Федотов: «Не хватало агрессии, но мы заслуженно победили»

Наставник «Сочи» отреагировал на победу над «Кешлей» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Мы контролировали матч от начала и до конца, за исключением тех моментов, когда нас легко удавалось обыграть. Полузащитник «Кешли» Фелипе Сантос два раза хорошо разобрался, обыграл половину нашей команды, забил гол. Хочется тут сослаться на искусственное поле, на котором мы играли.

Конечно, я недоволен тем, что мы пропустили два гола. Но у нас многое получалось. Было много прострелов, хотя они и носили порой незрячий характер.

Нам не хватало завершающего удара. Еще нам не хватало агрессии. Много мы давали воли и пространства сопернику. Но мы смогли забить и заслуженно победили.