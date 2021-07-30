Петржела: «Уверен, что „Зенит“ победит „Ростов“»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против «Ростова» во 2-м туре РПЛ, а также от игры «Крылья Советов» — «Спартак».
Я уверен, что клуб из Санкт-Петербурга одержит победу. Так же уверенно, как в первом туре с «Химками». Несмотря на уход Дриусси, у Семака сильнейшая команда в чемпионате. Думаю, никто не сможет помешать им выиграть золото в четвёртый раз подряд. «Ростов» попытается сыграть от обороны, но вряд ли сможет взять даже очко в домашнем матче.
Думаю, что «Спартак» одержит победу [в Самаре]. «Крылья Советов» могут и забить, но максимум один гол, больше не дадут. После поражения в первом туре игроки «красно-белых» будут очень злыми и нацеленными на результат.
с ростовчанами работает сам главный тренер сборной !
с ростовчанами работает сам главный тренер сборной !