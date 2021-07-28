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«Спартак» рассказал о допуске зрителей на матчи с «Крыльями» и «Бенфикой»

вчера, 20:19

«Спартак» на официальном сайте опубликовал заявление касательно ситуации с допуском зрителей на матч 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», который состоится в Самаре 30 июля, и на первую игру третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой», которая пройдет в Москве 4 августа.

По состоянию на вечер среды ФК «Спартак-Москва» не имеет официального подтверждения от «Крыльев Советов» о том, сколько зрителей будет допущено на матч 2-го тура РПЛ в Самаре, который пройдет 30 августа. В случае если допустимое количество составит не больше 500 человек, гостевой сектор для поклонников красно-белых на «Солидарность Арене» открыт не будет. Если же управление местного Роспотребнадзора разрешит увеличить число зрителей, в день матча в продажу поступит квота билетов для болельщиков «Спартака». По данным «Крыльев», окончательное решение должно быть принято завтра.

Кроме того, ФК «Спартак-Москва» находится в постоянном контакте с Роспотребнадзором Москвы и, в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ А. Ю. Поповой, ожидает новых данных о распространении коронавирусной инфекции в городе, которые должны поступить до конца рабочей недели. Снижение темпов заболеваемости позволяет надеяться, что допустимое количество зрителей может быть увеличено. Наш клуб делает все возможное, чтобы матч третье отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» 4 августа посетило больше болельщиков.

Ранее появилась информация касательно ограничений на матче «Ростов» — «Зенит».

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:25
Лишь бы никто не утонул в Волге ... или с козырьков не попрыгали !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:04
Крылышки классная команда.
drug01
drug01
вчера в 20:54
Игра будет супер
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:50
Очень интересный рассказ...
Всё чётко и в цифрах...
Надо перечитать...на досуге...
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:42
Ну это бич пока в этом году
протон1
протон1
вчера в 20:37
с таким стечением обстоятельств. как говорят врачи. мы на трибунах не увидим полных людей. я не пессимист. но как микробиолог немного. знаю и лучше не будет. коллективного иммунитета нет. учитывая как люди отрицалово дали как по 51 на вакцинацию. с учётом если вирус не будет мутировать сейчас то через лет 5 будет заполнение. но мы уже убедились что все очень серьезно.. на китай валят сша. а китай на сша. нарожали все в лабораториях таких вирусов что тонны какая разница что ссср что россия. англия франция. главная беда человечества это само человечество и чума..
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:21
Предстоит интересная игра!
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