Не дает покоя Зенит пану Петржеле
161регион
161регион
сегодня в 08:01
Властимил иди в петаржелу!!!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 07:03
Ростов играет не на своем поле, а не нейтральном поскольку без болельщиков - всё на благо человека и Зенита))
YVG
YVG
сегодня в 06:44
Зениту победы с крупным счетом!
112910415
112910415
сегодня в 06:07
ну, не знаю ...
с ростовчанами работает сам главный тренер сборной !
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:56
Прогноз дело не благодарное.
протон1
протон1
сегодня в 01:58, ред.
у ростова нету тренера. у того все мысли о сборной. так что зенит пройдет. Вот только теперь будет сложно ему самому и плохо «Ростову».
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:55
Тяжёлые времена у "Ростова" но ростовчанам не привыкать...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:47
Когда победит, тогда и узнаем.
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