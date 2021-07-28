«Спартак» рассказал о допуске зрителей на матчи с «Крыльями» и «Бенфикой»

«Спартак» на официальном сайте опубликовал заявление касательно ситуации с допуском зрителей на матч 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», который состоится в Самаре 30 июля, и на первую игру третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой», которая пройдет в Москве 4 августа.

По состоянию на вечер среды ФК «Спартак-Москва» не имеет официального подтверждения от «Крыльев Советов» о том, сколько зрителей будет допущено на матч 2-го тура РПЛ в Самаре, который пройдет 30 августа. В случае если допустимое количество составит не больше 500 человек, гостевой сектор для поклонников красно-белых на «Солидарность Арене» открыт не будет. Если же управление местного Роспотребнадзора разрешит увеличить число зрителей, в день матча в продажу поступит квота билетов для болельщиков «Спартака». По данным «Крыльев», окончательное решение должно быть принято завтра.