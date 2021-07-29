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Федотов: «Не хватало агрессии, но мы заслуженно победили»

вчера, 22:36
КешляЛоготип футбольный клуб Кешля (Баку)2 : 4Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Наставник «Сочи» Владимир Федотов отреагировал на победу над «Кешлей» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Мы контролировали матч от начала и до конца, за исключением тех моментов, когда нас легко удавалось обыграть. Полузащитник «Кешли» Фелипе Сантос два раза хорошо разобрался, обыграл половину нашей команды, забил гол. Хочется тут сослаться на искусственное поле, на котором мы играли.

Конечно, я недоволен тем, что мы пропустили два гола. Но у нас многое получалось. Было много прострелов, хотя они и носили порой незрячий характер.

Нам не хватало завершающего удара. Еще нам не хватало агрессии. Много мы давали воли и пространства сопернику. Но мы смогли забить и заслуженно победили.

Ранее стало известно, будет ли «Сочи» работать над возвращением Александра Кокорина.

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cska1948
cska1948
сегодня в 09:42
"...Еще нам не хватало агрессии..."
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Как бы тренер не настраивал игроков, но у них в головах сидели домашние 3:0 и поэтому из трусов им выскакивать было незачем.
kts99
kts99
сегодня в 07:29
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:54
    хорошо !... надо прибавить к Партизану
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 00:51
    С "Кешля" возможно и без агрессии, а вот с "Партизаном" без агрессии не выиграть.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 00:34
    Кешлю обязаны были проходить.
    sv_1969
    sv_1969 ответ протон1 (раскрыть)
    вчера в 22:55
    За КБ не топлю... Но где Кешля, а где Бенфика. Правда всегда говорил что наш уровень это максимум ЛЕ.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 22:45
    Напрягает только два пропущенных мяча от соперника который на порядок ниже по всем показателям.
    протон1
    протон1
    вчера в 22:39
    Сочи евро очки набирает -посмотрим,что Спартак наберёт
    drug01
    drug01
    вчера в 22:39
    С победой молодцы!
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 22:38
    Главное результат, заслуженная победа по итогу двух матчей.
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